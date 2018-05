Od 21. svibnja s osječkog aerodroma prema Zagrebu, Rijeci, Splitu i Dubrovniku polijetat će zrakoplov LET 410, umjesto aviona tipa Jetstream. Tako je odlučila tvrtka Trade Air koja održava te zračne linije i ne bi to bila nikakva vijest da LET 410, zrakoplov češke proizvodnje, mnogi ne smatraju jednim od najopasnijih aviona na svijetu. Britanski mediji proglasili su ga najopasnijim zrakoplovom, svrstavajući ga ispred ruskih Iljušina i Antonova, aviona s velikim brojem nesreća.

No, češki LET 410 ipak je apsolutni rekorder. Prema Aviation Safety Networku, koji bilježi sve zrakoplovne nesreće, LET 410 imao je ukupno 119 udesa. Obzirom da je to avion koji ima samo 19 putničkih sjedala, broj poginulih je zastrašujući – u tom zrakoplovu život su izgubile ukupno 432 osobe. S obzirom da je od proizvedenih 1.100 zrakoplova tog tipa, nesreće doživjelo njih čak njih 119, ispada da je svaki deseti imao udes, s ili bez ljudskih žrtava.

U uporabi je 48 godina i imao je čitav niz nesreća

Zrakoplov LET 410 dvomotorac je kratkog dometa, a izrađuje se u češkom gradu Kunovice. U uporabu je uveden 1970. godine, a najteži udes imao je 26. kolovoza 1993. kada su prilikom slijetanja u zračnu luku Aldan, u Rusiji, poginule 24 osobe. Deset godina kasnije, gotovo na isti dan, 24. kolovoza 2003. LET 410 srušio se u zračnoj luci Cap Haitien, u Haitiju kada je poginulo 19 putnika i dva člana posade. Još jedna zrakoplovna nesreće tog tipa aviona imala je više od 20 poginulih. Dogodila se u kolovozu 2010. u Demokratskoj Republici Kongo, prilikom slijetanja u zračnu luku Bandundu – kada je poginuo 21 putnik, a samo jedan preživio nesreću.

Za našu priču osobito su zanimljive dvije nesreće zrakoplova LET 410. Ona prva dogodila se 30. listopada 2005. u talijanskoj zračnoj luci u Bergamo na letu koji je trebao završiti u Zagrebu. Bio je to kargo let hrvatske zrakoplovne kompanije Trade Air (koja sada održava letove iz Osijeka) u kojem je poginulo troje putnika kada se avion srušio neposredno nakon uzlijetanja. Druga nesreća tog tipa aviona dogodila se u zagrebačkoj zračnoj luci, 11. lipnja 2004. no ta, na sreću, nije imala ljudskih žrtava. Također se radilo o letu Trade Aira (TDR 352) na izvanrednoj liniji Dubrovnik – Zagreb.

Avion će iz Osijeka prometovati od 21. svibnja

Kako stoji u izvješću Agencije za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova, nakon slijetanja na zagrebački aerodrom došlo je do blokade kočnice na desnom kotaču, te slijetanja zrakoplova s piste na travnatu površinu. Zbog te nezgode zagrebačka zračna luka bila je zatvorena za sav promet duže od dva sata. U zrakoplovu je, uz dva člana posade, bilo i 11 putnika. Vlasnik Trade Aira Marko Cvijin potvrdio je za Telegram da će od 21. svibnja iz Osijeka prema Zagrebu, Rijeci, Splitu i Dubrovniku letjeti zrakoplov tipa LET 410.

“Odlučili smo se za malo jeftiniji zrakoplov, dobili smo povoljnije uvjete. To je zrakoplov jednake kvalitete i zadovoljava uvjete koje je postavila Republike Hrvatska. Imali smo problema s pouzdanošću Jetstreama jer je bilo dosta otkazivanja vezanih uz tehnički status, što je povlačilo kompenzacije prema putnicima i zbog toga smo morali naći pouzdanije rješenje”, objašnjava Cvijin razloge zbog kojih će njegova tvrtka iz osječke zračne luke uskoro letjeti češkim zrakoplovom LET 410.

Vlasnik kaže da je problem bio u posadama, a ne avionu

Na primjedbu Telegrama da češki zrakoplov LET 410 ima dugu listu nesreća i veliki broj poginulih osoba, Cvijin kaže kako razlog tih nesreće nije tip zrakoplova, već posade koji su njime upravljale. “Bilo bi to slično kao da uspoređujete tko ima više udesa, BMW ili Mercedes. Nije stvar u zrakoplovu, već u posadi. LET 410 ima sve potrebne certifikate.”

Cvijin kaže da se Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ne miješa u odluku zrakoplovne kompanije Trade Air kojim će letjelicama prevozite putnike i kako je jedini uvjet da avion ima 19 sjedala. Poslušali smo dobiti odgovor i od Ministarstva prometa, no ni nakon sedam dana čekanja odgovor nismo dobili.

Ministarstvo Trade Airu godišnje plaća 18,5 milijuna kuna

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture za održavanje zračnih linija iz Osijeka prema Zagrebu, Rijeci, Splitu i Dubrovniku godišnje Trade Airu plaća 18,5 milijuna kuna. Taj ugovor na snazi je do ožujka 2020. Radi se o ekonomski neisplativim linijama, a cilj njihova održavanja je unapređenje gospodarskog i socijalnog razvoja regije. Kako stoji u PSO-u (Public Service Obligation) reguliranim propisima EU koje je Hrvatska preuzela, cilj je ”omogućiti prometovanje na linijama između zračnih luka koja opslužuje prometno izoliranu regiju ili regiju u razvoju i linija sa slabim prometom, a od važnosti za regiju”.

Na javnom natječaju za održavanje takvih linija za razdoblje od 2016. do 2020. godine odabrani su Croatia Airlines i Trade Air, a zauzvrat, u tom četverogodišnjem razdoblju, iz državnog će im proračuna biti isplaćeno nešto više od 388 milijuna kuna. Kada je projekt započeo 2013. godine tvrtka Trade Air iz Osijeka je letjela zrakoplovom tipa Embraer 120 s 32 putnička sjedala, od 2016. do sada letio je Jetstream sa 19 sjedala. No, od 21. svibnja ove godine letjet će LET – 410, zrakoplov koji je po mnogim ocjenama najopasniji avion na svijetu.