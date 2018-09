Često se, znamo, piše o zapošljavanju uhljeba, ali ovaj slučaj iz Slavonije naprosto je senzacija

Kristijan Staničić, kandidat HDZ-a za riječkog gradonačelnika na prošlogodišnjim lokalnim izborima našao se u vrlo neugodnoj aferi koja bi mogla ozbiljno dovesti u pitanje njegov ostanak na mjestu direktora Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice (HTZ).

Riječ je o dobro plaćenom mjestu, svojevrsnoj sinekuri, koju je Staničić dobio kao nagradu jer je pristao biti HDZ-ov kandidat u Rijeci, gdje ta stranka nikada nije imala gradonačelnika. Osvojio je samo 13,95 posto glasova pa, kako je imao tek treći rezultat, nije ušao u drugi izborni krug. No, ispunio je zadatak stranke, pa je zato nagrađen.

Kako je Raguž dobio posao u HTZ-u

Staničić je, uz to, u prijateljskim odnosima s premijerom Andrejom Plenkovićem, a osobito s glavnim tajnikom HDZ-a i predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem, s kojim prijateljuje još iz studentskih dana. Staničić se polovinom svibnja ove godine sastao sa svojim poznanikom, Mladenom Ragužem, iz Jakšića, kraj Požega i ponudio mu mjesto specijaliste koordinatora za projekt brendiranja Slavonije.

Imao je i jednu zamolbu: da Raguž ode osječko-baranjskom županu (članu predsjedništva HDZ-a), Ivanu Anušiću i pokuša posredovati u sporu između Anušića i ministra turizma, Gari Cappellija. Anušić je naime bio nezadovoljan ministrovim odnosom prema Slavoniji, pa ga je ne baš nježno očešao u jednom javnom istupu. Anušić je potvrdio Telegramu da je razgovarao s Ragužem, a nedugo nakon toga Cappelli je došao u Osijek.

S obzirom da je ministar Cappelli predsjednik HTZ-a i na taj način nadređen Staničiću, ovaj je savjetovao Ragužu da prije nego što ga primi na posao specijaliste koordinatora za projekt brendiranja Slavonije u Hrvatskoj turističkoj zajednici, o tom porazgovara i s ministrom. Cappelli i Raguž našli su se u zagrebačkom Hotelu Panorama i ministar se složio da se Raguž zaposli u HTZ-u. Staničić potom javlja Ragužu da će natječaj biti oglašen u Zavodu za zapošljavanje i da u roku od tjedan dana podnese molbu.

Susret Raguža i ministra Cappellija

Ministar Cappelli u razgovoru za Telegram prvo je rekao kako nema ništa sa zapošljavanjem Raguža i da je to isključivo bila stvar direktora HTZ-a, Kristijana Staničića, u čiji se rad nikada nije petljao. Ali, kad smo ga upitali je li se s Ragužem sastao u Hotelu Panorama u Zagrebu, odgovorio je potvrdno. “Da, sreli smo se jednom. Tražio je da ga primim i rekao sam da nemam ništa protiv njegovog zaposlenja u Hrvatskoj turističkoj zajednici ako se s tim složio Staničić”, kaže ministar turizma Gari Cappelli.

U Osijek su 2. srpnja stigli ministar Cappelli i direktor HTZ-a Staničić kako bi slavonskim županima najavili veći angažman tog ministarstva u razvoju kontinentalnog turizma, a to je bila sjajna prigoda da se demonstrira i prvi korak: predstavljen je novi koordinator u Hrvatskoj turističkoj zajednici, Mladen Raguž. Već sljedećeg dana, 3. srpnja, Raguž potpisuje ugovor, a Staničić mu kaže da dođe u Zagreb, preuzme službeni automobil, mobitel i laptop, pokupi promidžbeni materijal i krene na posao.

Sada kreće najzanimljiviji dio priče, u koji je upetljan i USKOK, a koji govori o tužnoj hrvatskoj zbilji koja do kraja razgolićuje političke igre u zapošljavanju uhljeba. Raguž se zbog onoga što je uslijedilo nakon zapošljavanja u HTZ-u, prošlog mjeseca pojavio u sjedištu USKOK-a u Osijeku, a nakon što ih je upoznao sa slučajem, 14. kolovoza uputio je i pisanu izjavu. Telegram je u posjedu tog dokumenta.

HDZ-u se nije svidio novi koordinator HTZ-a

Istoga dana kad je potpisan ugovor o radu, stoji u izjavi koju je Raguž dostavio USKOK-u, u kasnim popodnevnim satima nazvao ga je ministar Cappelli i rekao kako su krenuli snažni pritisci na njega i Staničića radi njegova zapošljavanja. Posebno je naglasio, piše dalje Raguž, da pritisci dolaze od Tomislava Čuljka, HDZ-ovog saborskog zastupnika iz Vinkovaca (”strah i trepet svih članova HDZ-a na funkcijama na području Slavonije i Baranje” kako ga opisuje Raguž u pisanoj izjavi USKOK-u), zatim od požeškog župana Alojzija Tomaševića, te čelnika županijskog HDZ-a u Požegi, dr. Željka Glavića.

Razlog zašto svi oni traže da se Raguža makne s radnog mjesta na koje je dan ranije stupio, prema tvrdnjama ministra Cappelija i direktora HTZ-a Staničića, bili su, kaže Raguž, sljedeći: nije član HDZ-a, ruši HDZ-ovog načelnika Općine Jakšić Ivicu Kovačevića (Raguž je nezavisni vijećnik u Općinskom vijeću Jakšića), te da je osuđivani kriminalac.

”Na sastanku u četvrtak [5. srpnja] u Glavnom uredu u Zagrebu”, piše Raguž u izjavi USKOK-u, ”Staničić, sav blijed, prestrašen, kazuje mi da sam ja njegov prijatelj, da on meni sve vjeruje, no iz vrha stranke su zatražili da moram otići, ili on mora dati ostavku. Ovdje ističem i dan ranije prijetnju, a kako mi je kazao ministar Cappelli, od strane Čuljka, da će ga za glavu skratiti i maknuti s pozicije ministra, ako me ne istjera van po cijenu bilo čega. Ministar je svo vrijeme bio iznimno korektan što se može iščitati iz poruka koje imam na Viberu, no vidno uplašen i uznemiren”.

Cappelli poriče da je bilo nekakvih pritisaka

U razgovoru za Telegram ministar Cappelli kaže da nije bio izložen nikakvim pritiscima, ni Tomislava Čuljka, ni bilo koga drugog. “U dvije godine koliko sam na dužnosti ministra turizma na mene nije bilo nikakvih pritisaka. Da jest, spakirao bih kofere i otišao”. I Tomislav Čuljak, s kojim je Telegram također razgovarao, odlučno odbacuje da se miješao u taj slučaj.

Kaže, doduše, da su ga zvali iz vrha požeškog HDZ-a i govorili da je Raguž kriminalac i to je bilo sve što o tome zna. “Staničićev broj telefona nemam, niti sam s njim komunicirao. Zvali su me iz požeškog HDZ-a i žalili se kako Raguž ima nekakve prijave, da je osuđivan, a ja sam im odgovorio neka to riješe s ministrom. Nisam se u to želio miješati”, kaže Čuljak.

Raguž dalje navodi kako ga je Staničić preklinjao da potpiše sporazumni prekid ugovora o radu i nudio mu da bira radno mjesto na području Grada Požege, te da će on osobno onamo doći kako bi sve dogovorio s tamošnjim čelnicima HDZ-a, dr. Željkom Glavićem (inače ravnateljem Bolnice u Požegi) i gradonačelnikom Darkom Puljašićem. Ponudio mu je i 7.500 kuna otpremnine na što Raguž po ugovoru, nije imao pravo.

Osuđen zbog pokušaja iznuđivanja 75.000 DEM

”Zbog prijateljstva s njim”, piše dalje Raguž u izjavi USKOK-u, ”prihvaćam prijedlog da ću razmisliti o ponuđenom [sporazumnom raskidu ugovora o radu] i javiti mu navečer odluku. Ističem ovdje da mi se pohvalio kako je spriječio objavu u Jutarnjem listu na naslovnoj stranici, članak ‘Staničić zaposlio kriminalca u HTZ-u’. Naravno da je sve bilo predstava i laž jer ništa od svega nije istina što sam mu elaborirao i predložio da se ja nosim s novinarima jer imam tako teške i uvjerljive argumente”.

Činjenica je, međutim, da je Mladen Raguž osuđen u studenome 2002. jer je kao djelatnik tadašnje Financijska policije od jednog poduzetnika u listopadu 1995. pokušao iznuditi 75.000 DEM, te da ga je policija u pripremljenoj zamci, uhvatila s obilježenim novčanicama. Osuđen je na 11 mjeseci zatvorske kazne, uvjetno na pet godina. Raguž, međutim u izjavi za Telegram kaže kako je cijeli taj postupak bio namješten s namjerom da ga se diskvalificira i, uvjerava, posjeduje pisane izjave sudaca koji to potvrđuju.

Vratimo se glavnoj priči, raskidu Raguževog ugovora o radu u Hrvatskoj turističkoj zajednici. Samo osam dana nakon što je sporazum sklopljen, Raguž, s potpisom direktora HTZ-a Kristijana Staničića, dobiva ugovor o sporazumnom prestanku radnog odnosa. I uistinu, u članku 5. stoji kako mu pripada i pravo na otpremninu u iznosu od 7,5 tisuća kuna, što u ugovoru o radu nije bilo predviđeno.

Nije ga potpisao, i dalje prima plaću, a ništa ne radi

Raguž, međutim, taj ugovor nije potpisao, a kaže ne namjerava to ni učiniti. Ovih dana, mada ništa nije radio, uredno je primio plaću i za kolovoz, mada u sporazumu o raskidu ugovora stoji kako je zadnji dan trajanja radnog odnosa 31. srpnja. Trenutno je kaže na bolovanju, a sporazumni prekid radnog odnosa spreman je potpisati tek kada se ispune uvjeti koje mu je Staničić obećao. A to je ugovor o radu u požeškoj gradskoj tvrtki Tekija!

Raguž navodi što se događalo nakon što je odbio potpisati sporazumni raskid ugovora s Hrvatskom turističkom zajednicom: ”27. srpnja, kako se bližio kraj mjeseca, Staničić biva nervozan, naziva me i kazuje da je zvao gradonačelnika Požege Puljašića te s njim sve dogovorio. No, ja sam znao da je on na godišnjem odmoru a i dobar sam s čovjekom. Doista ga je nazvao, ali u stilu ako može pomoći Mladenu [Ragužu] da se zaposli u Požegi, a on [Staničić], bit će mu zahvalan”.

”Puljašić mi je iskreno kazao da nema problema ako ga nazove osobno ili premijer ili glavni tajnik stranke, Jandroković. Ističem ovdje da je Staničić veliki prijatelj s Plenkovićem i Jandrokovićem, a što Puljašić zna”. piše Raguž u izjavi USKOK-u i zaključuje kako ga gradonačelnik Požege ”ne smije drugačije uposliti budući da nije član HDZ-a”. U izjavi za Telegram Darko Puljašić, gradonačelnik Požege, kaže kako s Ragužem nije dogovarao nikakav posao o zapošljavanju u nekoj gradskoj tvrtki, a isto tvrdi i glavni čovjek požeškog HDZ-a, dr. Željko Glavić.

Jedino direktor HTZ-a nije htio razgovarati

Od svih sudionika te nevjerojatne priče koja na poražavajući način pokazuje kako se u Hrvatskoj ljudi zapošljavaju na zanimljiva i dobro plaćena radna mjesta, jedino direktor Hrvatske turističke zajednica, Kristijan Staničić, nije želio razgovarati s novinarom Telegrama. Umjesto toga na dio naših pitanja odgovorila je njegova glasnogovornica Kristina Mamić. ”Hrvatska turistička zajednica s gospodinom Mladenom Ragužom zaključila je ugovor o radu na mjesto – specijalist koordinator za projekt brendiranja Slavonije – unutar Stručne službe za koordinaciju projekata”, stoji u odgovoru na dio Telegramovih pitanja.

”Ugovor je zaključen na određeno vrijeme za razdoblje od 3. srpnja 2018. godine do 30. lipnja 2019. godine, s probnim rokom od šest mjeseci. U međuvremenu, na osobni zahtjev gospodina Mladena Raguža 6. srpnja 2018. godine pokrenut je Sporazumni raskid ugovora o radu. S obzirom da je navedeni postupak s gospodinom Ragužom u tijeku, radi zadržavanja adekvatnog stupnja privatnosti i zaštite njegovih osobnih prava nismo u mogućnosti javno iznositi više informacija”.

Umjesto odgovora koja smo od Staničića željeli čuti – je li Ragužu, kao protuuslugu za odlazak s mjesta koordinatora obećao zaposlenje u Požegi na nekom drugom radnom mjestu: je li mu zapriječeno smjenom ukoliko ne riješi Ragužev slučaj; te s kim u Jutarnjem listu uspio zaustaviti tekst o tome da je Raguž kriminalac – dobili smo odgovor njegove glasnogovornice. ”Dio vaših upita smatramo potpuno netočnim te stoga i nepotrebnim daljnjih komentara”.