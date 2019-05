Čitali smo presude prema kojima MORH svojim vojnicima mora platiti zbog maltretiranja. Ima zbilja teških slučajeva

Mediji su ovaj tjedan prenijeli informaciju iz Slobodne Dalmacije o presudi od 10 tisuća kuna koje MORH morati platiti svom vojniku kojeg je zlostavljao nadređeni dočasnik. Vojnika je kažnjavao stotinama sklekova i čučnjeva, pokazivao mu porniće prijeteći da će mu “tako suprugu zadovoljavati netko drugi” dok je on na terenu, tražio ga da mu donese alkoholna pića…

Presuda za odštetu još je nepravomoćna, a iz MORH-a su se odmah oglasili ustvrdivši da je spomenuti zapovjednik već kažnjen, te da više ne radi u vojsci. MORH naglašava i da se radi o izdvojenom slučaju, no presude do kojih je došao Telegram pokazuju kako je sličnih primjera bilo i godinama ranije.

Kažnjen zbog preglasne muzike u vojarni, ostao invalid

Bio je 2. veljače 2000. godine kada je vojni obveznik, tada 20-godišnjak, morao izvršiti kaznu zbog preglasnog slušanja muzike u vojarni. Zapovjednik mu je naredio da radi sklekove. U jednom trenutku osjetio je glavobolju i slabost, te izgubio svijest i pao. Mladiću je uslijed toga ostala oduzeta lijeva polovica tijela, ima epileptične napade i teške psihičke promjene.

Tijekom sudskog procesa utvrđeno je kako razvojnik koji je kaznio vojnike nije to smio učiniti, jer za to nije imao ovlasti. Tim više što je taj dan bila nedjelja, a to je i za vojsku slobodan dan. Liječnici su utvrdili da je 20-godišnjak imao prirođenu malformaciju krvnih žila u mozgu koje su uslijed napornog izvođenja sklekova jednostavnu prsnule. Došlo je do krvarenja koje je kod ročnika ostavilo trajne posljedice.

MORH je tijekom procesa pokušavao umanjiti visinu odštete, no Vrhovni sud na kraju je zaključio kako je više od pola milijuna kuna primjeren iznos zbog činjenice da je čovjeku utvrđena smanjena životna aktivnost od čak 80 posto. Presuda je postala pravomoćna.

Dečko pao u komu nakon naporne provjere u Kninu

Pravorijek Vrhovnog suda RH još čeka obitelj muškarca koji je potpuno nepokretan ostao nakon što je 23. veljače 2011. u vojarni u Kninu morao raditi vrlo teške motoričke vježbe i to na otvorenom na temperaturi od -7 stupnjeva i uz jak vjetar. Od tog fizičkog naprezanja, preko granica mogućnosti, doživio je srčani udar, a odmah nakon toga i snažan epileptički napad, jer mu je mozak prestankom rada srca ostao bez kisika. Unatoč reanimaciji i liječenju, danas je 100 postotni invalid, u stanju vigilne kome.

Moždani udar ovaj mladić doživio je nakon što je tog dana napravio 30-ak sklekova, što, kako su tvrdili iz MORH-a, nije bilo posebno fizički naporno. Negirali su i da je temperatura bila ispod nule. Taj dan na provjeri su bila 73 vojnika, i sve je, kažu, prošlo u redu.

Zato su odbijali platiti obitelji ovog mladića odštetu, no Općinski sud u Karlovcu ipak je utvrdio odgovornost MORH-a. Prema nepravomoćnoj presudi njemu i njegovoj obitelji moraju platiti 1,44 milijuna kuna odštete. Naime, uoči ove naporne provjere tjelesnih sposobnosti vojnik nije bio na izvanrednom liječničkom pregledu, što je, prema stavu suda, bilo nužno budući da na ranijim provjerama sposobnosti nije zadovoljio. Pregledan je samo jednom, u siječnju 2010. kada se javio na dragovoljno služenje vojnog roka. MORH se na presudu žalio.

Optužili su ga da glumi da mu je loše. Sada je invalid

Odštetu od MORH-a, u iznosu od pola milijuna kuna, dobiva i obitelj muškarca koji je 1996. stradao dok je služio vojnik rok u Puli. Nakon tjedan dana boravka u vojarni dobio je visoku temperaturu, no zapovjednici su mu govorili da glumi. Ni liječnici nisu reagirali. Nakon par mjeseci boravka u Puli dobio je prekomandu u Šibenik i već tada je teško hodao. Iz Šibenika je premješten u Knin, gdje je završio u Općoj bolnici Knin. Tamo je liječnik, koji je inače radio u KBC Zagreb a bio je na ispomoći u Kninu, naredio da ga se žurno prebaci u Zagreb.

Na kraju mu je utvrđena kronična upala mišićnog živca. I nakon liječenja i terapije u toplicama stanje mu je sve gore. Ruke gotovo ne može koristiti, ne može ni samostalno jesti, ni obavljati higijenu, ni nuždu. Teško hoda. Uglavnom nosi trenirke jer njih najlakše odijeva. Nije u stanju voziti automobil, nije zaposlen niti može raditi bili kakav posao. Nije oženjen, nema obitelj, živi s roditeljima koji vode brigu o njemu.

“Rodila sam zdravo dijete, školovala ga, poslala u vojsku, a on se iz vojske vratio bolestan, invalidan. Sve ove godine to proživljavam sa svojim suprugom i sestrom. Danas imam 36-godišnjeg sina kojeg moram hraniti i oblačiti. Ne može držati ni žlicu, ni vilicu. Nema normalan život. U zadnje vrijeme sve je više osamljen, ne želi ići van u društvo. To me silno boli. Bila sam ponosna majka, a danas venem i pred njime skrivam svoju bol”, svjedočila je majka ovog bivšeg ročnika.

Odšteta za zlostavljanje vojnika u vojarni u Kninu

Posljednji slučaj za koji je nedavno donijeta presuda s odštetom od 10 tisuća kuna koju vojniku mora platiti MORH, o kojem su ovih dana izvijestili mediji, dogodio se 2016. također u vojarni u Kninu. “Znao me vezati lisičinama za krevet i tući pendrekom i slično, te mi uzimati mobitel. Nisam to prijavljivao jer me je bilo strah da ne izgubim posao, a imao sam kredit”, svjedočio je na sudu vojnik. Zapovjednik ga je u dva navrata natjerao i da, za kaznu, napravi po 500 sklekova, a za to vrijeme puštao mu je porno filmove.

“Pokazao mi je porno film i govorio mi je da kada budem na terenu, da će mi suprugu tako zadovoljavati netko drugi. Ja sam, usprkos svemu tome, i dalje radio čučnjeve i nakon 250 odrađenih sam pao na pod jer me jako zaboljelo”, opisao je vojnik zlostavljanje kojem je bio izložen. Treći put kada je morao napraviti 500 sklekova, zapovjednik je vojniku zamijenio kaznu s 950 čučnjeva. Od tolikog naprezanja puknuo mu je mišić.

“Koliko znam, prije mene je ovaj zapovjednik na isti način kažnjavao još jednoga vojnika, a meni je ovo radio bez ikakvog razloga i povoda”, dodao je. Svjedočio je i kako je zapovjednik u zamjenu za oprost od kazne tražio da mu donese alkohol, konkretno pelinkovac. Svjedoci su na sudu potvrdili kako je ovakvo kažnjavanje vojnika bilo zabranjeno, ali se ipak događalo i to zbog podizanja morala.