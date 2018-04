Čovjek na slici je predsjednik Finske. Iz posjeta Hrvatskoj vratio se doma ekonomskom klasom

Finski predsjednik Sauli Niinistö u četvrtak se vratio u svoju domovinu iz službenog posjeta Hrvatskoj. Putovao je avionom, što ne bi bilo ništa neuobičajeno da finski predsjednik nije putovao low cost kompanijom Norwegian i sjedio u ekonomskoj klasi.

Vijest o tome prenijeli su i finski mediji, a kako pišu, njihov predsjednik inače putuje biznis klasom, ali kako u na ovom letu od Splita do Helsinkija nije bilo te mogućnosti, Niinistö se naprosto prilagodilo i putovao kao svi ostali.

Cijena leta na ovoj ruti je 60-ak eura, a vijest je medijima potvrdila voditeljica komunikacija iz ureda finskog predsjednika Katri Makkonen.

Just president of Finland flying home with Norwegian. @iltalehti_fi #sauliniinistö pic.twitter.com/GIyHBUDeHm

— Elena Liski (@ElenaLiski) April 12, 2018