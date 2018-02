Dobili smo papire, gradonačelnik Požege osobno je potpisao lažni račun za, kao, radove na školi

Darko Puljašić, gradonačelnik Požege i predsjednik gradskog odbora HDZ-a, svjesno je obmanuo Ministarstvo regionalnog razvoja i poslao krivotvoren račun o izvedenim radovima na sportskoj dvorani Osnovne škole Dobriša Cesarić. Račun u vrijednosti od 796.794 kuna (bez PDV-a), potpisao je znajući da radovi ne samo što nisu izvedeni, već da nisu ni započeli. Na osnovu tog računa Ministarstvo regionalnog razvoja u prosincu prošle godine Gradu Požegi uplatilo je spomenuti iznos, dodavši i trošak PDV-a, dakle ukupno 995.992,50 kuna.

Telegram, koji je o tome već pisao, sada je u posjedu dokumenta o prijavi početka gradnje koju je Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško slavonske županije – kako to Zakon o gradnji i nalaže – proslijedio Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenje. Iz prijave o početku radova na školskoj dvorani, datirane 20. prosinca prošle godine, stoji kako je dva dana prije toga, 18. prosinca, ”investitor Grad Požega, zastupan po gradonačelniku Darku Puljašiću” prijavio početak izvođenja radova na školskoj dvorani.

‘Ugradili smo sto šest tona armature i šipki od čelika’

No, isti taj gradonačelnik, Darko Puljašić, tri dana prije nego što je prijavio početak radova (što je po zakonu bio dužan), Ministarstvu regionalnog razvoja, 15. prosinca prošle godine šalje račun, zajedno s ovjerenom građevinskom situacijom u kojoj stoji da je u temelje buduće školske dvorane već ugrađeno 106.360 tona armaturnih mreža i šipki od rebrastog čelika u vrijednosti od 600.934 kuna.

Lažirane su i druge stavke, pa tako stoji da su izvedeni zidarski radovi u vrijednosti od 9.300 kuna, rušenje i demontaža stajali su 12.600 kuna, dok je nabavka i ugradnja električnih instalacija, u ispostavljenom računu, stajala još 170.460 kuna. Uz gradonačelnika Puljašića taj lažirani račun potpisali su i Josip Lukić, direktor tvrtke L Projekt, koja izvodi radove, kao i Domagoj Stojaković, iz Hrvatske komore inženjera građevinara, zadužen za nadzor.

Račun za obavljene radove dan nakon što su našli izvođača

Gradonačelnik Požege Darko Puljašić svjesno se upustio u krivotvorenje, što se vidi i iz sljedećih podataka: natječaj za izgradnju školske dvorane objavljen je 26. listopada, 2017. u elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina, a mjesec dana kasnije, 27. studenog 2017. odabran najpovoljniji izvođač. Tek 14. prosinca prošle godine zaključen je ugovor s izvođačem radova, a dan kasnije Puljašić Ministarstvu regionalnog razvoja, kao što smo rekli, šalje lažirani račun da su radovi u vrijednosti od 995.992,50 kuna već završeni!

U Ministarstvu regionalnog razvoja nisu povjeravali jesu li radovi obavljeni, već su Gradu Požegi temeljem ispostavljenog računa s lažno prikazanim izvedenim radovima, doznačili gotovo milijun kuna. Radovi na dvorani Osnovne škole Dobriša Cesarić u Požegi, kako je Telegram pisao i dokumentirao fotografijama s gradilišta, stvarno su započeli u siječnju ove godine. Iz prijave o početku gradnje koje je iz Upravnog odjela za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško- slavonske županije poslano tek 20. prosinca, jasno je da gradnja ni nije mogla početi ranije.

Naime, člankom 131. zakona o gradnji precizirano je kako je investitor (u našem slučaju to je Grad Požega) ”dužan tijelu graditeljstva, najkasnije u roku od osam dana prije početka građenja, odnosno nastavka građenja, prijaviti početak građenje”. S obzirom da je investitor dužan prijaviti početak ili nastavak građenja osam dana prije nego što radovi stvarno započnu, jasno je kako su oni mogli najranije krenuti tek 26. prosinca, na neradni, drugi dan Božića. No nisu ni tada: radovi na školi počeli su tek sredinom siječnja.

SDP-ovka dala ostavku jer su je u stranci nagovarali da odustane

Mada je uobičajeno da početak sličnih radova uvijek obilježava slikanje lokanih dužnosnika na gradilištima, Darko Puljašić, gradonačelnik Požege, to je izbjegao jer je bio svjestan da bi pred kamerama bilo teško objasniti kako je moguće da već završeni i naplaćeni radovi u 2017. počinju tek u 2018. godini.

No, Puljašić se na gradilištu pojavio tek 13. veljače, nakon Telegramovog teksta o prijevari s računom poslanom u Ministarstvo regionalnog razvoja, kako bi obasuo paljbu na one koji ”stvaraju tenzije i plasiraju neistine” te im poručio: ”Sram vas bilo, tako se to ne radi!”.

Najnevjerojatnije u cijeloj toj prči jest da ceh za prijevaru s računima nije (bar do sada) platio HDZ-ov gradonačelnik Darko Puljašić, već požeška gradska vijećnica i dojučerašnja predsjednica tamošnjeg SDP-a, Tamara Puač.

Ona je, razočarana pritiscima lokalnog SDP-ovog vodstva, podnijela ostavku na mjesto predsjednice Gradske organizacije SDP-a Požege, jer su od nje tražili da odustane od kaznene prijave protiv Puljašića, s obzirom na to da se tamošnji SDP-ovci ne žele zamjerati HDZ-u! Inače, kako je Telegramu potvrđeno iz požeške Policijske uprave, o malverzaciji s lažno izdanim računom za neobavljene radove na sportskoj dvorani OŠ Dobrica Cesarić, provodi se istraga.