Županijski sud u Zagrebu donio je pravomoćnu presudu u jednom od najvećih slučajeva kamatarenja u Hrvatskoj – procesu vođenom protiv sada pokojnog vlasnika lanca mjenjačnica Mire Čalušića i njegovog suradnika Ivana Anđelića. Čalušić je, prema presudi, od ljudi kojima je posuđivao novac uz lihvarsku kamatu nezakonito izvukao gotovo 28 milijuna kuna. Dio toga u novcu, dio u nekretninama; većina njegovih žrtava založila je svoje nekretnine kako bi podmirila kamatarske dugove pa su bez brojnih kuća, stanova i vikendica u konačnici i ostali.

Miro Čalušić umro je u ožujku ove godine pod čudnim okolnostima. Dok se pred hrvatskim pravosuđem skrivao u Bosni i Hercegovini doživio je prometnu nesreću. Iako se nije radilo o teškom udesu, Čalušiću je nekoliko sati kasnije pozlilo i preminuo je na putu do Doma zdravlja u Tomislavgradu. Njegove žrtve sada će morati novac i nekretnine, što im ih je nezakonito uzeo, na sudu tražiti od njegovih nasljednika.

Čalušić je bio nepravomoćno osuđen na šest godina i tri mjeseca zatvora, no postupak protiv njega obustavljen je nakon što je umro. Anđelića je pak Općinski kazneni sud u Zagrebu osudio na godinu dana zatvora i zamijenio ju radom za opće dobro. No, viši sud prihvatio je žalbu tužiteljstva, te će Anđelić morati odslužiti godinu dana zatvora, bez mogućnosti da kaznu zamijeni radom za opće dobro. Telegram donosi kronologiju slučaja.

Šest godina lihvarenja s monstruoznim optužbama

Miru Čalušića policija je privela u siječnju 2013. godine. Policijska akcija uslijedila je nakon što su građani, koji su od njega posuđivali novac, počeli prijavljivati policiji astronomske kamate što im ih je zaračunavao. Iznosi su sumanuto rasli, pa je Čalušić sa svojim suradnicima, žrtvama uzimao njihove domove. Paravan za ovo nezakonito poslovanje Čalušiću je bio lanac mjenjačnica. Taj biznis njegova obitelj pokrenula je puno ranije nego što se on posvetio lihvarenju. Mediji su objavljivali brojne potresne ispovijesti Čalušićevih žrtava.

Od početka istrage vlasnik mjenjačnica nijekao je krivnju. Optužbe protiv njega bile su monstruozne; ljudima koji su ga tražili pozajmice uopće nije davao iznose koji su bili navedeni u ugovorima o kreditu; kao osiguranje povrata sredstava upisivao se na njihove višestruko vrjednije nekretnine; kod potpisivanja ugovora Čalušić i njegovi suradnici požurivali su građane koji, kako su svjedočili, i nisu stigli detaljno pročitati sve stavke ugovora. Sve je to počelo 2007. i trajalo je idućih šest godina.

‘Prodao mi je kuću vrijednu milijune’

Čalušić je točno znao u kakvim su se financijskim situacijama ti ljudi nalazili i sve ih, kako je utvrdio sud, ozbiljno oštetio. “U oglasniku smo vidjeli da nam prodaje kuću od pet milijuna kuna”, opisivali su svjedoci kako se Čalušić rješavao njihovih nekretnina pod izlikom da podmiruje iznose koje su mu dugovali.

“Kad sam dobio obavijest od suda u Trogiru da je Čalušiću upisano fiducijarno vlasništvo na mom hotelu, doživio sam šok. Da mi je pištolj bio u ruci, ubio bih se”, iskazivao je jedan gospodin koji je također posudio novac od Čalušića.

Tražili svjedoke da promjene iskaze

Zbog svojih iskaza Čalušićeve žrtve našle su se na udaru njegovih suradnika. Kamatar je, kako je utvrđeno kasnije, angažirao ljude da prijete svjedocima koji ga terete na sudu i pokušaju ih prisiliti da promjene iskaze. Zvonko Rajić, sin jednog od Čalušićevih odvjetnika prilično je eksplicitno prijetio dužnicima: “Znate da je vaša kuća u mojim rukama”. Nekim svjedocima otvoreno je nuđen novac za mijenjanje iskaza, ali i za lažno svjedočenje o dugovima drugih ljudi prema Čalušiću.

Tako je jednom svjedoku ponuđen novac da posvjedoči o puno većim iznosima što su ih od Čalušića primili majka i sin iz Dubrovnika, od nekoliko je svjedoka traženo da ne dolaze na suđenje i da se ispričaju bolešću ne bi li se proces dodatno otegnuo, dok su nekima obećavali povrat založenih nekretnina. Najtežu prijetnju, kako proizlazi iz optužnice, dobila je Čalušićeva žrtva kojoj je u garaži ostavljen improvizirani pištolj “penkala”, te nešto streljiva, nakon čega ju je nepoznata osoba za to još i prijavila policiji.

Bijeg od hrvatskog pravosuđa u BiH

Sve se to događalo dok je Miro Čalušić bio u istražnom zatvoru i čekao rasplet suđenja. Pritom mu je boravak u Remetincu teško padao. Tvrdio je da radikalno gubi pa dobiva kilograme, koristi sredstva za smirenje, na sudu je plakao, padao u nesvijest, tražio izuzeće sudaca. Dok je bio u istražnom zatvoru, zapaljen mu je luksuzni automobil.

Kada je konačno izašao na slobodu prvu je priliku iskoristio da se skloni u Bosnu i Hercegovinu. Od srpnja 2017. bio je nedostupan hrvatskim vlastima. Pobjegao je tik uoči izricanja prvostupanjske presude kojom je kažnjen sa šest godina i tri mjeseca zatvora zbog kamatarenja. Njegov pomagač Anđelić dobio je jednu godinu zatvora, što je zamijenjeno radom za opće dobro.

Smrt nakon nesreće kraj Tomislavgrada

Kako je Čalušiću odmah bio određen istražni zatvor, a nije se pojavio u Remetincu gdje je trebao čekati pravomoćnost postupka, Općinski kazneni sud u Zagrebu izdao je za njim tjeralicu. No, u proljeće ove godine doživljava prometni udes nedaleko Tomislavgrada. Nesreća se dogodila na magistrali između Livna i Tomislavgrada na prijevoju Privala. Tamo se svojim Golfom sudario s kamionom koji je vozio 32-godišnjak iz Zenice.

U udesu nije teže ozlijeđen, no nakon što je došao kući u mjestu Pasič, pozlilo mu je. Pozvana je Hitna pomoć koja ga je prevezla u Dom zdravlja Tomislavgrad. Međutim, kada je oko dva sata ujutro dovezen tamo, Čalušić više nije davao znakove života. Prema smrtnom listu što ga je izdao Matični ured u Zagrebu, Čalušić je preminuo 14. ožujka 2018. godine. Svi sudski postupci protiv njega su zato obustavljeni.

Evo što je rekao Županijski sud u Zagrebu

No, pravomoćna presuda u ovom slučaju ipak je donijeta. Županijski sud u Zagrebu postrožio je kaznu Čalušićevom pomagaču Ivici Anđeliću. On je, kako piše u pravomoćnoj presudi koju je Telegram dobio na uvid, dobro znao što Čalušić radi, odnosno na koji način posuđuje novac s lihvarskim kamatama raznim ljudima. Svi oni bezrezervno su mu vjerovali, a tek kada bi se zbog dugova koji su astronomski rasli upisao na njihove nekretnine, postajali bi svjesni u što su upali. Anđelić je u tome svemu izravno pomagao Čalušiću. On je ljudima objašnjavao uvjete zajma i način vraćanja kamata, a mjesečne iznose predavali su upravo njemu.

Kasnije je, kako piše u presudi, upravo on prijetio ljudima da će ih izbaciti iz njihovih domova ili im oduzeti vozila ako novac ne vrate ili ako ne pristanu na nove zajmove. Zbog svega toga, na kraju, nije pokazao žaljenje. Od Čalušićevih žrtava doznajemo da su se na dio nekretnina, dok je trajao sudski proces, a na kućama i stanovima bile sudske plombe, upisali neki sasvim drugi ljudi. U neke je Čalušić, dok je još bio živ, uselio i nove stanare. Vlasnici sada moraju opet na sud.