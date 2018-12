Svoju ovogodišnju božićnu pastirsku poruku nadbiskup đakovačko-osječki mons. Đuro Hranić u cijelosti je u ponedjeljak posvetio važnosti udomljavanja, odnosno posvajanja djece, ističući kako hrvatsko društvo ne smije dopustiti da ijedno dijete ostane uskraćeno za toplinu doma zbog nedostatnog broja udomitelja.

Nadbiskup Hranić je tijekom susreta s novinarima slavonskih redakcija u đakovačkom Nadbiskupskom domu svoju poruku naslovio “I porodi sina svoga, provorođenca, povi ga i položi u jasle jer za njih nije bilo mjesta u svratištu”.

“Udomiti ili posvojiti dijete izvrstan je, povlašteni oblik slavljenja Božića, po svakom takvom djetetu Bog ulazi u našu obitelj”, rekao je, povukavši paralelu nadolazećeg Božića, odnosno slavlja Isusova rođenja i djece kojoj je potrebno otvoriti srce i svoj dom kroz udomljavanje.

Udomljavanje je svjedočanostvo kršćanske vjere

Ustvrdio je kako je prihvaćanje djeteta odvojenog od svojih bioloških roditelja dragocjeno svjedočanstvo kršćanske vjere i služenja Bogu.

Hranić je naglasio kako božićni Isus sa sobom dovodi i sve one za koje u suvremenom svijetu nema mjesta, koji nailaze na zatvorena vrata. Među njima su, kazao je, i djeca koja su poradi raznih okolnosti bez roditeljskog doma zbog smrti roditelja, zbog njihove bolesti ili nemogućnosti da se za njih brinu, zbog ovisnosti ili teško narušenih bračnih i obiteljskih odnosa.

Dodao je kako socijalni radnici tu djecu smještaju u domove za nezbrinutu djecu i mlade, poduzimajući sve mjere kako bi se prevladale obiteljske poteškoće i omogućio njihov povratak u biološku obitelj. Kad povratak nije moguće ostvariti, pokušavaju im, naveo je, naći udomiteljsku obitelj ili, ostvare li se za to svi potrebni preduvjeti, roditelje usvojitelje.

Pričao je i o demografiji i starenju hrvatskog naroda

Nadbiskup Hranić poručio je kako u svjetlu božićnog otajstva ne možemo ostati ravnodušni ni prema sve nepovoljnijim demografskim kretanjima i biološkom starenju hrvatskog naroda, ponajviše zbog zatvorenosti daru života, ali i različitim oblicima služenja, među kojima je posebno istaknuo prihvaćanje duhovnog majčinstva i očinstva.

“Ne bismo smjeli stoga dopustiti da ijedno dijete ostane uskraćeno za toplinu obiteljskog doma zbog nedostatnog broja udomitelja”, naglasio je.

Ljudi imaju malo djece zbog sebičnosti i egoizma

Ocijenio je da su nam zbog previše egoizma, sebičnosti, komocije obitelji male, s malo djece, a zamoljen za komentar nedavnog usvajanja Zakona o udomiteljstvu rekao je da pozdravlja donošenje svakog zakona koji potiče udomiteljstvo i posvajanje.

Dodao je kako ga je na isticanje ove teme potaknuo prošlogodišnji posjet Centru za socijalnu skrb u Slavonskom Brodu gdje je, kaže, vidio muku socijalnih radnica koje su ponekad prisiljene zbog teških, tužnih događaja u nekoj obitelji hitno udaljiti i odvojiti dijete od roditelja, barem dok se ne smiri situacija.

“One su u velikoj muci – nemaju kamo s tom djecom jer su domovi pretrpani, pa ih povedu kući. Iznijele su tu poteškoću i pitale bismo li mi kao nadbiskupija mogli pomoći. Svi smo svjesni da je i prosječna obitelj daleko bolji odgajatelj nego što je to ne znam kako savršena ustanova”, ustvrdio je Hranić. No, dodao je, kada se dogodi nasilje, nesklad u obitelji, potrebno je odvojiti djecu od roditelja da to i osigurati im barem privremeni boravak.

Razumije kad netko mlati gejeve jer ga iritiraju

Novinare je zanimao i njegov stav o nastavku zabrane istospolnim zajednicama da udomljavaju djecu, na što je kazao kako one time nisu diskriminirane. “Ja bih htio igrati nogomet za Hrvatsku i zabijati golove. Jesam li diskriminiran zato što me neće uzeti izbornik kad se prijavim? Dijete je utjelovljene ljubavi oca i majke i zato treba prisutnost njih oboje”, istaknuo je.

Naglasio je kako nije ni protiv koga, da poštuje dostojanstvo svake ljudske osobe, da je svjestan kako su osobe s homoseksualnim sklonostima često doista diskriminirane te mu je neprihvatljivo da netko trpi nasilje samo zato što ima takve sklonosti, “osim ako to baš prakticira u javnosti i izaziva tu istu javnost, onda to mogu – ne odobravam – ali mogu razumjeti”.

“Žalosti me kada čujem da netko samo zbog svojih sklonosti doživi nasilje. To nije put, ali s druge strane, moramo voditi računa o dobrobiti djeteta. Ako ono mora otići od svojih bioloških roditelja, onda to dijete zavrjeđuje normalnu, običnu, prosječnu obitelj koja počiva na bračnom zajedništvu oca i majke”, poručio je đakovačko-osječki nadbiskup.

Malo je pričao i o cirkusu u Saboru

Upozoravajući na sve više nasilja u hrvatskom društvu, Hranić je prozvao vlasnike medija da su “uvelike odgovorni time čime hrane narod”, a prozvao je i saborske zastupnike zbog njihova ponašanje u sabornici.

“U svakom parlamentu zna biti tenzija, povišenih tonova, ali mi se čini da je već duže naš Hrvatski sabor prevršio svaku mjeru. To što se događa u njemu je sramota. Njihovo međusobno obasipanje uvredama, i to je nasilje. Oni koji ulaze u Sabor morali bi biti ljudi visoke moralne razine”, rekao je.