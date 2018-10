Da, u DORH-u i dalje postoji spis preko kojeg bi mogli doći do ljudi koji su prostitutkama javljali informacije

U ovom trenutku, dosad je već jasno, nema spisa Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu o curenju informacija o policijskoj operaciji protiv lanca elitne prostitucije u Zagrebu u ljeto 2011. godine. Vjerojatno je, kako je objavio danas Jutarnji list, da nedostaju i pojedine stranice sudskog spisa iz procesa Nebojši Perunoviću zvanom Pančo, optuženom vlasniku salona za masažu, koji je organizirao pružanje seksualnih usluga elitnim klijentima, te njegovoj pomagačici Sari Sikirić.

Dakle, u tužiteljstvu i Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu nema ključnih dokaza koji bi mogli kompromitirati zamjenika predsjednika HDZ-a i potpredsjednika Sabora Milijana Brkića te klijente skupih Pačinih prostitutki. Među njima su, kao što je već poznato, bili brojni političari, poduzetnici, suci…

Jedan spis ipak je pronađen

Međutim, kako je jučer potvrdio i sam glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić, još uvijek se točno zna gdje je spis u kojem su tajne snimke razgovora i podaci o praćenju osuđenih organizatora prostitucije. Barem do onog trenutka kad su tajne mjere pukle.

Prema dostupnim informacijama taj se spis nalazi u Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, te bi se prema proceduri trebao čuvati u posebnoj kasi u kakvoj se i pohranjuju spisi s tzv. posebnim dokaznim radnjama, odnosno snimkama i izvješćima tajnog nadzora sumnjivaca. Da kojim slučajem te snimke nisu urodile plodom, odnosno da u njima nije bilo dovoljno dokaza za pokretanje kaznenog postupka, do sada bi već morale biti uništene.

Tri puta pucale tajne mjere

Ovako, budući da su Pančo i Sara Sikirić osuđeni, a još traju zakonski rokovi u kojima se spisi iz njihovog slučaja moraju čuvati, podaci o tajnom nadzoru još postoje. Doduše, te mjere su, prema dostupnim informacijama, u nekoliko navrata pucale. Navodno su nalagane tri puta, no sva tri puta su kompromitirane. Sam Brkić izjavio je da je on osobno tražio da ih provodi riječki PNUSKOK jer je u Zagrebu bilo problema s curenjem informacija o praćenju.

Iz neformalnog svjedočenja jednog od klijenata Pančinih prostitutki, liječnika M. M., on je već u proljeće 2011. imao informaciju da su djevojke, koje su u suradnji s Pančom prodavale svoje seksualne usluge, bile pod nadzorom. Policiji je rekao da je to doznao upravo preko Brkića, no pred istražnim sucem to nije ponovio, a samo se formalni iskaz dan na sudu može uzimati kao relevantan dokaz.

Hoće li se doći do glavnih krivaca?

Ipak, budući da mjere tajnog nadzora uz izlistavanje kontakata i prisluškivanje obuhvaćaju i pratnju osumnjičenih osoba izvjesno je da se kontakti mogu rekonstruirati. Iz dokumenata što ih je objavio Nacional razvidno je da je Sara Sikirić tajno prisluškivana i da su se među njezinim kontaktima našli oni koji su joj dostavljali informacije o policijskom nadzoru. Uz interno policijsko izvješće u kojem šef riječkog PNUSKOK-a Božo Barbarić iznosi te informacije bili su priloženi i CD-ovi s konkretnim snimkama. One su nastale izravnim prisluškivanjem gospođice Sikirić, pa su trebale biti i pohranjene u kasi Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu.

Kako je potvrdio glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić, spis koji uz evidencijski broj ima i oznaku ‘OGR’, što znači ograničeno, nalazi se u Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu. U njemu su, dakle, evidentirane posebne dokazne radnje koje su vođene zbog sumnje u prostituciju. Poznato je već sada da u njemu nema policijskih izvješća što ih spominje Nacional, no kako je, prema Jelenićevim riječima, prilično obiman, za zaključiti je da bi ipak morao sadržavati podatke o tajnom nadzoru.

Ukoliko se potvrdi da su u njemu doista konkretni kontakti osumnjičenih organizatora lanca prostitucije, puno bi lakše trebalo biti utvrditi poveznice prema onima koji su imali informacije o policijskom nadzoru njihovog ilegalnog biznisa i koji su im ih odali. Jelenić je već najavio da će, ukoliko utvrdi bilo čiju kaznenu odgovornost u ovom cijelom slučaju, biti spreman pokrenuti kazneni postupak.