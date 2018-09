Bandić je na sekundu zvučao suvislo, dok je molio da se ne stigmatiziraju Romi. Šteta što znamo što je pričao prije

Nije da baš nismo navikli na često sumanute izjave zagrebačkog gradonačelnika, kao recimo nedavno kad je rekao da bi bio “najbolje žensko”, jer “svima daje”. Međutim, komentirajući pucnjave koje su se dogodile posljednih dana u Zagrebu, gospodin Bandić zvučao je dosta razumno u svojoj molbi o pripadnicima romske nacionalne manjine.

“Ono što molim, s obzirom da su u incidentu prije deset dana sudjelovali pripadnici romske nacionalnosti, i u Vukomercu i ovdje, ni na jedan način nemojmo stigmatizirati Rome u Zagrebu jer oni su građani ovoga grada kao i većinski hrvatski narod”, kazao je Bandić, a prenosi N1.

Ružan pokušaj humora

Samo, šteta što je upravo gradonačelnik taj koji je u svojim ranijim istupima stigmatizirao Rome, što neki ipak nisu zaboravili, poput, recimo, gospodina Bakete na Twitteru:

Bandić 2013 VS Bandić 2018 Bez stigmatizacije, molim! pic.twitter.com/8AlHBibsIv — Nikola Baketa (@BaketaNikola) September 22, 2018

Naime, 2013. godine se, ružno, pokušao zezati s činjenicom da Romi skupljaju staro željezo. Tad su, za vrijeme snježnog nevremena, dijelovi tramvaja često otpadali, pa je Bandić gradskim nadležnim službama poručio kako to “treba hitno uzeti s ceste i vratiti na tramvaj, inače će naši prijatelji Romi to pokupiti.”

No, ni tu nije bio kraj Bandićeva pokušaja neumjesnog humora, jer mu je netko od suradnika kazao kako su dijelovi tramvaja plastični, aludirajući da Romi ne skupljaju plastiku. Gradonačelnik je na to uzvratio: “Dokaži ti njima da je to plastika.”