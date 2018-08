Šef SDP-a stvarno nema sreće. I kad prođe neki dan da ne ispali nešto čime se cijela zemlja zabavlja, zezne ga neka viša sila, recimo u ovom slučaju Facebook.

Bernardić je danas tako na svom službenom profilu objavio slike iz Požege, otkuda se pohvalio kako je pričao s tamošnjim građanima, bio na Fišijadi i lijepo se proveo.

“Drago mi je što sam imao priliku sudjelovati u ovogodišnjoj Fišijadi u Požegi, gdje je poznata slavonska gostoljubivost neizbježna. Sretan sam što sam imao priliku popričati s brojnim građanima, koji su u svom kraju kao jedan od glavnih problema istaknuli iseljavanje mladih. Kada dođemo na vlast to ćemo promijeniti, jer imamo plan za mlade”, napisao je.

Od silne panike obrisali post

No, u čitavu stvar se upleo GPS pomoću kojeg je mogao odabrati neku od lokacija u blizini, no izgleda da se malo zeznuo (on ili osoba koja mu vodi društvene mreže) i odabrao krivu. Šabac u Srbiji.

Cijela stvar doduše stvarno ne bi bila toliko dramatična ni smiješna, da Bernardić na kraju nije od silne panike cijelu objavu obrisao. SDP je, nakon što su se ljudi počeli zezati na Twitteru, pokušao cijelu stvar svaliti na mrežu.

“Nažalost do mreže je, i nekako nas je prebacilo u Šabac. Ispričavamo se svima koje smo doveli u sumnju da je @davor_bernardic danas bio izvan Hrvatske”, napisali su među komentarima na Twitteru. U međuvremenu su na Facebooku opet osvanule fotografije, ovoga puta s pravom lokacijom.