Čitala sam presude zbog vikanja ‘Za dom spremni’; pokazuju svu dubinu problema koji imamo u sudstvu

Nakon što je sud u Slunju oslobodio Marka Perkovića Thompsona optužbe da je uzvikom ‘Za dom spremni’ poticao mržnju, odlučili smo proanalizirati dostupne presude donesene zbog ovog ustaškog povika. Njih nema puno i potpuno su različite: neke su osuđujuće, u nekima se radi o ozbiljnoj novčanoj kazni, u nekima je kazna nezamjetna, a u nekim slučajevima osuda je potpuno izostala.

Doduše, izgleda da se dio sudske prakse ponešto promijenio nakon što je Ustavni sud RH zauzeo stajalište o poviku ‘Za dom spremni’ kao pozdravu iz totalitarnog režima kojim se manifestiraju mržnja i rasizam. Doduše, možda bi situacija bila još jasnija da je Vijeće za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima zauzelo drugačiji i čvršći stav, umjesto onog da je “Ustaški pozdrav ‘Za dom spremni’ protuustavan, ali dopustiv u iznimnim situacijama”. Evo kako ga je dosad tretirao sud.

1.) Thompson nije kažnjen zbog ZDS-a u Bojni Čavoglave

Dakle, u Thompsonovom slučaju sud je zaključio da uzvik nije bio nezakonit, jer nije izazvao narušavanje javnog reda i mira niti poticanje na mržnju. U ovom slučaju riječ je, smatra sud, o pokliču koji je sastavni dio stihova Thompsonove pjesme Bojna Čavoglave, a ona se izvodi još od 1991. godine. Nikada zbog toga Thompson nije kažnjavan. Tako je bilo i ovaj tjedan, kada ga je sud oslobodio krivnje. Ključno za donošenje oslobađajuće presude bilo je svjedočenje karlovačkog policajca koji je na sudu izjavio kako tijekom koncerta u Slunju 8. kolovoza prošle godine nije bilo neprimjerenih obilježja niti kontra pjesama, već je atmosfera bila pozitivna i s nacionalnim nabojem. Stoga je i sud zaključio kako nije bio poticanja na mržnju.

2.) Josip Šimunić je morao platiti 25 tisuća kuna

U drugom najpoznatijem slučaju procesuiranja uzvika Za dom spremni, onom bivšeg hrvatskog nogometnog reprezentativca Josipa Šimunića, sud je došao do sasvim drugačijeg zaključka. Šimunić je kažnjen s 25 tisuća kuna jer je 19. studenog 2013., nakon nogometne utakmice Hrvatske i Islanda, uzvikivao prema gledateljima ‘Za dom’, na što mu je publika uzvraćala ‘Spremni’.

Prema presudi, taj pozdrav simbolizira službeni pozdrav za vrijeme totalitarnog režima Nezavisne države Hrvatske pa kao takav predstavlja manifestaciju rasističke ideologije, prezir prema drugim ljudima zbog njihove vjerske i etničke pripadnosti te trivijaliziranje žrtava zločina protiv čovječnosti. Šimunić je pozdrav izviknuo tri puta i uzdigao ruku. Kazna mu nije izrečena prema Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira, već prema Zakonu o suzbijanju nereda na športskim natjecanjima, jer se incident dogodio na maksimirskom stadionu.

Iako se Šimunić pravdao da je ‘Za dom’ stari hrvatski pozdrav, za što je priložio u sudski spis i izlaganje profesora Josipa Jurčevića, ipak je proglašen krivim za kršenje Zakona. Prekršajni sud u Zagrebu zauzeo je stav da je riječ o službenom pozdravu koji se koristio za vrijeme totalitarnog režima Nezavisne države Hrvatske te podsjetio da je Hrvatska potpisnica Konvencije Ujedinjenih naroda o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije.

To isto stajalište izneseno je i u presudi Europskog suda za ljudska prava “Sugg i Dobbs protiv Švedske”, u kojoj je, između ostalog, navedeno da je zabrana rasističkog govora od temeljnog značaja u demokratskom društvu. Iako je prvostupanjskom presudom bio kažnjen s pet tisuća kuna, Visoki prekršajni sud kaznu mu je povisio na 25 tisuća, obrazlažući to željom za suzbijanjem nasilja i nereda na sportskim terenima.

3.) Tipovi u u Borovu morali su platiti 300 kuna

Desetoricu mlađih muškaraca kaznio je Prekršajni sud u Vukovaru jer su 3. rujna 2013. na Trgu palih boraca u Borovu, nedaleko od spomenika ’12 redarstvenika’, dizali ruke u zrak aludirajući na nacističke pozdrave te vikali ‘Za dom spremni’ i “Ajmo, ajmo, ajmo ustaše”. Time su prekršaili Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, i to njegov članak 5. koji brani izvođenje pjesama i isticanje simbola koji remete javni red i mir građana. Svi su za to kažnjeni s po 300 kuna novčane kazne.

U svojim je obranama nekoliko njih pokušalo objasniti da su ih tog dana izazvala dva muškarca koji su podizali tri prsta i nazivali ih ustašama, no većina je porekla krivnju. Jedan je čak tvrdio da je podigao ruku kako bi zaklonio oči od sunca, a ne u znak bilo kakvog pozdrava, dok je drugi objašnjavao da je imao podignutu ruku s dva uzdignuta prsta, što simbolizira Domovinski rat. No sud nije povjerovao obranama već iskazima svjedoka. Osim toga, naknadno su i na društvenim mrežama objavljene fotografije, koje su također pregledane tijekom sudskog postupka.

4.) Neki navijači iz Čakovca su kažnjeni s dvije i tri tisuće kuna

Telegram je dobio uvid u presudu Prekršajnog suda u Čakovcu protiv petorice prijavljenih za izvikivanje pokliča ‘Za dom spremni’ tijekom nogometne utakmice Slobode i Varteksa na igralištu u Slakovcu. Najprije je jedan od njih započeo s uzvikivanjem, nakon čega su mu se pridružili i ostali. Jedan je vikao i ‘Ustaše, ustaše!’. Sud je zaključio kako su time iskazivali i poticali na mržnju i nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne i vjerske pripadnosti. Izrečena im je kazna prema Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima. Dvojica su morala platiti po 2100 kuna, a trojica po 3000 kuna. Dobili su i zaštitnu mjeru zabrane posjećivanja svih nogometnih utakmica NK Varteksa na području Hrvatske. Dvojica su čak tijekom suđenja priznala krivnju. Jedan se pokajao, dok je drugi tvrdio da nije znao da je izvikivanje ‘Za dom spremni’ zabranjeno. Nije mu, kaže, bila namjera nikoga vrijeđati. Prisjetio se čak da je vidio kako Šimunić izvikuje taj pozdrav na stadionu.

U obrazloženju presude Prekršajni sud u Čakovcu naveo je kako su okrivljenici kao dugogodišnji navijači morali znati da je na nogometnim utakmicama zabranjeno izvikivanje ZDS, s obzirom na to da se radi o službenom pozdravu totalitarnog režima u Nezavisnoj državi Hrvatskoj. Kroz taj povik, stoji dalje u presudi, upućuju se neprihvatljive političke poruke, kako je to utvrdio i Ustavni sud Republike Hrvatske u svojim odlukama koje su objavili svi hrvatski mediji. Riječ je o odluci Ustavnog suda u slučaju Josipa Šimunića. On je nakon pravomoćne presude uputio tužbu i tom sudu, žaleći se da nije imao pravedno suđenje, no Ustavni sud ga je odbio potvrdivši pravomoćnu presudu Visokog prekršajnog suda.

5.) Slučaj tipa koji je urlao na Trgu je pao u zastaru

Zbog izvikivanja ‘Za dom spremni’ 10. prosinca 2013. godine na Trgu bana Jelačića tijekom prosvjeda protiv smanjivanja braniteljskih mirovina bio je prijavljen 22-godišnjak rodom iz Vukovara, no njegov slučaj je pao u zastaru. I njega se teretilo zbog kršenja Članka 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

