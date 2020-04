U posljednjih godinu dana Milan Bandić je, redom, vrijeđao slušatelje radija na kojem je gostovao; napadao novinare, s posebnim fetišom na napadanje novinarki; pred TV kamerama nasrtao na prolaznike koji su ga se, dan nakon potresa, nešto usudili priupitati; i na kraju, za veliko finale, obeščastio sve one građane, kojima su se ovih dana oštetili stanovi.

Građane, koji prethodnih godina uglavnom nisu mogli obnavljati svoje zgrade – zbog duboke koruptivne piramide koja je obuhvatila čitav grad, zbog koje pravo na obnovu zgrada u Donjem gradu ima tek nekoliko kompanija, zbog koje gradonačelnik postavlja fiktivne skele na trošak građana.

Bez Fendija ne pokriva ni tabane

Milan Bandić izjavio je, također, kako će grad pokriti točno pet posto nastale štete, i to samo za one nekretnine, u kojima se ustanovi oštećenje teže od šezdeset posto. Uz sve to, Bandić je, dalje, objavio kako će za potrebe potresa krajnje velikodušno donirati petinu svoje plaće.

Čovjek, za kojeg se popularno kaže da bez Fendija ne pokriva ni tabane, koji je neposredno prije karantene naručivao ukrase za Uskrs od brata svog političkog saveznika, uznemirenim građanima nudi petinu jedne mjesečne plaće, nakon što ih je sadistički ponižavao i podmuklo vrijeđao, nakon što ih je u najtežim trenucima sprdao i ismijavao.

Presedanski koronaprosvjed protiv gradonačelnika

Potpuni kolaps vodstva i još gore pomanjkanje empatije večeras je doživjelo svoj vrhunac. Usred tvrde karantene, građani Zagreba organizirali su presedanski koronaprotest, masovno lupajući i zviždeći protiv svog gradonačelnika.

S obzirom na specifične okolnosti – u izvanrednim stanjima građani se, načelno govoreći, prema dužnosnicima ipak odnose relativno suzdržano i blagonaklono – riječ je o simbolički najjačem iskazu otpora i bijesa protiv Milana Bandića unazad zadnjih nekoliko godina.

Stanje permantentnog rata protiv grada

Od prošlih izbora Bandić, to je potpuno jasno, nalazi se u stanju permanentnog rata protiv grada koji vodi i građana koje predstavlja: sitnim i manje sitnim gestama aktivno pokazuje koliko ga upravljanje gradom naglašeno ne zanima, a sve što je ostalo, jest dilanje poslova i negiranje problema.

S večerašnjim protestom, presedanskim za vrijeme ove karantene, zagrebački gradonačelnik u povijest će ući kao jedna od najvećih političkih neprilika u povijesti grada, a i Hrvatske.