Za 152 dana koliko je, ni kriv ni dužan, proveo u pritvoru, Republika Hrvatska morat će Dragutinu Pocrniću isplatiti 30.400 kuna i nadoknadi parnični trošak od 3.125 kuna, presudila je 18. prosinca prošle godine Dorica Krnic-Miloš, sutkinja Općinskog suda u Osijeku. Pocrnićev slučaj više je nego zanimljiv: on je uhićen i pritvoren 29. lipnja 2009. godine, pod optužbom za kazneno djelo lažnog prijavljivanja, te širenja lažnih i uznemirujućih glasina, u pritvoru, u Zatvorskoj bolnici u Svetošimunskoj ulici u Zagrebu, proveo pet mjeseci, sve do 27. studenog 2009. godine.

Pocrnićev krimen, zbog kojeg je uhićen i pritvoren, sastojao se u tome što je javno progovorio o maloljetničkoj prostituciju u Domu za odgoj djece i omladine u Osijeku, velikoj aferi o kojoj se sredinom 2009. pisalo u svim hrvatskim medijima. Do spoznaja o tome što se događalo u Domu, Pocrnić je došao posjećujući svog malodobnog sina, kojeg je Centar za socijalnu skrb oduzeo majci i uputio u tu odgojnu ustanovu.

Tamo je sreo i nekoliko djevojčica od koje su neke tražile pomoć jer su bile uvučene u lanac maloljetničke prostitucije. Podvođene su starijim muškarcima među kojima su, pričale su Pocrniću, bili i poznatiji Osječani, a za pružanje seksualnih usluga nagrađivane su s 50 kuna, bonovima za mobitel ili kutijama cigareta.

Izjavili da je priča izmišljena, a Pocrnića poslali u zatvorsku bolnicu

Istragu o tome vodila je i Policijska uprava Osječko-baranjska, o čemu postoje službene zabilješke razgovora s djevojčicama, štićenicama Doma, koje su potvrdile postojanje maloljetničke prostitucije. No kad je afera pukla i kad je javnost ostala zgrožena saznavši što se u osječkom Domu za odgoj djece i maloljetnika događalo, inspektor koji je vodio istragu skinut je sa slučaja.

Iz Zagreba je tih dana u Osijek došao Krunoslav Borovec, tadašnji policijski glasnogovornik i na tiskovnoj konferenciji rekao kako je priča o maloljetničkoj prostituciji izmišljena. Istoga dana Pocrnić je uhićen i pritvoren, a tada na scenu stupa, piše to i u sudskoj presudi, psihijatar dr. Ivan Požgain, stalni sudski vještak.

Prema Pocrnićevom svjedočenju iznesenom na sudu, vještačenje je trajalo pet minuta u zatvorskoj ćeliji, a dijagnoza je bila da je opasan za sebe i okolinu; pritvor mu je produljen, te je upućen u Zatvorsku bolnicu. “Dok sam se nalazio u pritvoru, u Zatvorskoj bolnici, znao sam se noću buditi u znoju, kraj mene je ležao ubojica, pa sam se bojao da bi mogao i mene ubiti tim prije jer nije bio sam, bilo ih je više, a u istoj Zatvorskoj bolnici bila je i osoba koja je ženi uzela dijete iz kolica i bacila ga u more”, ispričao je Pocrnić na sudu.

Nakon 152 dana pritvora pušten je kući

Tijekom boravka u pritvoru nekoliko je puta podvrgnut psihijatrijskom vještačenju, što u Popovači, što u Vrapču, no dijagnoza da je opasan po sebe i okolinu nije potvrđena. Štoviše, liječnici su utvrdili da je psihički zdrav, pa kad se cijeli slučaj stišao, bez ikakve pratnje iz Zatvorske bolnice 27. studenoga 2009., nakon 152 dana u pritvoru, pušten je kući. Nedugo nakon toga osječki Centar za socijalnu skrb povjerit će mu na staranje tada malodobnog sina, koji je jedno vrijeme, nakon što je bio oduzet majci, proveo u Domu za odgoj djece i mladeži.

U međuvremenu, protiv Pocrnića, zbog kaznenog djela lažnog prijavljivanja i širenja lažnih i uznemirujućih glasina vođen je dugotrajni sudski postupak, no 10. svibnja 2015. na Općinskom sudu u Osijeku, oslobođen je optužbi, a presudu je 15. listopada iste godine potvrdio i osječki Županijski sud. Bila je to podloga da Pocrnić protiv Republike Hrvatske podnese odštetni zahtjev, nakon što njegov prijedlog za mirno rješenje spora nije uspio.

Dosuđeno mu je samo pola iznosa kojeg je tražio

Iako je, dosuđujući mu 30.400 kuna za 152 dana provedena u pritvoru, pokazalo se, bez ikakvog stvarnog razloga, Općinski sud u Osijeku ustvrdio kako je protiv Pocrnića ”vođen dugotrajni postupak u kojem je po nalazima i mišljenjima određenog broja vještaka bio proglašavan neuračunljivim i opasnim po okolinu, te je u svoj ukupnosti tužitelj (Dragutin Pocrnić) trpio zaista sramotu, a isti postupak je bio i medijski iznimno popraćen”, nije mu dosuđen traženi iznos od 60.800 kuna (400 kuna po danu provedenom u zatvoru), već polovinu tog iznosa.

S obzirom na iznose kakve hrvatski sudovi nerijetko presuđuju u tužbama za duševne boli izazvane novinskim tekstovima, Pocrnić stvarno ima razloga za žalbu. Ne samo da je ”trpio zaista sramotu”, kako je to konstatirao i sud, već je nevin (što je također potvrdio sud) proveo 152 dana u pritvoru i maltretiran nalozima za nekoliko psihijatrijskih vještačenja.

Zbog sramote kroz koju je prošao uložio je žalbu

“Sve je u mom slučaju rađeno protuzakonito”, kaže Pocrnić za Telegram. “Krajem lipnja 2009., lišili su me slobode da ne bih mogao javno govoriti o saznanjima što se događalo u Domu za odgoj djece i mladeži. Učinili su to na prijevaru tako što su me dvojica policajaca prvo pozvala u kafić na razgovor, a onda pod izlikom da to baš i nije pogodno mjesto za razgovor, odveli u PU Osječko-baranjsku, gdje su me lišili slobode”, prisjeća se Pocrnić.

“Inspektorica me tada privela sutkinji za prekršaje pod optužbom da se nisam imao pravo nalaziti sa svojim sinom, tada štićenikom Doma, iako sam posjedovao urednu dozvolu kojom mi je viđanje sa sinom bilo dopušteno. Strpan sam u pritvor, u međuvremenu se sastavljalo optužnicu za lažno prijavljivanje kaznenog djela i širenje uznemirujućih vijesti, a onda sam ‘vještačen’ pet minuta, proglašen opasnim za sebe i okolinu i držan u pritvoru 152 dana. I sada, za sve to, za užase koje sam prošao i sramotu koju sam pretrpio, nudi mi se 30.400 kuna” zaključuje Pocrnić i kaže kako je na presudu, zbog, smatra, premalo dosuđenog iznosa, uložio žalbu.