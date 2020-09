Afera Janaf: Istražitelji sumnjaju na namještanje još jednog natječaja. Snimili su cijeli razgovor

USKOK je još prije nekoliko dana najavio kako nije isključeno da će istraga u aferi Janaf biti proširena, ako za to bude dokaza. Već sada je pod lupom istražitelja natječaj za gradske bazene u Novoj Gradišci za koje se kod gradonačelnika Vinka Grgića, svega nekoliko tjedana prije uhićenja, raspitivao ivanićgradski poduzetnik Krešo Petek. Sada su obojica u istražnom zatvoru u Remetincu.

Do sada je protiv Grgića istraga otvorena zbog sumnji da je pogodovao Peteku na natječaju za solarnu elektranu kraj Nove Gradiške. Sumnja se i da je za to gradonačelnik dobio i sto tisuća kuna mita. Istražitelji su primijetili i natječaj za posao s Reciklažnim dvorištem u Novoj Gradišci kojeg je Petek dobio iako nije dao najjeftiniju ponudu. Ponudio je 5,1 milijun kuna, dok su tvrtke Promet građenje i M.I. Hršak bile spremne isti posao napraviti za 4,6 milijuna kuna. Zato USKOK dovodi u pitanje i taj posao.

“Imaš ti neki natječaj?”

Oko trećeg spornog natječaja, onog za gradske bazene, Petek je također zvao Grgića. Bio je 13. kolovoz nešto iza 10 sati. Petek, snimljeno je, zove Grgića i pita ga: “Imaš ti neki natječaj ili kaj…. jučer, prekjučer je izašao”.

Gradonačelnik mu na to odgovara potvrdno i pojašnjava kako se radi o lokalnoj firmi: “Za bazene, gradski bazen 15 milijuna kuna…. rekonstrukcije postojećeg… Jel tvoji rade bazensku tehniku?”

Petek ga uvjerava da rade: “Da, da, mi smo ti tu… Moji iz Ivanića, ja sam s njima”. Nakon toga ga Grgić upućuje da se javi “gradskoj firmi”. Zatim slijedi ključno Petekovo pitanje: “Ti to kontroliraš?”. Grgić mu odgovara potvrdno.

Što je sve dogovorio Petek?

Novi je to, dakle, detalj o povezanosti gradonačelnika Grgića s poduzetnikom Petekom, koji je osumnjičen da je stvorio cijeli lanac korupcije za dobivanje javnih natječaja mimo pravila.

Uz Grgića u ovoj istrazi osumnjičeni su i Dražen Barišić, gradonačelnik Velike Gorice, te predsjednik uprave Janafa Dragan Kovačević koje se tereti da su Peteku omogućili dobivanje ukupno oko 220 milijuna kuna vrijednih poslova i to zato što su, sumnja se, njegovoj tvrtki Elektrocentar Petek prilagodili uvjete javne nabave.

Je li Petek utopio i Grgića?

Sumnje u sporni dogovor za solarnu elektranu, jedan od natječaja u Novoj Gradišci, USKOK temelji na tajno snimljenim razgovorima Kreše Peteka i njegovog prijatelja i suradnika na projektima Siniše Klobučara iz tvrtke Sak promet. Krajem veljače ove godine spominjali su spornu cifru od sto tisuća kuna. Evo kako je tekao taj razgovor:

“Ostao sam malo iznenađen, ja sam tebi prošli tjedan platio ono, a on mi kaže da očekuje od mene svoji dio”, govori Petek.

“Pa tako smo se dogovorili”, uzvraća Klobučar.

“Ali ja sam ti platio pet posto, pa nemam ja deset posto j….”, ljut je Petek.

“Ne znam kako bih ja njemu isto izvukao novce”, opravdava se Petekov sugovornik.

“Boli me k… Ja to njemu moram platiti idući tjedan. Koliko je njegovo?”, pita Petek.

“Njegovog je 100.000 kuna”, odgovara Klobučar.

“Mislio sam da ti to budeš”, kaže Petek.

“Što, da mu ja dam sto tisuća kuna? Pa kak da ja njemu dam sto tisuća kuna. Pa od čega ću ja…. Dogovorili smo se da ćete to vi”, nastavlja Klobučar.

“U novom projektu, a ne u ovom u p…”, govori Petek, koji je, kako proizlazi iz javno dostupnih podataka, dobio posao s Reciklažnim dvorištem u Novoj Gradišci iako nije dao najjeftiniju ponudu.

Ponudio je 5,1 milijun kuna, dok su tvrtke Promet građenje i M.I. Hršak ponudile 4,6 milijuna kuna. Petekova firma pobijedila je jer je zadovoljila kriterij “stručno iskustvo stručnjaka”, što je, međutim, kako sumnja USKOK, bio jedan od kriterija kojim se manipuliralo.