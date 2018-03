Bit će zanimljivo gledati kako će se HDZ-ovci pokušati izvući iz glasanja za Istanbulsku konvenciju

Neki saborski zastupnici HDZ-a, kako piše Novi list, već pomalo panično traže način kako ne glasati za usvajanje Istanbulske konvencije. Ona bi se, kako je najavio Plenković, trebala naći na sjednici Vlade kroz tjedan do dva.

Nakon što je postalo jasno da je ministrica Murganić malo pretjerivala kad je rekla da će Hrvatska prihvatiti Konvenciju, ali uz neke ograde (koje su se, kako su se nadali u HDZ-u, trebale odnositi i na dio o tzv. rodnoj ideologiji, a što je zapravo teško izvedivo), dio HDZ-a počeo je raditi na scenariju u kojem mogu ne glasati za Konvenciju. Navodno se nadaju da će im vrh stranke dozvoliti da glasuju prema svojoj savjesti.

Traže mehanizam kako glasati protiv

No, to je dosta nerealna opcija. Naime, prema pravilima stranke zastupnici ne mogu glasovati suprotno odluci Kluba, iako se neki sad nadaju da postoje mehanizmi kojima bi se to moglo zaobići, odnosno da bi mogli slobodno glasovati po pitanju Istanbulske.

“Ne bi bilo prihvatljivo da se na samom glasovanju digne ruka protiv, bez da se prije toga nije izvijestilo stranku o toj namjeri. Ali, ako se to dogovori unaprijed, onda se može glasovati mimo odluke stranke”, rekao je Novom listu jedan HDZ-ov saborski zastupnik. On, kako kaže, ne može zamisliti da bi glasovao za Istanbulsku konvenciju.

Što bi im se, realno, moglo dogoditi?

No, u istom tekstu citira se navodno visoki dužnosnik HDZ-a koji demantira da je takvo što moguće. “Nemamo mi takav mehanizam. Nije sporno da zastupnici imaju neobvezujuće mandate. No, članstvo u stranci podrazumijeva i poštovanje stranačkih odluka.

U HDZ-u postoji unutarstranačka demokracija i svatko na stranačkim tijelima ima pravo iznositi svoje mišljenje. Ali, onog trenutka kad neko stranačko tijelo donese odluku, ona je obvezujuća za sve članove”, rekao je HDZ-ovac. Doduše, s obzirom na tanku većinu u Saboru, nekako ne vidimo scenarij u kojem šef stranke i premijer Plenković ozbiljno kažnjava svoje zastupnike za neposluh ukoliko stvarno odluče glasati protiv Konvencije.