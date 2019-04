Crtica o novoj zvijezdi HDZ-a: Kako je Glavaš zaposlio Stjepana Ribića, a onda i njegovu ženu koja nije znala hrvatski

Premijer Andrej Plenković snažno je stao u obranu Stjepana Ribića, jednog od dvanaestero kandidata s liste Hrvatske demokratske zajednice za Europski parlament, unatoč činjenici da se Ribić, ne tako davno, drvljem i kamenjem osuo na HDZ, nazivajući stranku lopovskom i optužujući je da je pokrala Hrvatsku. Premijer Plenković, braneći Ribića, kao olakotnu okolnost, naveo kako je ”izrazito obrazovan” i kako će ”njegov doprinos stranci i listi biti izrazito pozitivan i uspješan”.

Onda je, u ponedjeljak, Telegram objavio još jednu snimku na kojoj je Ribić, kao junoša HDSSB-a, prije manje od četiri godine, u srpnju 2015., ponovno opleo po HDZ-u, posebno apostrofirajući Gordana Jandrokovića, današnjeg glavnog tajnika stranke i jednog od najbližih suradnika Andreja Plenkovića.

Veliko iskustvo u izborima za Europski parlament

Odlučno braneći svoju EU akviziciju, šef HDZ-a nije spomenuo još jednu značajnu osobinu Stjepana Ribića: njegovo veliko iskustvo u izborima za Europski parlament. Stjepanu Ribiću, naime, ovo su treći izbori za EU. Prvi puta za Europski parlament natjecao se 14. travnja 2013. godine i nosio je listu HDSSB-a, stranke koju je osnovao Branimir Glavaš. Lista nije prešla izborni prag, dobila je tek 3,01 posto glasova.

No, Ribić nije odustajao, sljedeće godine na izborima za EU parlament, 25. svibnja 2014., također se našao na listi, ovaj put široke koalicije koju je okupio HDSSB. Bili su njoj Akcija za bolju Hrvatsku, Autohtona Hrvatska seljačke stranka, Hrast, Hrvatska stranka prava, Hrvatska zora, Obiteljska stranka i Zavjet za Hrvatsku. Prvi na listi bio je tadašnji HDZ-ov disident, današnji ministar zdravstva, Milan Kujundžić, a drugi Ladislav Ilčić, čelnik Hrasta. Ribić je na listi bio tek peti (iza predsjednika HSP-a, Osječanina Daniela Srba i nekadašnjeg zapovjednika obrane Vukovara, Branka Borkovića).

A onda je objavljeno da nisu uspjeli prijeći prag

Prvi na listi, Milan Kujundžić, nije ni namjeravao u EU parlament, on se te godine natjecao na izborima za predsjednika Republike. HDSSB, kao tada najjača stranka unutar šarolike koalicije imao je sporazum s ostalim političkim partnerima, po kojem, prijeđu li izborni prag, HDSSB-u, pripada mjesto u Europskom parlamentu.

Sve je bio dobro do izborne noći kada se činilo da je koalicija Pokret za uspješnu Hrvatsku, predvođena HDSSB-om, prešla izborni prag. U HDSSB-u već se otvarao šampanjac a Ribić se slavodobitno vidio kao zastupnik u EU parlamentu. No, tada se, oglasio drugi s liste Ladislav Ilčić, koji je dobio 12.134 preferencijalna glasa, tvrdeći kako mandat pripada njemu, a ne Ribiću koji je osvojio tek 2.759. I tako, dok su se koalicijski partneri u izbornoj noći žestoko posvadili oko toga tko će u Bruxelles, Ribić ili Ilčić, Izborno je povjerenstvo objavilo da nisu prešli prag.

Među prvima je napustio svog tadašnjeg šefa

Ribić je bio jedan od glasnijih i borbenijih članova HDSSB-a, poznat po svojim radikalnim istupima, natječući se s ostalim stranačkim kolegama u kritici aktualne politike, osobiti HDZ-a. Zanimljivo je da mu je sve to oprošteno, a dolazak u HDZ može zahvaliti velikom prijateljstvu i snažnom lobiranju ministrice Gabrijele Žalac, koja je u tome imala ključnu ulogu. Za razliku od nekih drugih HDSSB-ovaca, koji su nakon raskola stranke također htjeli u HDZ, Ribiću je to uspjelo.

Kada je dio HDSSB-a, u studenome 2016. pokušao smijeniti Branimira Glavaša, Ribić je među prvima napustio svog tadašnjeg šefa. Iako Glavašu može zahvaliti za streloviti uspon u karijeri, ali i za rješavanje egzistencijalnih pitanja, okrenuo mu je leđa, žestoko se obrušivši na njegovu politiku, kao što se ranije, dok je bio uz njega, drvljem i kamenjem obrušavao na HDZ. Ribić je, isključivo Glavaševom zaslugom, došao na mjesto šefa regionalne Razvojne agencije Slavonije i Baranje, iako je njegovo obrazovanje išlo u posve drugom pravcu: na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Vatikanu studirao je i diplomirao sistematsku filozofiju.

Supruga postala direktorica unatoč slabom hrvatskom

Također zahvaljujući Glavašu, Ribić je uspio u nečem što malo kome u današnjoj Hrvatskoj može poći za rukom: zaposlio je svoju suprugu, Talijanku, Leonildu Conti Ribić, tada u visokom stupnju trudnoće, na mjesto muzejske pedagoginje. Ubrzo, nakon porodiljskog dopusta postala je vršiteljicom dužnosti direktora, a u veljači 2013. i ravnateljicom Galerije likovnih umjetnosti, gdje je i danas, ali više ne kao čelna osoba. Povukla se s tog mjesta, jer je u međuvremenu rodila još dvoje djece.

Njen dolazak u tu osječku kulturnu ustanovu, bio je popraćen negodovanjem zaposlenika jer, kako su tvrdili, nije imala potrebne uvjete, nedovoljno radnog iskustva. Iako je radne kolege opisuju kao vrijednu i marljivu osobu, kažu kako je nedovoljno znanje hrvatskog jezika bilo zapreka za njenu komunikaciju s poslovnim partnerima i institucijama, pa su dopise sastavljali njeni suradnici, a ona ih potpisivala.

Telegram je objavio dvije snimke na kojima Ribić, jedna od Plenkovićevih uzdanica, žestoko napada HDZ. No takvih je istupa bilo puno više, neki su zabilježeni, neki nisu. Pitanje je je li Plenković znao za ranije Ribićeve istupe, no kada je Telegram prvi na to podsjetio, očito je bilo prekasno za micanje Ribića s liste za EU parlament, koja je već bila objavljena. Tada šefu HDZ-a nije preostalo ništa drugo nego braniti ga, što je i učinio.