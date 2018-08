Neki od nas su stvarno dobri; poput ovog dizajnera koji je s prijateljima biciklirao od Zagreba do Pule za djecu leptire

Ima nešto u ljudskoj prirodi što čovjeka tjera da čini dobra djela, da nesebično pomaže drugima, da svijet barem pokuša učiniti boljim mjestom, da potakne druge da čine dobre stvari. U moderno vrijeme kada nekako svatko brine svoju brigu, dobra i nesebična djela su postala ultimativna stvar kojoj bismo svi trebali težiti. No, dok neki taj čin pomaganja drugima nekako više gledaju s teoretske strane, ima nekih koji uistinu i nešto konkretno poduzmu.

Jedan od takvih je 30-godišnji Tadija Glasnović, kojega je potreba da napravi nešto dobro za druge natjerala da sjedne na bicikl (ne baš u punoj fizičkoj formi) i u jednom danu prijeđe 300 kilometara. Osnivač modnog brenda Chypka, naime, izazvao je sebe i trojicu svojih prijatelja da krenu u biciklističku avanturu pod nazivom “Biciklom zajedno za djecu leptire”! Ovo je priča o dobrom dečku iz Dubrave koji je na platformi “Čini pravu stvar” pokrenuo spomenuti izazov s ciljem prikupljanja donacija za Udrugu Debra te na tom putu, na svoje iznenađenje, dobio veliku potporu ljudi iz Hrvatske i inozemstva.

U mislima s djecom leptirima

“Nismo planirali postati nikakvi junaci. Zapravo je sve počelo nekako spontano. Naime, pet puta tjedno treniram u jednoj teretani u Dubravi, a htio sam još to nadograditi nekakvom tjelovježbom na svježem zraku. Trener me nagovorio da kupim bicikl i tako sam počeo vikende provoditi u vožnji po Sljemenu i Zagorju”, kaže Tadija Glasnović i dodajte kako je potom s prijateljima odlučio napraviti nešto za njih nezamislivo: biciklirati do Crikvenice.

Onda im je jedna prijateljica iz kluba gdje treniraju predložila da to naprave kao humanitarno putovanje i spojila ih s Vlastom Zmazek, predsjednicom Udruge Debra. Tako je nastala ideja humanitarne vožnje od Zagreba do Pule i prikupljanja sredstava za rad Udruge Debra, društva oboljelih od bulozne epidermolize.

“Biciklistička vožnja od Zagreba do Pule izazov je koji smo osmislili kako bismo pomogli onima kojima je to najpotrebnije – djeci leptirima. Za svaki prijeđeni kilometar svaki od nas donirao je jednu kunu po kilometru”, priča Tadija i nadodaje: “Definitivno nam nije bilo lako. Fizički nismo bili ni najmanje pripremljeni za ovaj pothvat, ali su nam u mislima uvijek bila djeca leptiri kojima je teško i gotovo nemoguće obavljati i najjednostavnije svakodnevne radnje.” To je dečkima dalo snage da pedaliraju još jače, da ignoriraju umor i bolove.

Na dva kotača do dobrih djela

Njihova biciklistička tura krenula je u subotu u pet sati ujutro iz Dubrave. Do ponoći su stigli do Opatije, odspavali tri sata i krenuli dalje. U Pulu su stigli u nedjelju, u 15 sati, i ondje se susreli s jednim od onih kojima su posvetili ovo putovanje: malenim Nikolasom, jednim od najmlađih članova Udruge Debra.

“Nikada neću zaboraviti kako smo bili umorni vozeći po uzbrdicama oko Delnica. Mene su koljena toliko boljela da sam mislio kako neću moći dalje. Ni sam ne znam koliko smo litara vode popili niti koliko smo pojeli energetskih čokoladica. Ali također nikada neću zaboraviti niti naše emotivne razgovore koje smo vodili tijekom vožnje”, priča Tadija Glasnović i ističe kako mu je ovaj pothvat promijenio život nabolje. “Čineći nešto dobro za druge, zapravo smo učinili nešto veliko i za sebe. Neopisiv je taj osjećaj ponosa i vlastite vrijednosti. Dobro je biti dobar”, dodaje Tadija.

Dečki iz Dubrave tako su prešli 300 kilometara, donirali Udruzi Debra 1200 kuna, a njihovu akciju putem platforme “Čini pravu stvar” podržali su mnogi, mnogi drugi. Njihov apel “Da naši leptiri i dalje lete, mi radimo kilometre” dijelio se i na Facebooku.

Tada se dogodilo nešto što zagrebački biciklisti amateri nisu očekivali – podršku velikog broja ljudi.

“Na tom napornom putu niti u jednom trenutku nismo bili sami. Preko platforme “Čini pravu stvar” dobivali smo sjajne poruke ljudi kojima se, izgleda, vrlo dojmio naš pothvat: da dečki koji se ne bave profesionalno biciklizmom u jednom danu prijeđu tolike kilometre u humanitarne svrhe“, priča Tadija Glasnović kojeg su posebno dirnule motivirajuće poruke tipa Svaka čast! Samo naprijed biciklista iz Slovenije koji su podršku dali i mnogo konkretnije: donacijom Udruzi Debra putem platforme “Čini pravu stvar”.

Emotivne reakcije ljudi koje su sreli putem

“Do Pule smo stali sedam puta na desetominutni odmor uz osvježavajuće piće. Gdje god bismo stali da malo predahnemo i ispričali što radimo, nitko nam nije htio naplatiti piće“, dodaje Tadija kojeg su jako dirnule ovakve situacije.

“Da, dogodilo se nešto što nas je sve iznenadilo. Izgleda da smo i druge potaknuli da naprave nešto dobro“, kaže Tadija čiji je cilj bicikliranja bio osigurati 5000 kuna za Udrugu Debra. Ali dečki su uspjeli skupiti mnogo više. Točnije, 12.700 kuna! S tim novcem osigurana su sredstva za plaćanje dva mjeseca smještaja oboljelima od bulozne epidermolize koji dolaze na liječenje u Zagreb.

Tako se spontana ideja Tadijinog bicikliranja pretvorila u nešto uistinu veliko. Nešto što je potaknulo i motiviralo ne samo njih koji su biciklirali nego i njihove prijatelje i biciklističku zajednicu da se uključe i prikupe novac za Udrugu Debra. Zbog toga svega dečki iz Dubrave imaju još jedan izazov pred sobom: organizaciju humanitarne biciklističke vožnje od Zagreba do Dubrovnika.

I vi možete učiniti pravu stvar

U humanitarnom pothvatu Tadije Glasnovića veliku je ulogu imala platforma “Čini pravu stvar” koju je Vipnet pokrenuo 2016. godine u sklopu svog istoimenog programa društveno odgovornog poslovanja kako bi na jednome mjestu spojila one koji žele pomoći s onima koji to aktivno čine. U samo dvije godine na platformi “Čini pravu stvar” prikupljeno je više od 240.000 kuna za razne projekte udruga, a uspjeh je tim veći što su taj novac prikupili građani koji su svojim angažmanom progovorili o bitnim problemima razvijajući pritom kulturu solidarnosti u društvu.

Kako funkcionira platforma

Platforma svakome, naime, omogućava da se angažira i na jednostavan način uz pomoć prijatelja i poznanika prikupi donacije za dobrotvorni cilj po izboru. Donacije se uplaćuju preko društvene mreže direktno udrugama bez troškova provizije.

Izazov je moguće pokrenuti isključivo s ciljem prikupljanja donacija za udruge i projekte udruga, ne i za pojedince. Udruge moraju postojati barem dvije godine i imati iza sebe barem četiri provedena projekta da postanu članovi mreže, a status i ukupan iznos prikupljenih donacija moguće je u svakom trenutku pratiti i na profilu korisnika i na profilu udruge.

Sadržaj donosimo u suradnji s Vipnetom