Vjenčanja u egzotičnim dijelovima svijeta postaju sve veći hit. Slavonka Đurđa Vidović ima neke veze s tim

Segment malih i srednjih poduzetnika zapošljava 67 % svih ukupno zaposlenih, predstavlja stup hrvatskog gospodarstva i stoga je nužno dati mu poticaj u svim oblicima. U drugom nastavku predstavljamo Đurđu Vidović i boutique putnu agenciju "Luna Mellis Travel " za organizaciju luksuznih bračnih putovanja i vjenčanja u inozemstvu

U posljednjih desetak godina prilično je turbulentno u branši turističkih agencija. Razvojem interneta i online bookinga sa scene su nestale one šarene brošure s istaknutim cijenama aranžmana ali i mnoge druge tradicionalne turističke usluge zbog kojih se moralo osobno ići do poslovnice. Suvremeni obožavatelji putovanja su uzeli mnogo toga u svoje ruke: s lakoćom online kupuju i rezerviraju avionske karte i smještaj, istražuju lokacije, uspoređuju cijene, sve sami planiraju do najsitnijeg detalja.

Bez obzira na to turističke agencije nisu nestale. Upravo suprotno. Okrenule su se stvaranju dodatnih vrijednosti među kojima su personalizirane usluge. Da je prilagodba uspjela govore i podaci Državnog zavoda za statistiku prema kojima je u 2018. u Hrvatskoj poslovalo 1155 putničkih agencija (94 više nego 2017.) koje su zaposlile 5210 ljudi.

U skupinu uspješnih malih poduzetnika u djelatnosti putničkih agencija pripada i Đurđa Vidović čiji je biznis temeljen na jednoj vrlo posebnoj stvari – na romantici. Đurđa je, naime, vlasnica boutique agencije Luna Mellis Travel za organizaciju luksuznih bračnih putovanja, vjenčanja u inozemstvu, ali i prosidbi na raznim destinacijama svijeta. Upravo zbog nje mnogi naši mladenci uspjeli su sudbonosno da reći na uistinu bajkovitim scenografijama koje su barem na trenutak imali samo za sebe: u egzotičnim lagunama, na pješčanim plažama, u najluksuznijim hotelima i na najromantičnijim mjestima svjetskih metropola. Ukratko, ništa nije nemoguće.

Svjetska putnica

Sve je počelo jedne večeri 2008. dok je internet bio na žicu i računala se svaka minuta korištenja te se još uvijek putovalo uz Lonely planet knjige vodiče.

“Surfala sam po internetu s idejom o travel consultingu. Dala sam otkaz u japanskoj ambasadi gdje sam radila i pokrenula web stranicu medeni-mjesec.com čiju sam izradu još mjesecima otplaćivala na rate. U jednom trenutku sam radila tri posla kako bi mogla živjeti svoj san ali i stvarnost”, kaže Đurđa Vidović kojoj su putovanja mnogo više od samog posla. Imala je tek 19 kada se zaposlila na kruzeru te tako u nekoliko godina posjetila Kanadu, Sjevernu i Južnu Ameriku, Karibe, Havaje, Europu i Bliski istok. Do sada je obišla gotovo cijeli svijet; čekaju je još jedino Australija i Novi Zeland.

“Kada sam razmišljala o poslovnom osamostaljenju, bila je recesija u svijetu i Hrvatskoj. Firme su se zatvarale i svaki put – kada bi nekome spomenula da želim otvoriti agenciju – svi su mi govorili da sam potpuno luda“, priča Đurđa čija je putnička agencija Luna Mellis Travel službeno krenula s radom u prosincu 2011. s organizacijom bračnih putovanja, a nešto manje od godinu dana i s organizacijom vjenčanja u inozemstvu.

“Na početku sam si postavila dva jednostavna pitanja: ako tijekom svojih putovanja po svijetu sama nisi koristila agencije osim za kupnju avio karata (jer nije bilo internet kupovine), kako ćeš sada nekog drugog uvjeriti da koristi tvoju uslugu? Odgovor je bio pa sa individualnim pristupom, sastancima, konzaltingom. A drugo je bilo – tko će barem jednom u životu otputovati? I onda sam došla do odgovara da su to mladenci“, dodaje vlasnica agencije koja je organizirala vjenčanja i medene mjesece u više od 20 zemalja diljem svijeta.

“Sva putovanja kreiramo prema budžetu, očekivanjima i željama. Okvirno, organizacija medenog mjeseca na dalekim destinacijama košta oko 30.000 kn za dvije osobe, dok organizacija vjenčanja s putovanjem i avio kartama za dvije osobe iznosi oko 40.000 kn“, priča Đurđa te dodaje kako Hrvati najčešće biraju romantična putovanja u daleke destinacije u zimskim mjesecima kao što su Maldivi, Sejšeli, Mauricijus i razni karipski otoci.

Neobične želje mladenaca

Svi oni koji su direktno ili indirektno ikada bili involvirani u organizaciju vjenčanja znaju da je riječ o vrlo napornom procesu koji počesto spaja nespojivo: emocije, snove, financije, vremenske prilike. Zato nije ni čudno što mladenci znaju biti svakakvi: razmaženi, nerealni, nervozni, neodlučni, zahtjevni. No za Đurđu Vidović postoji samo jedan tip – zadovoljni mladenci.

“Imali smo situacije gdje su parovi željeli da im na usamljenu plažu nabavimo internet kako bi preko Skypea mogli podijeliti trenutke s obitelji“, priča organizatorica luksuznih vjenčanja te se prisjeća joj nekih zabavnih epizoda: “Jednom paru organizirali smo privatnu turu u Maroko, a jedna od stvari bilo je noćenje u pustinji. Putnica me nazvala ljuta i razočarana jer pustinja nije bila prema njihovim očekivanjima. Na pitanje što nije u redu s pustinjom, odgovorila je da nije vidjela lavove, žirafe, a ni slona. Hitno smo ih vratili doma.“

Ništa bez digitalizacije

Upravo zato Đurđa ne može zamisliti poslovni život bez telekom usluga, života bez interneta, telefona i mobitela.

” Moje cijelo poslovanje ovisi o digitalizaciji i tehnologiji. To je vrlo bitna stavka za održavanje posla na daljinu. Jedne godine sam planirala provesti četiri tjedna na Kubi, no zbog loše veze s internetom te poteškoće s komunikacijom, put sam morala skratiti i vratiti se doma. Vrlo mi je važna pouzdanost. Sada više nemam takvih problema“, priča Đurđa Vidović koja u poslovanju koristi sve online komunikacijske kanale te je dostupna 24 sata jer putnici putuju u različite vremenske zone i trebaju njezinu pomoć.

Zbog specifičnosti svoga posla Đurđa je stalno na putu jer jedino tako može pratiti trendove u turizmu, hotelijerstvu i industriji vjenčanja, posjetiti nove destinacije, lokacije za vjenčanja te hotele. Natjerali smo je da se prisjeti prošle godine i , kada je sve zbrojila, ispalo je da je kod kuće u Zagrebu provela samo tri mjeseca. U prvih pet mjeseci 2019. bila je u Beču, Maleziji, Istanbulu i Antaliji, a uskoro je čekaju Singapur, Prag, Miami, Houston, Sejšeli, Mauricijus, Maldivi, Maroko, Bali te prosinac u Cannesu kada se održava sajam luksuznog turizma.

