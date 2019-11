“Pristup Republike Hrvatske Schengenskom sporazumu”, “nadzor vanjskih granica EU”, “granične kontrole po strogo utvrđenim pravilima”, “iznimne mjere procjene rizika za unutarnju sigurnost i procjene prijetnji koje bi mogle ugroziti sigurnost” – zvuči stvarno svečano ozbiljno, gotovo dramatično.

Pa ipak, radi se samo o izvadcima objašnjenja o tome zašto je u Carinskoj upravi, i to na graničnoj postaji, zaposlen čovjek koji, kako je sam napisao, ima traume i zdravstvene problem pri samoj pomisli na nošenje uniforme, te averziju prema oružju radi čega je služio samo civilni vojni rok. Kako carinici inače nose uniforme i kako granične postaje vrve uniformiranim i naoružanim ljudima, očito je da se radi o priči koja je urnebesno slikovit primjer kadroviranja u državnim službama u današnjoj Hrvatskoj, u ovom konkretnom slučaju ovjerenom službenim pečatima i potpisima ravnatelja Carinske uprave Hrvoja Čovića i ministra financija Zdravka Marića.

Civilni vojni rok i procjena prijetnji

Priča počinje u Sisku, prije tri godine. Tamošnji referent za održavanje prometne infrastrukture Igor Gašparović dobio je “prekomandu” u prometno redarstvo. Nije bio sretan. Gradonačelnici Siska Kristini Ikić Baniček uputio je dopis u kojem je upozorava da ne može “normalno funkcionirati s obzirom na samu pomisao da ću morati nositi uniformu”. Zašto? Zbog Domovinskog rata. Naime, njegov otac bio je zarobljen od strane agresorske vojske u Petrinji.

“Sve ovo vrijeme od tada pa na ovamo nekako sam uspio potiskivati sve traume koje mi se na ovaj način premještanjem na mjesto prometnog redara ponovno javljaju i uzrokuju zdravstvene probleme”, kaže Gašparović u službenom dopisu sisačkoj gradonačelnici u kojem napominje i da zbog averzije prema uniformi i oružju, te navedenih zdravstvenih problema, nije ni služio obvezni, već civilni vojni rok.

Tri godine kasnije, na upit Telegrama o premještaju Igora Gašparovića u Carinsku upravu – Granični ured Jasenovac, iz Ministarstva financija i Carinske uprave odgovaraju, svečano ozbiljno, gotovo dramatično, kako će, eto, gospodin kontrolirati vanjsku granicu EU, te obavljati “iznimne mjere procjene rizika za unutarnju sigurnost i procjene prijetnji koje bi mogle ugroziti sigurnost”.

Zahtjevom do radnog mjesta

Ali, kako je uopće došlo do transfera? Gašparović, naime, nije baš uspio u svojoj namjeri iz 2016. godine da ostane na poslu referenta za održavanje prometne infrastrukture, već je prebačen u komunalno-prometno redarstvo. Nedavno je, pak, poslao zamolbu za premještaj u Carinsku upravu koju je prihvatio pomoćnik ministra financija i ravnatelj Carinske uprave Hrvoje Čović.

Stvari su zatim išle automatski – samo tjedan dana nakon Čovićevog dopisa, o premještanju nevoljnog prometnog redara u Carinsku upravu, Granični carinski ured Jasenovac, sporazum su, kako zakon propisuje, potpisali gradonačelnica Siska Kristina Ikić-Baniček i ministar financija Zdravko Marić. Ovdje valja napomenuti da se sad već bivši sisački prometni redar neće obogatiti prelaskom na novo radno mjesto, jer je koeficijent za carinika III. vrste za trećinu niži i od onog radi kojeg učitelji štrajkaju već skoro mjesec dana.

Jačanje administrativnih kapaciteta

No, kako je moguće samo tako dobiti radno mjesto u državnoj službi – dopisom u kojem se izražava želja za promjenom radnog mjesta? Zar ne bi trebao biti raspisan javni natječaj? Zapravo – ne. U slučaju kad je netko već zaposlen u nekoj drugoj državnoj instituciji, pod što spada i lokalna samouprava, stvar je jednostavnija – radi se samo o premještaju na drugo radno mjesto.

I tu, međutim, postoje zakonski uvjeti. Kako se veli u Zakonu o državnim službenicima, to se može napraviti u slučaju kad postoje potrebe službe, poput upražnjenog radnog mjesta, povećanja broja izvršitelja ili sličnog. Stoga je Telegram Carinskoj upravi i Ministarstvu financija uputio upit o čemu se točno radilo u slučaju sisačkog komunalno-prometnog redara s traumama od uniforme i oružja.

Dobili smo odgovor o tome da se radi o “uobičajenoj zakonskoj proceduri premještaja službenika”, zbog jačanja administrativnih kapaciteta, Schengena, iznimne procjene rizika i prijetnji i ostalih svečano-dramatičnih formulacija s početka teksta. To je ujedno bio i odgovor na naš zahtjev za pisanim dokumentom u kojem je baš na Graničnom carinskom uredu Jasenovac iskazan manjak zaposlenih.

Zašto se zapošljava u Jasenovcu? Jer postoje natječaji u Splitu i Rijeci

Na pitanje zbog čega se, ako je nedostajalo ljudi, nije išlo na javni natječaj za ekipiranje Graničnog carinskog ureda Jasenovac, Ministarstvo financija i Carinska uprava su nam odgovorili da je u tijeku javni natječaj u svrhu jačanja administrativnih kapaciteta u carinskim uredima u – Splitu i Rijeci. A uskoro će u Zagrebu i Osijeku. OK, možda to nekome zvuči kao da je u konkretnom slučaju ispunjena zakonska odredba (članak 76. Zakona o državnim službenicima) u kojoj se kaže da pri premještaju “potreba službe mora biti obrazložena”. Možda. Nekome.

Očekivano, na upit o tome jesu li svjesni da njihov novi zaposlenik ima traume zbog uniforma, koje carinici nose pri obavljanju svog posla, te na upit o tome koliko je ove godine u Carinskoj upravi zaposleno ljudi na osnovu premještaja iz druge državne službe s područja Sisačko-moslavačke županije odgovore – nismo dobili. i sad slijedi još očekivaniji podatak – Igor Gašparović je član HDZ-a.

Uhodana praksa lokalnog HDZ-a

Sisačka gradonačelnica, Kristina Ikić Baniček, tvrdi kako se u ovom slučaju radi samo o jednom primjeru uobičajene prakse. “HDZ je svoje odane ljude već prebacivao u Županiju, bivši sindikalni povjerenik Grada je prebačen u zatvorski sustav, a nedavno smo imali slučaj i prebacivanja iz Grada u Ured državne uprave Sisačko-moslavačke županije, također ekspozituru HDZ-a. Ovo je prvi put da se u prelazak uključio i osobno ministar u Vladi. Dakle, HDZ je prvo angažirao pomoćnika ministra za carinsku upravu, a potom je i osobno ministar Marić potpisao prelazak gradskog komunalnog redara u Carinu”, poručila nam je Ikić Baniček.

Ali, zašto je ona na to pristala? “Ja sam suglasna s prelascima jer je to najlakši način da se riješim službenika koji ne pokazuju nikakvu ažurnost na poslu. Do sada sam dala osam otkaza u gradskoj upravi no nakon toga uvijek slijedi duga i skupa pravna bitka, pa iako smo na Visokom upravnom sudu pobijedili u svih osam tužbi dobrovoljni odlazak službenika koji žele još manje raditi nego do sada je elegantnije rješenje”, kaže gradonačelnica Siska.

Predsjednik HDZ-a u tom gradu, Ivan Celjak, nije se posebno osvrnuo na optužbu o “uhodanoj praksi” prebacivanja članova HDZ-a iz gradske u državnu službu. Samo nam je potvrdio kako je Gašparović jedan od 2400 članova te stranke u Sisku te kazao kako su nadležna tijela za ovaj konkretni prelazak Grad Sisak i Carina. “Što nema veze s nadležnosti i djelokrugom rada naše Gradske organizacije”, kazao je Celjak. Do Gašparovića, koji, eto, sad nadzire vanjsku granicu Europske unije i provodi “iznimne mjere procjene rizika za unutarnju sigurnost i procjene prijetnji koje bi mogle ugroziti sigurnost” unatoč više pokušaja nismo uspjeli doći.