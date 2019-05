Bujanec je naprosto briljirao u Bleiburgu: jedan novinar tvrdi da ga je pljunuo, ovdje drugog iz čista mira pita ‘je li gej’

Novinar Krsto Lazarević danas je na Twitteru objavio da je notorni Velimir Bujanec, koji je prisustvovao komemoraciji na Bleiburgu, pljunuo njegova kolegu, njemačkog novinara hrvatskog porijekla Danijela Majića. Novinara je, tvrdi, nakon toga netko od okupljenih i fizički napao. Nazvali smo Lazarevića, novinara freelancera koji je danas na Bleiburg došao napraviti priču o komemoraciji, a koji je prošle godine s Bleiburga izvještavao za Die Welte, te nam je kratko prepričao što se dogodilo. “Da, kao što sam napisao na Twitteru, Velimir Bujanec je pljunuo mojeg kolegu Majića. Osim toga, netko od okupljenih ljudi je Majića udario”, rekao nam je Lazarević.

“Morate znati da Danijel Majić često piše o hrvatskoj zajednici u Njemačkoj i da je pisao o Bujancu, o tome kako je dolazio u Njemačku, kako je u mladosti nosio ustašku uniformu. Netko od ljudi na Bleiburgu je prepoznao Majića i rekao Bujancu tko je on. Bujanec mu je prišao i dva puta ga je pljunuo, a netko od ljudi okupljenih oko Bujanca ga je udario nogom”, priča nam Lazarević. “Nakon toga se uplela policija i Majića spasila od daljnjih napada. On upravo daje izjavu o tome što se dogodilo”.

Lazarević je nakon napada prišao Bujancu, upitavši ga zašto mu je napao kolegu. Razgovor s voditeljem Bujice snimio je mobitelom i objavio na Twitteru. Na snimci vidimo Bujanca kako pozira s muškarcem ogrnutim šalom u bojama hrvatskog grba. Kada ga Lazarević pita je li pljuvao na novinare, Bujanec se pokušava udaljiti. Lazarević ga slijedi i postavlja mu pitanja, na što se Bujanec zaustavlja i novinara, inače rođenog u Tuzli a odraslog u Njemačkoj, pita:

“Kojim vi to jezikom govorite? Tko ste vi?“. Novinar mu odgovara da ga dobro razumije i da je tamo kao novinar, na što Bujanec, ničim izazvan, kaže „Pa malo mi vučete ovako na gej. Jeste gej?“ Lazarević ga potom pita zašto mu je to zanimljivo, na što mu Bujanec okreće leđa i nestaje u gužvi. Nekoliko sekundi potom vidimo kako krupan muškarac nešto ozbiljno objašnjava Bujancu, i tada video završava.

Pokušali smo se javiti Danijelu Majiću kako bi nam prepričao kako je došlo do napada, ali novinar trenutno daje izjavu austrijskoj policiji. Razgovor s njim objavit ćemo naknadno ako nam se javi.

Today in #Bleiburg Velimir Bujanec spitted on my colleague @DanijelMajic. The crowd around him tried to beat the Journalist. When i asked him about his attack he said to me: "Are you gay. You look very gay to me." pic.twitter.com/lx2816GvMc

— Krsto Lazarević (@Krstorevic) May 18, 2019