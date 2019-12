Dobro pogledajte ovu životinju. U maestralnom Generalu to vam je – deva

Jučer je emitirana druga epizoda Generala, serije koja je prošli tjedan bila jedna od najkomentiranijih tema na društvenim mrežama, uz najčešći komentar: Ante Gotovina ovo zbilja nije zaslužio. Ovaj put inspiracija za zezanciju dosta je splasnula, iako detalji i dalje zabavljaju preostale gledatelje.

Dijalozi su možda još bolji nego u epizodi emitiranoj prošlog tjedna. Recimo scena u kojoj je, u prvom razgovoru, Gotovina zaveo buduću suprugu. U nastavku donosimo točne citate hofiranja.

ANTE (šapće): Htio sam vidjeti što je Kolumbo otkrio u Cartageni. Što ga je toliko očaralo

XIMENA: Zanimljivo. I, što je otkrio?

ANTE: Isto što i ja. Čudo! Ximena, vi ste čudo za koje se isplati puno dulje putovati. Slijedio bih vas na kraj svijeta! Baš kao što je Romeo rekao Juliji…

(*Ante se u ovom trenutku prebacuje na hrvatski i počinje recitirati): Da si ti pusti žal daleko, što nadalje ga more baci, za takvo blago ja bih sreću kušao!

XIMENA (očarano, na španjolskom): Bože moj, kako lijepo! Nikada nisam čula tako nešto lijepo! Pa vi zaista jeste Romeo!

Slijedi poljubac.

Scena s devom

Simpatično je, recimo, kako usred scene borbe u Sahari beduin kojeg glumi Slavko Sobin viče neprijateljima: “polegnite deve!”, dok u kadru jasno vidite konje.

Djeco, očale na nos, načulite uši, dobro se koncentrirajte i vidjet ćete da deva ne izgleda onako kako su vas učili! 😂 pic.twitter.com/a66OofxbUJ — Dubravko Črnjak (@dubravkocrnjak) December 17, 2019

Iako, Slavko Sobin je danas zbog te scene bio presimpatičan na Instagramu:

Koje razdoblje života pratimo?

Nije baš jednostavno odrediti koliko je u kojoj sceni general star. Od izlaska iz puberteta igra ga danas 47-godišnji Višnjić.

Pa Ante Gotovina u ranim 20-ima izgleda ovako:

U kasnim 20-ima ovako:

S 36 ovako:

Generalni je dojam ipak sveopća dosada, jer je i ova epizoda uspjela djelovati razvučeno, iako se radnja koju pratimo događa redikulozno brzo. Jučer su u 56 minuta prikazali petnaestak godina njegova života, od sredine sedamdesetih do 1991. godine. U dvije scene Gotovina je potencijalno fatalno ranjen, oporavio se, odletio u Južnu Ameriku, upoznao ženu, dobio dijete, dijete je napunilo pet godina, odlučio se vratiti u Hrvatsku.

Izračunali smo koliko traje scena u lokalu

S druge strane, scena u kojoj se ne dogodi apsolutno ništa, osim što Gotovina u nekom kafiću uz more naleti na tri hrvatska emigranta, traje točno 10 minuta i 13 sekundi. Za to vrijeme oni konstatiraju kako je on “njihov čovik”, govore kako im nedostaje stari kraj, potratili su život u tuđini, poženila su im se dica, nekome već i unučad i sve tako. A zatim jedan od njih iz čista mira počne pjevati ‘Milane, Milane’, ostali se pridruže i kamera ih snima cijelu pjesmu. I onda shvatite da je ta scena zapravo samo uvod u sljedeći susret Gotovine i emigranata, na istom mjestu, gdje se on odluči vratiti u Hrvatsku.