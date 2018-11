Amsterdamska koalicija ubrzava pripreme za vlastitu legalizaciju početkom sljedećeg mjeseca. Ova zasad još neformalna grupacija stranaka koju čine Glas, HSS, IDS i PGS dovršava pregovore o koalicijskom sporazumu i programu za zajednički izlazak na izbore za Europski parlament, koje planiraju svečano potpisati 8. prosinca u Zagrebu. Skupina stranaka koja je, uz neke izmjene (odustalo Pametno, ušli HSS i PGS) prvi sastanak imala u Amsterdamu u prosincu prošle godine tako će, čini se, definitivno zajednički nastupiti na izborima u svibnju sljedeće godine.

Što, naravno, otvara najzanimljivije pitanje – tko će biti kandidati na zajedničkoj listi.

IDS-u broj jedan

Kako sad stvari stoje, IDS će imati prvo mjesto. No, odluku o imenu osobe koja će na njemu biti još nisu donijeli. Kako se može doznati, razmišlja se o Valteru Flegi, istarskom županu, no njegov odlazak na mandat u Strasbourgu (i Bruxellesu) bi značio i napuštanje funkcije župana koju bi onda obnašao njegov zamjenik Fabrizio Radin.

Flego sigurno neće biti najjače političko ime na listi – na njoj će se, naime, kandidirati i dvoje prepoznatljivih lidera Glasa i HSS-a, Anka Mrak Taritaš i Krešo Beljak. No, njih dvoje će se pozicionirati pri dnu liste, a i ukoliko osvoje mandat (ili mandate) na osnovu preferencijalnih glasova vjerojatno će ga (ih) prepustiti nekom drugom jer svoje stranke teško mogu voditi iz europarlamenta.

Dr. Zoran Bahtijarević u kvoti HSS-a

Ipak, vjerojatno najzanimljivije ime na toj listi moglo bi biti ono koje ne pripada aktivnom političaru. Kako doznajemo, Amsterdamsku koaliciju će, u kvoti HSS-a pojačati dr. Zoran Bahtijarević, bivši v.d. ravnatelj Klinike za dječje bolnice u Zagrebu. Sam Bahtijarević nam nije potvrdio da je postignut konačni dogovor o njegovom izlasku na izbore, međutim, čini se ni da nije ni daleko.

“Cijela priča oko Amsterdamske koalicije mi se sviđa, no još je rano kazati da smo se dogovorili. O mojoj eventualnoj kandidaturi smo imali vrlo ugodan i prijateljski razgovor, no to je zasad sve”, kazao nam je Bahtijarević.

Od poznatijih lica na listi Amsterdamske koalicije naći će se i aktualni eurozastupnik Glasa i bivši ministar obrane Jozo Radoš.

Siguran (bar) jedan mandat?

Koalicijski dogovor, po onome što se može doznati, rezervirat će po četiri zastupnička mjesta za IDS, Glas i HSS. IDS će jedno od mjesta iz svoje kvote prepustiti kandidatu PGS-a, dok će Glas, osim Radoša i Mrak Taritaš, za kandidatkinju istaknuti potpredsjednicu stranke Dianu Topčić-Rosenberg.

Njihovo četvrto mjesto će vjerojatno ostati rezervirano za neku od stranaka koje bi se koaliciji mogle priključiti u narednim tjednima, a prilično je izvjesno da će to biti Hrvatska stranka umirovljenika. Zasad još nema aktualne ankete koja bi mjerila popularnost koalicija, no rejtinzi pojedinačnih stranaka koje tvore Amsterdamsku koaliciju daju vrlo realnu podlogu nadi da će osvojiti makar jedno od 12 zastupničkih mjesta na koje u sljedećem sazivuo Europskog parlamenta pravo ima Hrvatska.