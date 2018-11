Iako je nekoliko ministara javno izražavalo skepsu prema ideji da svi učenici u Hrvatskoj imaju besplatne udžbenike, vladajuća koalicija je jučer prihvatila upravo takav prijedlog Milana Bandića.

Model i cijena cijelog projekta se još ne znaju, no vladajući imaju šest narednih mjeseci da cijelu priču do kraja osmisle kako bi u rujnu, na početku školske godine, besplatni udžbenici bili na školskim klupama.

Samo deprivilegiranima

Dalija Orešković, bivša predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, koja već nekoliko mjeseci radi na formiranju vlastite političke platforme i, vjerojatno, stranke, smatra kako se radi o vrlo lošoj ideji.

“Prijedlog podjele besplatnih udžbenika za svu djecu dovodi do toga da građani iz svojih sredstava plaćaju udžbenike, između ostalog, političkim i društvenim elitama. To u svakom slučaju nije socijalna mjera. Bilo bi puno bolje da se prvo utvrdi koja su to djeca u našem društvu socijalno deprivilegirana pa da se sredstva usmjere toj kategoriji”, kazala nam je danas Orešković. Ona smatra i kako je vrlo bitan sam način provedbe.

Sustavom vouchera protiv monopola

“Treba voditi računa da se dodjelom besplatnih udžbenika ne pogoduje određenim interesnim skupinama među samim izdavačima koje bi time de facto stekle mogućnost monopoliziranja tržišta te bi isključivanjem konkurencije iz ovog procesa stekle enormnu dobit. Na razini Grada Zagreba smo imali upravo takvu situaciju u kojoj su odabrani izdavači ostvarili mogućnost privilegiranih zarada, a cijela industrijska grana tiskanja i distribucije knjiga je pritom bačena na koljena.

Bilo bi puno bolje da se, ako se već želi nastaviti dalje s podjelom besplatnih udžbenika, osmisli nešto poput sustava vouchera. Pa da kategorije stanovništva za koje utvrdimo da im je potrebna ovakva vrsta pomoći dobiju kupon s kojim mogu izići na tržište i podignuti svoje udžbenike od većeg broja onih koji će se baviti tim dijelom izdavaštva”, kaže Orešković.

Ukratko, dakle, ona smatra kako se udžbenici ne bi, po zagrebačkom primjeru, trebali tek jednostavno podijeliti svim i uz favoriziranje odabranih izdavača. Štoviše, ima poruku i za građane. “Ako građani na to pristanu pokazat će da nisu socijalno osviješteni i da su spremni za malu, sitnu beneficiju naštetiti javnom dobru”, zaključuje Orešković.