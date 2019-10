Za HEP-ovu radnicu Sanju Bešlić briga o napuštenim životinjama obiteljska je misija

Osoba dobrog srca, suosjećajna i puna ljubavi, kako prema ljudima, tako i prema psima, pogotovo onima kojima je to najpotrebnije – nezbrinutima iz osječkog azila – takva je Sanja Bešlić, zaposlenica Pogona Đakovo HEP Plina. Ona volontira u udruzi Pobjede, koja se bavi zaštitom i promicanjem prava životinja u Osijeku i okolici te vodi brigu o skloništu za napuštene životinje, smještenom u prigradskom naselju Nemetin.

Voli životinje od malih nogu

Sanja je u udruzi aktivna od 2012. godine. Još je kao dijete imala izraženu empatiju prema životinjama te je svaku napuštenu životinju željela dovesti kući, što naravno u to vrijeme nije mogla. No i to se promijenilo pa je svojevremeno usvojila dva starija psa (stariji se psi inače teže udomljavaju), a danas ih ima čak tri, od kojih je dva udomila s ulice. ” Kapaciteti ovog azila su popunjeni, zato udomljavanjem psa iz azila spašavate dva života – onog psa kojeg udomljavate i onoga koji će doći na njegovo mjesto, poručuje Sanja koja volontiranje preporuča svima. ” Volontirajući, mijenjaš sebe na bolje, pogotovo jer postaješ glas onih koji govoriti ne mogu. Također, upoznaješ ljude s kojima dijeliš interese te, samim time, dobivaš i drugu obitelj. Volontirajući ne pomažeš samo psima, već i sebi, jer zaboravljaš na svakodnevne brige. Uživaš u njihovom društvu, a oni ti pružaju veselje i radost”, kaže.

Rad s napuštenim psima usrećuje

Pojašnjava da u osječki azil može doći svatko te prošetati nekog od njegovih 180 štićenika, što je dobro za tjelesno i psihičko zdravlje, kako pasa, tako i ljudi. Budući da joj je udaljen 52 kilometra, kaže da ne može dolaziti toliko često koliko bi željela, ali uspijeva dva puta mjesečno, kada u njemu provede po šest sati. Čišćenje, hranjenje i šetanje pasa, stavljanje slame u kućice, uređenje okoliša oko azila, ličenje ograda… – samo su neka od njenih zaduženja. Osim tih aktivnosti, pomaže i u vođenju administracije, u edukacijama i u raznim projektima za dobrobit životinja te na volontiranje potiče odrasle i djecu. Kako ističe, najviše voli to što u njenom okruženju vlada ugodna atmosfera, poticajna za rad te što sa životinjama uspijeva održati odnos pun povjerenja i međusobnog poštovanja.