A da počnemo skrušeno moliti HRT za minimum kriterija? Krišto o Istanbulskoj naprosto je spektakl

U današnjoj emisiji HRT-a Dobro jutro, Hrvatska, u njihovoj redovitoj rubrici Skener, HRT-ova urednica Karolina Vidović Krišto, poznata po kontroverznim izjavama o kojima je Telegram već pisao, u današnjem se pregledu tiska malo dotaknula rodne ideologije i Istanbulske konvencije.

Nakon vijesti o Nijemcima koji odlaze iz te zemlje i činjenice i Poljske koja kritizira migrantsku politiku Europske unije, istaknula je priču o američkom studentu koji je izbačen sa sata religije, odnosno zbog toga što je rekao da biologija prepoznaje samo dva spola. Gospođa Vidović Krišto naglasila je kako su ovu vijest prenijeli Daily Mail, inače jedan od najpoznatijih britanskih tabloida i američki Fox News.

“Na satu su gledali video intervjua s čovjekom koji sebe nije definirao ni kao muško, ni kao žensko i nakon što je profesorica pozvala studentice da komentiraju viđeni intervju, a ni jedna se nije javila, javio se student i rekao da biologija prepoznaje samo dva spola. Profesorica ga je nakon toga izbacila iz razreda i rekla mu da se više ne vraća. Nakon toga je optužen za izljev bijesa kao odgovor na potrebu da sluša sugovornike. Protiv njega je pokrenut disciplinski postupak i ako odluka ne bude u njegovu korist, on neće moći diplomirati”, kazala je Vidović Krišto.

Istanbulsku konvenciju stavila u temu rodne idologije

Voditelj emisije Dobro jutro, Hrvatska, Frano Ridjan konstatirao je kako je sve to pomalo previše s obzirom na činjenicu da se Bog ne može odrediti kroz spol te kako bi priča bila smiješna da je riječ o profesorici biologije, a ne profesorici religije. Na to je gospođa Vidović Krišto nastavila s prezentacijom vijesti koje je pripremila istaknuvši da će ostati na temi rodne ideologije.

Onda je počela govoriti o vijest da je Europski parlament pozvao 11 preostalih članica, koje to do sada nisu učinile, da ratificiraju Istanbulsku konvenciju. A onda, umjesto da spomene Hrvatsku, gospođa Vidović Krišto osvrnula se na Bugarsku, koja također nije ratificirala ovu konvenciju, a koja predsjeda Vijećem Europe. Naglasila je kako se Bugarska protivi Konvenciji iz tri razloga. Prvi je bugarska javnost, koja ne želi ratificirati Konvenciju jer smatra da to nije najbolji dokument za prevenciju i suzbijanje nasilja nad ženama. Drugi razlog je taj što žele čuti mišljenje svog Ustavnoga suda, a kao treći razlog navela je rodnu ideologiju i terminologiju.

“Europarlamentarci ipak požuruju da se to što prije dogodi”, kazala je Vidović Krišto te dodala kako je “malo neobično da Europski parlament, odnosno Europska unija, vrši toliki pritisak da države članice, odnosno saborski zastupnici država, donesu takvu odluku za koju možda nisu dobili ni mandat od svojih državljana”.

Pozvala na javnu raspravu o Konvenciji

Potom je nabrojila zemlje članice koje još nisu ratificirale konvenciju, a na pitanje voditeljice Karmele Vukov Colić imaju li te zemlje, koje ne žele ratificirati Istanbulsku, neki bolji dokument, naglasivši da je svaki koji štiti žene – dobar, gospođa Vidović Krišto joj je odgovorila kako Bugarska ima dijelove Konvencije u nacionalnom zakonodavstvu.

A onda je napokon spomenula Hrvatsku kazavši da se i kod nas pojavio prijedlog da, umjesto da se ratificira konvencija, svaka država donese svoj zakon koji će biti sukladan Konvenciji, ali i u skladu s nacionalnim pravom države. Dodala je kako je to prijedlog onih koji se protive konvenciji. “Na taj će način podebljati sigurnost svojih građana i pokazati nepotrebnost te konvencije”, zaključila je Vidović Krišto. Dodala je i kako je o ovoj temi u Hrvatskoj potrebno provesti javnu raspravu.