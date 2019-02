Bandić je još zabavniji nego inače; poručuje da se njegova stranka širi poput zarazne bolesti

Gradonačelnik Bandić sinoć je izjavio nešto što, pomalo nezgodno, sugerira da se njegova stranka širi poput zarazne bolesti. Naime, predsjednik Stranke rada i solidarnosti BM365 Milan Bandić na primanju 50 novih članova u svoju stranku rekao je ovo:

“Epidemija rada i solidarnosti je nezaustavljiva. Jedino me mogu ubit’ da prestanem to raditi. A ja to znam raditi najbolje u ovoj zemlji – raditi s ljudima. Devetnaest godina, 365 dana, 16 sati dnevno”, prenosi HRT.

BM365 nije epidemija, zar ne?

Epidemija je, prema prvoj rečenici definicije on-line izdanja Hrvatske enciklopedije Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, “naglo obolijevanje većega broja ljudi na određenom području u kratkom razdoblju.”

Vjerujemo da se gospodin Bandić zbunio od uzbuđenja zbog tolikog priljeva novih članova, i da je zapravo htio upotrijebiti neki termin kojim bi širenje svoje stranačke baze opisao na način koji ne sugerira da je njegova organizacija zarazna bolest.