Novinar i urednik TV-emisije Bujica Velimir Bujanec oglasio se priopćenjem u kojem je kritizirao medije koji su tijekom jučerašnjeg dana prenijeli, kako navodi, neistinitu vijest koju je objavila Hina. “S obzirom na to da me je više medija u zadnja dva dana kontaktiralo u svezi ‘vijesti’ njemačkog lista Frankfurter Rundschau kako je biskupija Mainz, tobože radi mojih nastupa, zabranila pjevačke skupove u hrvatskim katoličkim misijama, a vijest je, potpuno neprovjereno prenijela HINA, dužan sam pojasniti nekoliko bitnih detalja i time demantirati cijelu izmišljotinu”, stoji na početku priopćenja Velimira Bujanca koje se pojavilo na društvenim mrežama.

Naime, Hrvatska izvještajna novinska agencija, jučer je objavila vijest prema kojoj je Biskupija Mainz u dogovoru s hrvatskim katoličkim misijama donijela odluku o tomu da se u prostorima hrvatskih zajednica više ne održavaju politički skupovi. U tekstu se podsjeća da su “u više navrata bili organizirani politički intonirani skupovi na kojima su između ostalog bili prikazivani filmovi koji relativiziraju holokaust, a na manifestacije su pozivani i kontroverzni aktivisti iz Hrvatske poput Velimira Bujanca”.

Tvrdi da nikada nije nastupio u takvim misijama

Bujanec u priopćenju demantira ove navode i tvrdi da “nikada nije javno nastupio niti javno govorio u nekoj od hrvatskih katoličkih misija u Njemačkoj”. Kaže da nije nastupio jer su, s obzirom na velik interes publike za takvim nastupom, njemačke dvorane premale. Drugi razlog je, navodi Bujanec, taj što hrvatske katoličke misije ne organiziraju političke skupove.

“U Njemačkoj isključivo govorim kao novinar, a ne kao političar, jer to nisam i to na poziv naših zavičajnih klubova – u velikim dvoranama koje se zakupljuju na komercijalan način. Ponekad kao voditelj najavljujem i nastupe naših glazbenika, kao što je to bio zadnji slučaj s Miroslavom Škorom u Frankfurtu”, kazao je u priopćenju Bujanec.

Na društvenim mrežama, međutim, počeo se dijeliti video njegova nastupa s kraja prošle godine, kada je govorio na 50. obljetnici Hrvatske kulturne zajednice u njemačkom Mainzu. Nismo baš sigurni da ni najbenevolentnijima neće zvučati kao politički aktivist.