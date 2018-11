Gospodin Karamarko u ekstravagantnom istupu na Facebooku pokušava najaviti svoj veliki povratak

Gospodin Tomislav Karamarko, bivši šef HDZ-a koji se zna javiti na društvenim mrežama, danas je objavio novi post. Počinje vrlo dramatično, apelom ispisanim velikim slovima: Ja sam kriv za sve!. U prvoj rečenici piše, doslovno citiramo, ovo: “Portal Telegram prenosi kumrovečki pamflet srpske, židovske, romske nacionalne manjine i takozvanih antifašista, čiji jedan podnaslov glasi Karamarko je za sve kriv”.

Nismo baš shvatili o čemu je točno riječ, no čini nam se da je gospodin Karamarko mislio na vijest koju je jučer prenijela većina medija: parlamentarni zastupnici nacionalnih manjina poslali su šefovima Sabora i DORH-a dopis u kojem se žale da HRT i Crkva negiraju ustaštvo. Autori dopisa zbilja u jednom pasusu pišu kako je nacionalizam u javnom prostoru počeo jačati otkako je Tomislav Karamarko 2012. preuzeo HDZ, pa pretpostavljamo da je to to.

I dalje ne razumijemo što smo točno zeznuli

Dakle, “kumrovečki pamflet srpske, židovske, romske nacionalne manjine i takozvanih antifašista”, u biti je pisamce koje su saborski zastupnici poslali svom šefu i jučer su ga, uz Telegram, prenijeli gotovo svi mediji Tako da baš nismo skužili što smo konkretno zeznuli.

Možda vi shvatite, pa zato u cijelosti prenosimo istup gospodina Karamarka nakon dopisa manjinaca koji su, usput, uz Telegram prenijeli Tportal, Index, Dnevnik.hr i velika većina ostalih.

No, njegova objava možda je zgodna i zato što je gospodin Karamarko indirektno napomenuo kako je zaslužan za pobjedu Kolinde Grabar Kitarović, ustvrdio da je nakon “njegove političke eliminacije iselilo 200.000 sposobnih Hrvatica i Hrvata”, pohvalio se da je izgradio strateško prijateljstvo Hrvatske i Izraela koje traje i danas, maknuo Titovo ime s trga i tako dalje. Ima i poruku za “određene gremije koji se boje njegovog povratka u politiku”; poručio im je kako je “Dobar strah od boga dan!”.

Evo posta gospodina Karamarka

Portal Telegram prenosi kumrovečki pamflet srpske, židovske, romske nacionalne manjine i takozvanih antifašista, čiji jedan podnaslov glasi “Karamarko je za sve kriv”. Tu tezu isti su dan u saborskoj raspravi kao papagaji ponovili Peđa Grbin i Saša Đujić obrazlažući kako je mojom pojavom na političkoj sceni otpočela ustašizacija Hrvatske. Tim pamfletima pridružile su se i velikosrpske Novosti s jedne strane fabricirajući ustaštvo u Hrvatskoj, a s druge veličajući komunistički, diktatorski režim bivše Jugoslavije.

Kriv sam što sam se rodio i što mi je otac Martin živi svjedok Križnog puta, živi svjedok tabuiziranoga genocida nad hrvatskim narodom nakon završetka Drugog svjetskog rata?

Kriv sam što sam kao ministar unutarnjih poslova otpočeo lustraciju uhićenjem Josipa Boljkovca, utemeljeno osumnjičenog za zločine nad hrvatskim civilima nakon završetka Drugog svjetskog rata?

Kriv sam jer me je nakon toga general Blagoje Grahovac, glasnogovornik Stjepana Mesića i Budimira Lončara u institutu IFIMES, proglasio državnim neprijateljem broj 1 te me urotnički obilježio kao metu koju treba eliminirati iz političkog života Hrvatske?

Kriv sam što sam kao čelnik HDZ-a i Domoljubne koalicije pet puta zaredom pobijedio na svim izborima porazivši one koju su Hrvatsku podijelili na “mi i oni”?

Kriv sam što je Kolinda Grabar Kitarović pobijedila Ivu Josipovića, osvojila Pantovčak i usudila se s Pantovčaka ukloniti bistu J. B. Tita?

Kriv sam što je s najljepšeg trga u Zagrebu uklonjen diktator Tito?

Kriv sam što sam tijekom cijele svoje političke karijere gradio strateške prijateljske odnose s Izraelom, a to strateško prijateljstvo s Izraelom činjenica je i danas? Moja snažna osuda Holokausta i iskrena empatija prema Židovskom narodu zasigurno učvršćuju to prijateljstvo Hrvatske sa službenim Izraelom.

Kriv sam što sam izjavio da antifašist može biti samo onaj koji osuđuje svaki oblik totalitarizma bilo da se radi o fašizmu ili komunizmu?

Kriv sam što sam ukazivao na pogubnost nekontroliranog uvoza na uštrb domaće proizvodnje i što se nakon mog odlaska iz politike i nakon donošenja zakona Lex Agrokor povećao uvoz poljoprivrednih proizvoda barem za 20%?

Kriv sam što smo izgubili arbitražu INA-MOL, što ćemo vjerojatno izgubiti i drugu čime će Hrvatski državni proračun biti oštećen za nekoliko milijardi kuna?

Kriv sam što je nakon moje političke eliminacije iz Hrvatske iselilo 200.000 sposobnih Hrvatica i Hrvata?

Kriv sam što nisam bio u koaliciji s Pupovcem i pročetničkim SDSS-om!? Kriv sam što Pupovčeve velikosrpske Novosti na posljednjoj naslovnici veličaju Jugoslaviju? Kriv sam što su te novine financirane novcem hrvatskih poreznih obveznika?

Ipak, čini se da sam ja za sve kriv samo zato što se određeni gremiji boje moga aktivnog uključivanja u politiku nakon više od dvije godine političke izolacije. Ako je tome tako, mogu im samo poručiti: “Dobar je strah od Boga dan”!

Za kraj, svima im čestitam 29. novembra, rođendan Jugoslavije, osobito onima koji muzu hrvatski proračun kako bi Hrvatsku blatili u međunarodnim krugovima i veličali propalu, diktatorsku, Titovu tvorevinu, koju, očito, nismo do kraja porazili u Domovinskom ratu.

Vaš Tomislav Karamarko