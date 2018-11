Mogu li zagrebačke neženje koje su dobrano prevalile tridesetu očekivati da ih gradonačelnik Milan Bandić okupi u kakvoj sali za vjenčanja, na tzv. ”večeri ljubavi”, gdje će ih dočekati isto toliko neudanih žena? Pa ih nakon besplatne večere, svirke i plesa, kad se malo upoznaju i zbliže, utrpa u autobuse i pošalje, recimo u Beč ili Prag, sve naravno besplatno, da se ondje u kakvom hotelu, još prisnije druže? A onda, odluče li se vjenčati, još ih nagradi s tri tisuće eura?

Može li zagrebačka romska zajednica očekivati da Milan Bandić svakoj obitelji pokloni janje, recimo za Dan državnosti ili neki romski praznik, pa da se oslade uz ražanj i počaste besplatnim ručkom? Mogu li sjednice zagrebačke Gradske skupštine, na kojima sjedi i Milan Bandić, trajati manje od 10 minuta? Može li Zagreb, dok je na njegovu čelu Milan Bandić, dobiti muzej voštanih figura, ne doduše franšizu Madame Tussauds, ali recimo muzej u kojem će biti voštani Tito, Franjo Tuđman, Ivo Sanader, Miroslav Krleža, Dražen Petrović… Može li Milan Bandić nakon sljedećeg gay pridea u Zagrebu i izljeva netrpeljivosti protiv LGBT zajednice, biti osuđen za Općinskom sudu u Zagrebu zbog izazivanja i poticanja neravnopravnosti, mržnje i netrpeljivosti na osnovu seksualne orijentacije?

Sve to apsolutno je moguće nakon što je Dragan Marković Palma, bivši gradonačelnik Jagodine (nekoć Svetozarevo u bivšoj Jugoslaviji), nekadašnji stranački kolega Željka Ražnatovića Arkana, danas, na Bandićev poziv, posjetio Zagreb. Jer, Palma sve to o čemu Bandić još možda razmišlja, mašta i sanjari, odavno radi u Jagodini i u tome ima neprocjenjivo vrijedno iskustvo.

Turbo-populist koji zna kako dobiti izbore

Ako itko, kako se to često zna reći: ”u regiji”, ima recept na koji način dobiti izbore, onda je to, bez sumnje, turbo-populist Palma koji, slično Milanu Bandiću u Zagrebu, šakom i kapom ”dijeli sirotinji” i upušta se u najraznovrsnije ludosti i teško zamislive avanture, plaćene naravno javnim novcem.

Šteta je što susret Milana Bandića i Dragana Markovića Palme nije javno prenosila ni jedna televizija: bila bi to spektakularna razmjena mišljenja u kojem Palma priča Bandiću kako se službenim automobilima u Jagodini ne prevoze gradski dužnosnici, već vozni park služi građanima kada ih treba odvesti u neki bolnički centar ili na pregled specijalisti izvan Jagodine. Bandić bi mu sigurno objasnio kako i on čini isto i kako je, na prijelazu iz 2013. u 2014. dao službeni automobil za potrebe prijevoza jedne televizijske voditeljice na liječnički pregled u Beč, samo što to ovdje, za razliku od ljudi u Srbiji, Hrvati ne razumiju i prave mu probleme.

Palma se sigurno hvalio Bandiću kako je krajem ljeta 2011. u Bavarskoj kupio 210 steonih junica i dopremio ih u Šumadiju, a onda napunio sportsku dvoranu u Jagodini zainteresiranim stočarima i organizirao javno izvlačenje lota – a uradila je to, tko bi drugi, nego Suzana Mančić – pa su najsretnijih 210 stočara, zahvaljujući kuglicama iz bubnja, dobili junice. Bandić možda nije imao sličan primjer (jer ovdje to radi ministar Tomislav Tolušić) ali je Palmu podučio kako se grade fontane i požalio se da Zagreb, što se broja vodoskoka tiče, silno kaska za Rimom. Podučio ga je i kao intervenirati u najosjetljiviji gradski prostor, tako da postane ”još stariji i ljepši”, kao primjerice kod preuređenja okoliša Paviljona Ivana Meštrovića, na Trgu žrtava fašizma.

Kako sam prije 5 godina upoznao gospodina Palmu

Bandićevog današnjeg sugovornika (možda bi se moglo reći: bio je to početak jednog divnog prijateljstva) upoznao sam u Jagodini u siječnju 2013. Zanimalo me kakav to mora biti čovjek koji u rodnom Končerevu, selu nadomak Jagodine (a slično je i u drugim mjestima općine Jagodina), u srcu Šumadije, dobije 97 posto glasova na izborima. Rezultat na kojem bi mu pozavidio i sjevernokorejski vođa Kim Jong-un.

Jedan jedini telefonski poziv Draganu Markoviću Palmi, kojeg do tada nikada nisam ni čuo ni vidio uživo, bio je dovoljan da me pozove u Jagodinu i pokaže čudo koje je stvorio. Doduše, kad sam došao u njegov ured nije imao previše vremena, ali sasvim dovoljno da mi objasni kako je NK Jagodina, zahvaljujući njemu, godinu prije toga igrala u Kupu UEFA, a onda se na sva usta hvalio kako uskoro započinje gradnju hotela u Grčkoj, uz Egejsko more, na dva hektara zemlje, poklon grada Hrisopulija i gotovo uzviknuo da je srpsku zastavu zabio u tamošnji pijesak, označivši teritorij na kojem će niknuti hotel namijenjen ljetovanju djece iz Jagodine.

U Jagodini sam se osjećao kao u Pjongjangu

Nikada nisam bio u Sjevernoj Koreji, ali u Jagodini, kojom je tada vladao Palma (a vlada i danas, samo sada nije više gradonačelnik, već predsjednik tamošnje Općinske skupštine), osjećao sam se kao u Pjongjangu. Ni mene ni fotografa nije nikamo puštao same: zadužio je atraktivnu mladu službenicu u informativnoj službi Skupštine općine Jagodina i dao joj na raspolaganje službeno vozilo i vozača da nas voda po Jagodini, uzduž i poprijeko, i pokaže čuda neviđena.

Čim bismo došli, primjerice, u Muzej voštanih figura, preuzeo bi nas kustos i detaljno nam objašnjavao ulogu u povijesti Slobodana Miloševića, Zorana Dinđića, Vojislava Koštunice, Nikole Tesle, Ive Andrića, a osobito Svetog Save, čiji su nas voštani likovi tupo promatrali u potpuno praznom muzeju. Kad su nas poveli do Zoološkog vrta da vidimo glasovitu žirafu Jovanču koja je, Palminom zaslugom, u Jagodinu stigla u listopadu 2012. (tog dana nisu radile ni škole ni lokalne tvrtke kako bi svi mogli vidjet dolazak žirafe!), ondje nas je u stavu mirno dočekao direktor Zoo-a.

Isto je bilo i u glasovitom akvaparku (gdje ja ulaz, dakako, besplatan), kao i na velebnom stadionu NK Jagodine. Čak su nas odveli i do mladog bračnog para koji se upoznao zahvaljujući Palminoj ”večeri ljubavi” i boravku u Grčkoj, u hotelu s pet zvjezdica, kamo ih je poslao Dragan Marković. Ponosno su nam rekli kako im je Palma dao obećanih tri tisuće eura kad su se vjenčali, a sada očekuju još 1.200 eura jer ”rade na tome” da dobiju dijete.

Vidjeli smo isključivo ono što je htio da vidimo

Palmin vozač i službenica iz odjela za informiranje nisu nas ni na trenutak ispuštali iz vida i tek su nam u sumrak prestali dahtati za vratom, pustivši da se vratimo u Hrvatsku. Vidjeli smo u Jagodini samo ono što je Palma htio da vidimo, čuli samo one koje je on odredio i za poklon dobili veliki zidni kalendar (bio je tek siječanj, pa je mogao služiti još 11 mjeseci) s idiličnim prizorima Jagodine, grada koji blista, cvjeta i blješti od prosperiteta zahvaljujući Draganu Markoviću Palmi, nekadašnjem Arkanovom drugu, s kojim je zajedno osnivao Stranku srpskog jedinstva.

Taj je čovjek, dakle, na poziv gradonačelnika Milana Bandića došao u Zagreb kako bi razmijenili iskustva o tome na koji način što bolje usrećiti svoje građane. Za njihovu suradnju, međusobno razumijevanje i plodonosne razgovore posve je nebitno što je Grad Zagreb više od deset puta veći od Jagodine. No, i Jagodina ima neke prednosti: njihov Zoo vrt, za razliku od zagrebačkog, ima žirafu. Milan Bandić još je 2016., nakon obilaska zagrebačkog Zoološkog vrta, najavio izgradnju paviljona za žirafu. Možda mu je Palma u tome obećao pomoći.