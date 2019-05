Bandić kaže da će uništenu imovinu građana platiti ‘oni koji imaju novca’. Čitali smo presude, Grad je kriv

Olujni vjetar koji je dva dana udarao po Zagrebu izazvao je golemu štetu. Letjeli su krovovi, rušila se stabla, a iz Policijske uprave zagrebačke danas su javili kako su uslijed padova stabala i žbuke oštećeno 154 automobila i jedan motocikl, više krovova i objekata, a dvije su osobe lakše ozlijeđene. Zagrebački gradonačelnik jučer se nemalo iznenadio kad su ga novinar pitali tko će tim ljudima platiti štetu.

Rekao je, citiramo, ovako: “Platit će oni koji imaju novca. Solidarnost i socijalna pravda, po kojoj je Zagreb prvi u Europi, stupit će na djelo. Oni koji ne budu imali novca, Grad Zagreb će sanirati. Kao što će kompostirati svako slomljeno drvo, posaditi novo i izaći ljudima ususret. Platit ćemo mi svi skupa”. No, iskopali smo nekoliko sudskih slučajeva koji su u konačnici pokazali da su upravo gradovi krivi za to kad vam stablo padne na auto, što se vjerojatno ne uklapa pretjerano u plan zagrebačkog gradonačelnika. Prema presudama, gradovi su ljudima dužni nadoknaditi štetu na vozilima, a Grad Zagreb je, recimo, morao platiti i gospođi kojoj je stablo palo na nogu i ozlijedilo ju.

Rijeka plaća odštetu vozaču jer jaka bura nije viša sila

Prije nekoliko dana Trgovački sud u Rijeci zaključio je da Grad Rijeka mora refundirati Euroherc osiguranju nešto više od 30 tisuća kuna te platiti još 15 tisuća sudskih troškova zbog pada drveta na automobil u Liburnijskoj ulici 11. studenog 2013. godine. Tom ulicom gospodin Zoran vozio se oko četiri sata ujutro kada je na njegov Fiat palo trulo drvo koje se odlomilo uslijed jakog vjetra. Euroherc mu je platio odštetu, a sada će taj novac osiguranju morati vratiti Grad Rijeka, budući da je sud utvrdio da je upravo grad odgovoran za ovaj incident.

Naime, trulo stablo bilo je na javnoj gradskoj površini, što znači da ona nije bila dobro održavana. Predstavnici Rijeke tvrdili su na sudu da nemaju ništa s Liburnijskom cestom jer je riječ o državnoj cesti. Zbog toga bi ju trebale održavati Hrvatske ceste. Osim toga, isticali su da je tog dana u Rijeci puhao orkanski vjetar. Dakle, stablo je palo zbog više sile, smatraju. Predstavnici Euroherca podsjetili su ih, pak, da je prema Zakonu o cestama i Zakonu o komunalnom gospodarstvu upravo Grad dužan održavati drvored uz prometnicu koja prolazi kroz naselje.

“Jak vjetar na riječkom području nije nimalo nepoznata pojava, već je izvjesna i predvidljiva. Orkanska bura je bila najavljena od strane meteorologa. Pravovremenim saniranjem i održavanjem trulog stabla, šteta se mogla izbjeći i spriječiti. Gradonačelnik je nakon ovog nevremena izjavio kako nema uvjete za proglašenje elementarne nepogode, dakle definitivno nije bila u pitanju viša sila”, argumentirali su iz Euroherca. Grad Rijeka još je jednom pokušao uvjeriti sud da ipak nije mogao učiniti ništa, budući da se nije radilo o običnoj buri, već o olujnom nevremenu – cikloni Teodoru. Vjetar je puhao preko 220 kilometara na sat.

Sud je na kraju zaključio kako prema Zakonu o cestama Hrvatske ceste nisu dužne održavati Liburnijsku cestu, odnosno drvored uz nju. Odgovoran je u ovom slučaju Grad Rijeka, a visoko drvo koje je raslo neposredno uz rub ceste s četiri trake, koja je ujedno vrlo prometna, te na području izloženom jakim vjetrovima, predstavlja opasnost koju je trebalo nadzirati s povećanom pozornošću. A ovo drvo, kako je utvrđeno na mjestu nesreće, imalo je plitko korijenje koje nije izdržalo udare bure. I zbog toga je Grad Rijeka nepravomoćnom presudom Trgovčkog suda u Rijeci proglašen odgovornim za štetu.

Pokušali su okriviti i vozačicu kojoj je stablo uništilo auto

Gospođi Dijani odštetu bi trebao platiti Grad Kaštela, jer joj je u rujnu 2012. na automobil palo stablo tamarisa koje je slomio vjetar. Presudio je tako Općinski sud u Splitu prihvativši njezin tužbeni zahtjev od osam tisuća kuna.

Policajci koji su obavljali očevid na mjestu pada stabla utvrdili su da je ono u nadležnosti gradskih službi. Policijski inspektor, koji je o tome svjedočio na sudu, prisjetio se da je sličnih slučajeva u Kaštelima bilo više. Predstavnici gradske tvrtke koja održava te tamarise uvjeravali su sud kako su sve radili po pravilima te su pokušali krivnju svaliti na vozačicu koja je, navodno, parkirala na mjestu gdje to nije bilo dozvoljeno. No, policajac je to opovrgnuo.

Gospođa Dijana opisala je kako je stablo, kada ga je pogledala bolje nakon što se vratila do automobila, bilo iznutra šuplje. “Ne znam je li takvo bilo zbog starosti ili zbog termita ili ono jednostavno mora biti takvo”, svjedočila je.

Sud je ocijenio da je stablo definitivno bilo u lošem stanju. Iako je dan ranije puhao vjetar, činjenica je da je puklo samo ovo stablo ispod kojeg je gospođa Dijana parkirala. Da je doista vjetar bio razlog nesreće, izvjesno je da bi puklo još neko od 700 stabala iz drvoreda. Grad je taj koji po Zakonu o komunalnom gospodarstvu mora održavati stabla na javnim zelenim površinama. “Ako se ustanovi da je stablo oštećeno ili trulo i da može predstavljati povećanu opasnost za ljude i imovinu, onda ga je dužan ukloniti”, piše u presudi protiv Grada Kaštela.

Truli kesten umalo ubio Zagrepčanku na Gornjem gradu

Pravomoćnu presudu protiv Grada Zagreba na sudu je izborila gospođa Filka, na koju je 24. srpnja 2007. oko 15 sati pao dio odlomljenog kestena i nanio joj ozljede. Zbog toga je dobila 44 tisuće kuna odštete. Ona je tog dana išla od Kule Lotrščak, Strossmayerovim šetalištem prema Mesničkoj ulici. U jednom trenutku stablo s granama palo je na nju i prikliještilo joj noge. Naišlo je, srećom, četvero mladih ljudi koji su joj pomogli izvući se ispod stabla, a Hitna pomoć odvezla ju je u bolnicu.

Stablo je, kako je utvrdila policija koja je obavila očevid na mjestu nesreće, palo zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. I Grad Zagreb uvjeravao je sud da su upravo ti nepovoljni vremenski uvjeti, odnosno viša sila, krivac za nesreću. Naprosto nisu željeli platiti gospođi odštetu.

Ipak, i u ovom slučaju sud je došao do zaključka da je tijelo lokalne samouprave, dakle Grad Zagreb, odgovoran za drveće i zelene površine. To određuje Zakon o komunalnom gospodarstvu. A da je ovo stablo bilo u jako lošem stanju potvrdio je vještak šumarske struke. Naime, kesten je bio star i truo, što su i djelatnici ‘Zrinjevca’ morali uočiti prilikom pregleda drvoreda. Ovako je ono predstavljalo opasnost na tom frekventnom šetalištu.

Iz Potvrde o stanju vremena Državnog hidrometeorološkog zavoda Hrvatske, sud je dobio podatak da je 24. srpnja 2007. na području Grada Zagreba-Grič prijepodne uglavnom bilo sunčano i toplo, a poslije podne je zapuhao umjeren do jak, na udare i olujni vjetar. U 14 sati zabilježen je vjetar jačine 4 Beauforta, a u 21 sat je zabilježen vjetar jačine 1 Beauforta. Iz Potvrde dalje proizlazi da je u 15,01 sati maksimalni udar vjetra bio jačine 9 Beauforta.

No, udari vjetar nisu oslobodili Grad Zagreb od odgovornosti, jer se srušio samo taj stari kesten koji je pao na gospođu Filku. Ostala stabla u drvoredu su izdržala nevrijeme pa se dakle nije radilo o višoj sili.