U Hrvatskoj je više od 7000 frizerskih salona. Kako uspjeti u toj golemoj konkurenciji?

Priča svakog malog i srednjeg poduzetnika je priča o o viziji, borbi, ne odustajanju, pokušajima, usponima i padovima. Segment malih i srednjih poduzetnika zapošljava 67 % svih ukupno zaposlenih, predstavlja stup hrvatskog gospodarstva i stoga je nužno dati mu poticaj u svim oblicima. U serijalu Moj put do uspjeha, s partnerom A1, koji na najbolji način poduzetnicima pomaže razviti posao u korak s vremenom, pokazujemo kako se i s malim biznisom može napraviti veliki posao. U petom nastavku predstavljamo vrhunskog frizerskog majstora Davorina Purića koji je nakon 15- godišnje karijere u središtu Zagreba otvorio salon Davor Hair& Soul

Imati svoj frizerski salon san je mnogih jer naoko se čini vrlo jednostavno uređivati ljudima kosu i praviti frizure. No, tko god se imalo ozbiljnije udubi u tajne te profesije zna koliko je zapravo teško biti vrhunski frizer i uspjeti u tom poslu. Osim što mora poznavati sve tajne zanata, pratiti trendove i tehnološka rješenja, konstantno se educirati, frizer mora biti spreman i na, zapravo, težak fizički rad. Cjelodnevno stajanje, pranje kose, držanje fena u neprirodnom položaju ruku, feniranje… zahtijeva ozbiljnu kondiciju. A osim toga, frizer treba imati i smisao za biznis. Kod otvaranja frizeraja najvažnije je, kaže nam Davorin Purić, vlasnik zagrebačkog salona Davor Hair & Soul, napraviti poslovni plan, znati svoje početne troškove, odabrati najbolju opremu te kompletno tehnološko rješenje za rad. Iako su talent, ljubav prema struci, dobre škare i fen osnova, zamisliti moderan frizerski salon bez moderne tehnologija gotovo je nemoguće. Internet stranica, FB, Instagram za pregled ponude i naručivanje, programi za vođenje poslovanja, telefon za narudžbe, fiskalna blagajna već spremna za uporabu, osnovni su alati za rad. U Hrvatskoj trenutačno ima oko 7000 frizerskih salona te je nužno izdvojiti se ponudom i pronaći svoj put do klijenata, a sve to olakšava tehnologija.

Pristup poslu je najvažniji

Toga je itekako svjestan i Davorin koji je svoj salon u središtu Zagreba otvorio prije nešto više od godinu dana, i to nakon vrlo uspješne dugogodišnje domaće, ali i inozemne karijere. Od 2013. do 2017. radio je u Dubaiju gdje je vodio lanac svjetski poznatih salona Toni&Guy. „Prije samostalnog posla radio sam za velike brandove, a između ostalog u opisu posla mi je bio i bussines development. To iskustvo mi je uvelike pomoglo kod pokretanja vlastitog poslovanja, te su mi samim time i strahovi bili manji. Naravno, oni uvijek postoje, ali u mom slučaju su bili realni i minimalni. Iskreno nisam osjećao neku veliku razliku u pokretanju svog poslovanja i onog za bivše tvrtke. Uvijek pristupam poslu kao da je moj vlastiti“, kaže Davorin.

Radeći za velike svjetske brandove, upoznavajući kulturu i različita tržišta naučio je što klijenti vole i žele te je ta znanja uklopio sa svojim željama. Rezultat je njegov boutique salon sa vrhunski obučenim zaposlenicima koji svakom klijentu pristupaju individualno. „ Radimo sa vodećim svjetskim brandovima, uređenje je minimalističko, ali opet toplo. Nemamo kompromisa kada se radi o kvaliteti. Za sada nas je četvero zaposlenih, imamo planove za širenje, ali ne zapošljavamo pod svaku cijenu“, ističe Davorin.

Kao najveći problem struke smatra pronalazak talentiranih frizera te činjenicu da se u zadnjih 30 godina u struku nije ulagalo apsolutno ništa i sada svi trpe posljedice. „ Kada je frizerstvo u pitanju, ljudi su sve, a rješenje je u kvalitetnom školovanju mladih. U našoj firmi krećemo tim smjerom. Sasvim će sigurno i nas zahvatiti svjetski trend, a to je postojanje mega salona sa vrlo širokom i brzom uslugom i pristupačnijim cijenama te manji ekskluzivni saloni sa vrhunskom, ali i dosta skupljom uslugom. Mi smo smo spremni“, objašnjava Davorin. Predviđa kako ćemo i mi za manje od 10 godina imati salone koji rade transplantacije kose umjesto klinika, što je jedan od trendova u svijetu.

Uvijek novi ciljevi

A koji je njegov poslovni cilj? „ Još uvijek smatram da se probijam i mislim da to nikada neće stati. Posao dijelim na više kratkoročnih ciljeva koje, kada ih moj tim i ja ispunimo, zamjenjujem nekim novima. Ali ako me pitate koliko mi je trebalo vremena do današnjeg poslovanja, onda je odgovor 15 godina“, kaže i napominje kako se budućnosti ne boji. „ Iako se moj posao smatra isključivo zanatski i praktički je nemoguće da moje ruke zamijeni neki robot ili software, tehnologija se duboko infiltrirala i u frizerstvu. U svakodnevnom poslovanju koristimo kompletno rješenje s programom koji nas u najsitnije detalje informira u učinku rada i ukazuje na segmente u kojima još ima prostora za napredak. U mom slučaju tehnologija je itekako dobrodošla, a bit će uskoro i neminovna ako ćemo željeti biti konkurentni“, naglašava Davorin.

Iako mnogi misle kako je Hrvatska jedna od najgorih zemalja za pokretanje poslovanja, Davorin govori kako se i u drugim zemljama suočio sa kompliciranom administracijom. Najveći je problem bio dobivanje različitih informacija o istoj stvari u različitim državnim institucijama, te je trebalo mnogo strpljenja. Svima koji razmišljaju o pokretanju biznisa savjetuje da najprije nađu ono u čemu su stvarno dobri, ispitaju tržište da bi vidjeli ima li mjesta za novog igrača i ako je odgovor da – da krenu, vjeruju u sebe i ne odustaju.

Sadržaj donosimo u suradnji s A1