Papa Franjo primio je 2015. godine pismo u kojem je žrtva iz Čilea vrlo detaljno i slikovito opisala kako ju je svećenik zlostavljao i kako je to ostatak čileanskog klera znao i ignorirao, što je u ozbiljnoj kontradikciji s papinim nedavnim inzistiranjem da ni jedna žrtva nije istupila s tvrdnjama o zataškavanju zlostavljanja, donosi ekskluzivno The Associated Press.

Činjenica da je papa primio pismo od osam stranica, koje je sad u posjedu AP-a, dovodi u pitanje njegove tvrdnje da ima “nultu toleranciju” za seksualno zlostavljanje i prikrivanje istog. Ovo je, bez sumnje, najveća kriza njegove petogodišnje službe.

Afera eksplodirala prošli mjesec

Afera je eksplodirala prošli mjesec kad je papa Franjo, tijekom posjeta Čileu, napao žrtve seksualnog zlostavljanja čileanskog svećenika Fernanda Karadime da izmišljaju i kleveću biskupa Juana Barrosa, za kojeg se tvrdi da je znao za zlostavljanje, no da nije ništa poduzeo.

“Razgovarat ću kad mi netko donese dokaze protiv biskupa Barrosa. Ali ne postoji niti jedan dokaz. Sve su to klevetanja. Je li to jasno?”, upitao je prije dva tjedna papa novinare koji su ga ispitivali o slučaju.

Što žrtva opisuje u pismu?

Međutim, članovi papina Povjerenstva za zaštitu maloljetnika sada kažu da su u travnju 2015. poslali izaslanstvo u Rim kako bi osobno papi predali pismo o Barrosu. Pismo Juana Carlosa Cruza detaljno je opisivalo zlostavljanje, ljubljenje i milovanje koje je doživio od Karadime, a za koje su, kako je tvrdio, znali Barros i ostali, ali nisu učinili ništa da to zaustave.

Četiri člana komisije sastali su se s papinim višim savjetnikom za slučajeve zlostavljanja, kardinalom Seanom O’Malleyjem, te su mu objasnili zašto smatraju da je papino imenovanje Barrossa za biskupa južne čileanske biskupije Osorno problematično, nakon čega su mu dali pismo da ga preda papi.

‘Još je gore postupanje ostalih svećenika’

“Sveti Oče, pišem Vam ovo pismo jer sam umoran od borbe, plakanja i patnje. Naša priča je dobro poznata i nema potrebe ponavljati je; osim da Vam ispričam o hororu koji sam doživio kroz ovo zlostavljanje i o tome kako sam se htio ubiti”, piše Cruz.

U pismu papi, Cruz ga moli da ga sluša i ispuni svoje obećanje o “nultoj toleranciji”. “Sveti Oče, dovoljno je loše što smo pretrpjeli takvu strašnu bol zbog seksualnog i psihičkog zlostavljanja, ali način na koji su se prema nama ophodili naši svećenici gotovo da je gore”, piše.