Čovjek koji je uplatio 50.000 eura zbog lažnog maila i dalje radi, gradonačelnik je aferu skrivao dva mjeseca

Slavko Troha, pročelnik za financije Grada Đakova koji je s računa tog grada prebacio gotovo 50.000 eura, samo na osnovu e-poruke, koja se pokazala lažnom i tako oštetio gradski proračun za oko 370.000 kuna i dalje dolazi na svoj posao u gradsku upravu i vodi gradske financije. Telegramu je to osobno potvrdio gradonačelnik Đakova Marin Mandarić. On kaže kako je protiv Trohe pokrenut stegovni postupak, no dok se ne postupak okonča, protiv njega neće biti poduzete nikakve sankcije.

Podsjetimo, kako su to objavila 24 sata, Troha je samo na temelju e-poruke, izvjesnom Johnu Smithu u Velikoj Britaniji, iz gradskog proračuna 9. srpnja ove godine uplatio spomenuti iznos. Adresa je sadržavala ime i prezime gradonačelnika Đakova, no kako je objasnio Mandarić, bila je lažna, a ne njegova.

Neobičan potez tako iskusnog službenika

Neslužbeno smo saznali da Slavko Troha tvrdi kako je, prije nego što je novac doznačio na inozemni račun vještog prevaranta, koji se predstavio kao John Smith, nazvao gradonačelnika Mandarića. Slavka Trohu pokušali smo kontaktirati, no nije odgovarao na naše pozive i sms poruke. Na isto pitanje Mandarić je nakon poduže pauze, kao da je bio zatečen našim pitanjem, odgovorio kako ga Troha nije zvao da bi se konzultirao o transferu tako velikog novčanog iznosa.

Slavko Troha diplomirani je ekonomist s dugogodišnjim iskustvom u financijskim poslovima, a u gradskoj upravu došao je puno prije bivšeg gradonačelnika Zorana Vinkovića, koji je pak na čelu Đakova bio gotovo 16 godina. Riječ je dakle o osobi koja dobro poznaje načine plaćanja, pa je neobično kako je tako nepromišljeno postupio i samo na osnovu e-poruke, bez ikakvog ugovora, fakture i slično, na inozemni račun prebacio toliki iznos.

I Marin Mandarić, kao što smo ranije pisali, financijski je stručnjak. Prije nego što je u lipnju prošle godine, na listi HDZ-a, na lokalnim izborima izabran za gradonačelnika, radio je u Zagrebačkoj banci kao osobni bankar.

Gradonačelnik nije obavijestio ni gradsko vijeće

U razgovoru s Mandarićem zanimalo nas je zašto o događaju koji se zbio još 9. srpnja, dakle prije više od dva mjeseca, o tome nije obavijestio javnost, prije svega svoje sugrađane koji su mu na izborima dali povjerenje. Jer, riječ je o javnom novcu. Mandarić je rekao da to nije učinio zbog kriminalističke obrade, a na naše pitanje zašto o tome nije obavijestio ni gradske vijećnike, odgovorio je kao od 9. srpnja nije bilo ni jedne sjednice Gradskog vijeća.

Međutim, ta njegova tvrdnja nije točna: od 9. srpnja do danas bile su čak dvije sjednice gradskog vijeća Đakova, jedna 31. kolovoza, druga 12. rujna. Ni na jednoj vijećnicima nije rečena ni riječ o tom nevjerojatnom skandalu.

Izvor koji ima bliske kontakte s đakovačkom gradskom upravom rekao je Telegramu kako su iz Grada Đakova, u pokušaju kontrolore nastale štetu i skidanja bilo kakve odgovornosti s prvog čovjeka grada, kontaktirali jednu zagrebačku PR agenciju sa zadatkom da pronađu najbolji način kako tu informaciju, za koju su u Gradu Đakovu znali da ne može ostati vječna tajna, predoče javnosti. Prema onome što smo neslužbeno saznali, PR agencija im je savjetovala da svu odgovornost prebace na pročelnika gradskog odjela za financije, Slavka Trohu.

Pitanja na koja nitko ne želi dati odgovore

“Slikovito su im rekli da Trohu ‘bace pod vlak’, naravno ne u doslovnom smislu već da svu krivnju svale na njega. U obraćanju javnosti, trebalo je reći da je gradonačelnik u gradskoj upravi zatekao stare kadrove, te da su neke promijenili, ali ne sve. Među onima koji su ostali je i pročelnik za financije Troha, koji ima 30-godišnje iskustvo u toj vrsti posla. Na taj način s gradonačelnika Mandarića bila bi skinuta svaka odgovornost. On na to nije pristao”, tvrdi naš izvor.

Na Telegramov upit o tome iz Grada Đakova pisano je odgovoreno da nikakvih kontakata ni s kojom PR agencijom u vezi tog slučaja nije bilo, a to je u razgovoru za naš portal rekao i gradonačelnik Mandarić. No, naš izvor tvrdi da između Grada Đakova i PR agencije nije bilo poslovnog odnosa u vezi tog pitanja, jer gradonačelnik nije htio poslušati usmeni savjet da se sve prebaci na Trohu, pa do posla nije ni došlo.

U toj neobičnoj, nevjerojatnoj priči, kako je s računa Grada Đakova nestalo oko 370.000 kuna, uz mnoga pitanja koja se postavljaju i na koja još uvijek nema odgovora jest i pitanje kako pročelnik za financije kojem se dogodio neshvatljiv propust i dalje obavlja svoj posao i svakoga dana dolazi u svoj ured, te i dalje prima plaću pročelnika za financije.