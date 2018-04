Često pišemo o ludostima u Požegi, ali priča o čistačici koju su maknuli iz Doma zdravlja dubinski je tužna

”Samohrana sam majka, školujem troje djece i živim u iznajmljenom stanu i sad kad sam ostala bez posla bit ću prisiljena najstarijoj kćeri reći da napusti studij na Veleučilištu u Požegi, drugu kćer morat ću ispisati iz Srednje medicinske škole u Pakracu jer joj više ne mogu plaćati smještaj u učeničkom domu, a treću, najmlađu kćer, u lipnju neću moći upisati u srednju školu, jer joj nemam od čega plaćati troškove puta i ostalo što je potrebno za školovanje. Uz to, morat ćemo iseliti iz iznajmljenog stan”, napisala je Telegramu očajna Valentina Eraković, iz Vesele kraj Pleternice, spremačica koja već sedam godina, što na ugovor o djelu, što na druge načine, čisti prostorije požeškog Dom zdravlja.

Dom zdravlja u Požegi objavio je 22. ožujka ove godine natječaj za prijem u stalni radni odnos dvije spremačice. Marijan Višaticki, ravnatelj te zdravstvene ustanove, u razgovoru za Telegram objasnio je kako im je čišćenje prostorija do sada radila uslužna tvrtka, no izračunali su da bi im bilo jeftinije primiti u radni odnos dvije spremačice pa su se prošle godine obratili Ministarstvu zdravlja koje im je za te potrebe odobrilo financijska sredstva. Raspisali su natječaj, i kaže, ravnatelj Višaticki, na osnovu rezultata testa i intervjua s kandidatkinjama, izabrali dvije osobe.

Valentina Eraković nije među njima, ali jedna od primljenih je Dragica Matijević iz Brodskog Drenovca kod Pleternice. Zanimljivo, ona je šogorica Mate Matijevića ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo u Požegi i rodbinski je povezana s Marjanom Aladrovićem, bivšim županom Požeško-slavonske županije i aktualnim upraviteljem Hrvatskih šuma u Požegi. Aladrović, čiji je sin Josip Aladrović od travnja prošle godine ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, je i predsjednik Upravnog vijeća Županijske bolnice u Požegi. Uz to, supruga ravnatelja požeškog Zavoda za javno zdravstvo, Alenka Matijević, zaposlena je kao administrativna tajnica u Domu zdravlja, u koju je sada, kao čistačica, primljena i njena šogorica, Dragica Matijević.

Alojz Tomašević ima ključnu ulogu u zapošljavanju

Osnivač Doma zdravlja je Požeško slavonska županija, i kažu naši izvori, tamošnji župan Alojz Tomašević ima ključnu riječ kad su u pitanju zapošljavanja u ustanovama u vlasništvu te županije. Inače, prije nekoliko dana, na radno mjesto vozača sanitetskog vozila izabran je sin župana Tomaševića, Danijel Tomašević i u ponedjeljak mu je prvi radni dan na poslu. “Bez županovog njegovog ”amena” tvrtkama čiji je osnivač Požeško-slavonska županija, nitko ne može zaposliti”, kaže naš izvor.

Ravnatelj požeškog Doma zdravlja Marijan Višaticki, kaže pak, kako je natječajni postupak proveden zakonski i da nikakvih intervencija nije bilo. Kad smo ga upitali nije li neobično da je primljena baš šogorica ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo, čija supruga već radi u Domu zdravlja kao njegova tajnica, a na mjesto vozača županov sin, Višaticki kaže da on ne zna tko je kome rod i da ga to ne zanima. No, dodaje kako je čuo da će u Dom zdravlja biti pozvana nadležna inspekcija, ali, kaže, da se ne boji njihovog nalaza. ”Dobit će na uvid sve testove i zapisnike, pa će se uvjeriti da nije bilo nepravilnosti”, kaže Višaticki.

Primljena spremačica Poreznoj duguje gotovo 300.000 kuna

“Nepošteno je da nisam dobila taj posao jer radim u prostorijama te institucije sedam godina i u usporedbi s ostalim kandidatkinjama koje su se prijavile na to radno mjesto, smatram da sam daleko više kvalificirana. Ne želim osporavati ničiji način života, no osoba koju su odlučili zaposliti ima primanja u obitelji, suprug uživa vojnu mirovinu, imaju obiteljski dom, odškolovanu i situiranu djecu”, kaže Valentina Eraković.

Pitali smo je što su odgovarali na testovima s obzirom da je, po rezultatima koje je službeno objavio Dom zdravlja, ona bila na četvrtom mjestu, iza dvije primljene kandidatkinje. Kaže kako je jedno od pitanja bilo na koji se način čisti perivi zid, te koja se od dvije kante, crvene ili plava, koristi za čišćenje WC-a, a koja za ostala prostore. “Ne znam kako je kandidatkinja koju su primili riješila test bolje od mene, kada se nikad nije bavila tim poslom, već je radila u svojoj trgovini i gostionici koju je zbog duga morala zatvoriti”, kaže Eraković.

Telegram je prevjerio: primljena čistačica u požeški Dom zdravlja Poreznoj upravi za doprinos za obvezna osiguranja i PDV duguje 293.787,82 kuna. Valentina Eraković danas se oprostila sa zaposlenicima Doma zdravlja, a dio liječnika i zdravstvenog osoblja skupio je novac i poklonio joj ručni sat za uspomenu na dugogodišnju odličnu suradnju. Sada čeka rješenje o otkazu pa će se prijaviti na Zavod za zapošljavanje. Na pitanje što kani dalje odgovara kratko: “Ne znam.”