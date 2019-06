U jednoj od najvećih hrvatskih afera, optužbama za trgovinu informacijama iz tajnih uskočkih istraga, u što su bili umiješani poduzetnici, policajci i političari, istražitelji su danas otkrili nove skandalozne detalje. Utvrdili su da je prvookrivljeni Vlado Rajić u posljednjih godinu dana najmanje 30 puta napuštao Hrvatsku i automobilom prelazio granicu s BiH, dok se, istovremeno, na sudu u Zagrebu nije pojavljivao pravdajući se bolešću. Suđenje je zato cijelo vrijeme bilo prekinuto.

Da je Vlado Rajić zbog problema s kičmom nesposoban za praćenje postupka te da još barem iduća četiri mjeseca neće moći dolaziti na sud, danas je ponovno potvrdio dr. Davor Duvančić. U svom vještačenju napisao je kako se Rajiću zdravstveno stanje u posljednje vrijeme čak i pogoršalo jer očito nije dobro reagirao na terapiju koju ju je dobivao. Bitno je smršavio od silnih lijekova, a i psihički ga je sve to dosta potreslo. Do ordinacije je prije nekoliko dana došao u invalidskim kolicima, nabrajao je vještak Rajićeve zdravstvene probleme.

USKOK nije povjerovao sudskom vještaku

Tada je uslijedilo iznenađenje u sudnici. USKOK je, naime, sudskom vijeću prezentirao kako je od lani u nekoliko navrata tražio od policije da tajno nadzire Rajića. Tajni nadzor naložen je zbog sumnji u ono što cijelo vrijeme tvrdi vještak Duvančić, da je okrivljeni nesposoban za praćenje sudskog postupka.

Policajci koji su pratili Rajića utvrdili su tako da je od 21. lipnja 2018. do 16. lipnja ove godine tridesetak puta odlazio u BiH. Utvrđeno je to kroz granični informacijski sustav. Uz to, barem 16 puta Rajić je na ta putovanja išao sam, odnosno vozio je svoj automobil.

Tajne policijske snimke Rajićevih putovanja

Prema tajnim snimkama napravljenima 12. travnja ove godine Vlado Rajić je otvarao prtljažnik svog vozila, saginjao se i iz njega vadio neke stvari. Kako je to moguće, pitao je vještaka Duvačića Slobodan Šašić, zamjenik ravnateljice USKOK-a.

“Ako je uzeo lijekove protiv bolova nije isključeno da je mogao nešto od toga napraviti. No, ne vjerujem”, uzvratio je vještak koji je ostao kod svog zaključka o Rajićevom lošem zdravstvenom stanju. “Pa i ranjen čovjek može nekada učiniti ono što se možda čini nemoguće”, dodao je pomalo slikovito vještak.

Prijavljen u lječilištu, a šeće po Zagrebu?

Predstavnici USKOK-a naveli su još dokaza iz kojih bi se dalo zaključiti da Vlado Rajić možda i nije nesposoban za suđenje. Tako su iz sustava e-Visitor utvrdili da je prvookrivljeni u ovoj aferi u listopadu prošle godine bio prijavljen u hotelu Minerva u Varaždinskim Toplicama, no u isto to vrijeme njegov mobitel lociran je u Zagrebu.

“Svoj nalaz napravio sam na osnovu medicinske dokumentacije i pregleda gospodina Rajića te i dalje tvrdim da je raspravno nesposoban. Ne znam kamo je točno u posljednje vrijeme putovao, no govorio mi je kako je zbog neučinkovitosti propisane terapije zatražio pomoć nekog travara”, nastavio je vještak. Da je doista u nekoliko navrata Rajić išao k fitoterapeutu u Mostar rekla je tada i Rajićeva odvjetnica Željka Pokupec. Doduše, u ovom trenutku nije znala o kojem se travaru radi pa se obvezala dokumentaciju sudu dostaviti naknadno.

Optužbe za trgovinu tajnim informacijama

Iako je nakon ovog uskokovog otkrića sudsko vijeće Županijskog suda u Zagrebu predložilo razdvajanje postupka u odnosu na Vladu Rajića, USKOK ni njegova obrana nisu se s tim složili. To bi, da je prihvaćeno, značilo da bi se protiv ostalih okrivljenika proces konačno nastavio, dok bi se Rajiću, kada postane raspravno sposoban, sudilo zasebno.

Međutim, kako je Vlado Rajić optužen kao vođa skupine koja je organizirala trgovinu povjerljivim informacijama iz tajnih istraga, razdvajanje postupka bilo bi, zbog jedinstva dokaza, prilično komplicirano. Nije isključeno da će se razdvajanje naknadno ipak dogoditi, budući da će sud zasigurno učiniti sve kako bi proveo suđenje prije nego što za neke okrivljenike iz Rajićeve skupine relativno skoro nastupi zastara. Za sada se zna jedino da će Vladu Rajića ponovno pregledati vještaci, ovoga puta oni s Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Treba napomenuti se ova afera počela rasplitati još 2012. godine, a suđenje zapravo još nije ni počelo. Rajić, te poduzetnici Igor Mlinar, Rudolf Krpina, Stipe Barišić zvani Moljac i Željko Biloš, te bivši konzultant u Ini Josip Petrović optuženi su da su od policajaca kupovali povjerljive informacije. Nakon što su snimljeni Petrovićevi razgovori u kojima panično pokušava doći do informacija je li na meti istražitelja, te kada su potvrđeni njegovi tajni sastanci s Barišićem i Bilošem, uslijedila su uhićenja. O ostalim detaljima ove optužnice Telegram je u više navrata ekstenzivno pisao.