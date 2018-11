”Na državnoj cesti D34, na ulazu u naselje Petrijevci, postavljeni znakovi privremene regulacije prometa trebaju tamo biti i dalje jer se još uvijek izvode radovi na izgradnji autoceste prema Mađarskoj kao i na i oko mosta na rijeci Dravi”, stoji u odgovoru koji je Telegramu stigao u ponedjeljka iz Hrvatskih cesta.

”Kojom dinamikom i intenzitetom se vrše pojedini radovi Hrvatske ceste nemaju saznanja niti smo dobili obavijest o završetku radova od strane izvođača radova niti od investitora (Hrvatskih autocesta)”, stoji dalje u odgovoru iz Ureda za odnose s javnošću Hrvatskih cesta.

Tako su iz Hrvatskih cesta odgovorili na naše pitanje zašto više od dvije godine nakon završetka mosta na Dravi, dijela autoceste A5, uz spomenutu državnu cestu i dalje stoje znakovi upozorenja vozačima na moguću kolonu zaustavljenih vozila.

Hrvatske ceste kažu jedno, Hrvatske autoceste drugo

Kad je Telegram nedavno pisao o toj neviđenoj šlampavosti, koja nepotrebno zbunjuje vozače na vrlo prometnoj cesti, već sljedećeg dana bile su uklonjene oznake koje vode do davno zatvorenog gradilišta. No prometni znakovi s upozorenjem na kolonu zaustavljenih vozila, 200 metara dalje, ondje još uvijek stoje, pa smo se obratili Hrvatskim cestama s pitanjem zašto je to tako i tko je nepotrebne prometne znakove dužan ukloniti.

Na posljednje pitanje dobili smo vrlo jasan odgovor: ”Za uklanjanje prometnih znakova zadužen je onaj koji je i postavio privremenu regulaciju prometa. Konkretno, izvođač radova na izgradnji mosta”.

Obratili smo se, potom, investitoru izgradnje mosta na Dravi, Hrvatskim autocestama (HAC) i na isto pitanje dobili posve drugačiji odgovor. U utorak, dan nakon što smo dobili odgovor iz Hrvatskih cesta kako radovi na izgradnji mosta još uvijek traju i da su znakovi uz cestu D34 ondje i dalje potrebni, iz HAC-a su nam poručili: ”S obzirom na činjenicu da je most Drava u visokoj fazi gotovosti, makadamska cesta s istočnog ulaza u mjesto Petrijevci (koja je služila kao put do gradilišta mosta) više se ne koristi iz razloga što je pristup mostu osiguran izgradnjom dionice autoceste od čvora Osijek do mosta Drava”.

Nema ih tko ukloniti jer je tvrtka u stečaju

Dakle, HAC je potvrdio ono o čemu je Telegram i pisao, a što u Hrvatskim cestama još uvijek ne znaju: cesta koja je nekoć vodila do gradilište mosta na Dravi, više se ne koristi. A sada slijedi najzanimljivije, odgovor na pitanje zašto dva prometna znaka, jedan s istočne, a drugi sa zapadne strane države ceste D34, u mjestu Petrijevci, i dalje nepotrebno zbunjuje vozače. Odgovor je prozaičan: nema ih tko ukloniti!

”S obzirom da je vodeći partner, u ovom projektu tvrtka Viadukt d.d., upala u financijske poteškoće (stečajni postupak u tijeku), a koji je bio odgovoran za regulaciju, te činjenica da više nije prisutan na gradilištu, HAC je zatražio od ostalih partnera u Poslovnoj udruzi izvođača da se postavljena regulacija na D-34 ukloni u dogovoru s upraviteljem ceste”, stoji u odgovoru HAC-a, upućenog Telegramu.

Dakle, s obzirom da je Viadukt završio u stečaju, prometne znakove koje su postavili tijekom gradnje mosta, sada nema tko ukloniti. No, nije sve tako crno kako se čini: obećavajuće je što će HAC u dogovoru s Hrvatskim cestama i partnerima u Poslovnoj udruzi koja gradi autocestu A5, naći načina kako maknuti nepotrebne prometne znakove s državne ceste D34. Nadamo se samo da im za to neće biti potrebne još dvije godine.