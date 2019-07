Doznajemo za novi mučan slučaj zlostavljanja. Mama je osuđena na 5 godina, kćeri (2) je slomila ruke i noge

Mama iz Zagreba osuđena je na pet godina zatvora zbog višemjesečnog zlostavljanja svoje kćerkice. Novi je to slučaj teškog nasilja nad djetetom za koji smo doznali nedugo nakon što su zbog zlostavljanja i zanemarivanja dvogodišnjeg dječačića prošli tjedan uhićene njegova majka i dadilja.

Dječak je prije desetak dana završio u Klinici za dječje bolesti. Liječnici su mu pronašli brojne ozljede – više prijeloma ruku, nagnječenja i hematome, kao i tragove gašenja cigareta. U bolnicu ga je dovela susjeda, kojoj se za pomoć navodno obratila 19-godišnja dadilja. Ona je dječaka čuvala dok je majka bila na moru gdje je radila sezonski posao. I majka i dadilja, koje poriču krivnju za zlostavljanje dječaka, u ovom trenutku nalaze se u istražnom zatvoru i čekaju dovršetak istrage. Maksimalna kazna koju Kazneni zakon predviđa za ovakvo zlostavljanje djeteta je pet godina zatvora.

Upravo toliku kaznu dobila je majka koja je nedavno pravomoćno osuđena zbog zlostavljanja kćeri koja je u to vrijeme imala manje od dvije godine. To je, dakle, maksimalna kazna za ovakve nasilne roditelje. Bizarno je što je ova žena prije pravomoćnosti presude imala pravo viđati dijete koje je mjesecima tukla i zanemarivala. Kako stoji u presudi, curici je slomila nekoliko kosti, bila je neuhranjena, ostavljala ju je samu doma i držala ju je u jezivim uvjetima.

Slomila joj je nekoliko kosti

Djevojčica se rodila u svibnju 2015. godine. Bila je dijete male kilaže koje je trebalo redovito kontrolirati i dohranjivati. Imala je i oštećenje kralježnice zbog čega ju je redovito trebalo voditi na terapije. Međutim, 37-godišnja majka to nije činila, a pokazalo se da je imala problema s alkoholom. Higijena stana, stoji u presudi, bila je loša; nije ga čistila, ni provjetravala, što je zabilježila socijalna radnica.

U svoj stan od listopada 2016. žena je dovodila prijatelje. Zajedno su pili i pušili do kasno navečer. Ona je, tvrdilo se tijekom suđenja, pokušavala apstinirati od alkohola, ali je tada padala u depresije. Stan joj je uglavnom bio zadimljen, prisjeća se susjeda koja je navraćala k njoj. Majka djevojčici nije posvećivala dovoljno pažnje. Nije je vodila u šetnje, često ju je u stanu ostavljala samu, stoji u spisima. Curica je uglavnom vrijeme provodila gledajući televiziju.

Najgori dio je ipak bilo fizičko zlostavljanje. Kada bi se vratila kući, majka je često bila iznimno gruba prema curici. Slomila joj je kosti desne podlaktice, obje kosti donjeg dijela lijeve potkoljenice, kao i obje kosti donjeg dijela desne potkoljenice. Ozlijeđeno dijete žena nije odmah vodila doktorima. Znala bi je hvatati za ruke i noge, od čega su joj ostajali i vidljivi brojni krvni podljevi.

Napokon je otišla doktoru zbog temperature

U bolnicu je majka kćer odvela tek 12. siječnja 2017. godine. Idući dan je uhićena. “Nisam dijete vodila redovno na terapiju jer imam strah od javnog prijevoza. To mi je i službeno dijagnosticirano. Zato moram nekoga moliti da me poveze, no nisam uvijek imala sreće s tim. Za taksi nisam imala novca.

Nisam znala da moja kćer ima oštećenje kralježnice. To su mi tek kasnije rekli liječnici kad sam je dovela u bolnicu. Ona samo nije željela hodati, ali s vremenom je sama naučila kako mora vježbati”, ispričala je istražiteljima 37-godišnjakinja. Priznala je da joj je stan par puta bio neuredan kada je došla socijalna radnica. No, za to je optužila djecu svog tadašnjeg partnera koja su prolila sok, a ona to nije odmah obrisala.

“Nije točno da nisam hranila svoju kćer. Ona jednostavno ponekad nije htjela jesti. Rodila se s 2.600 grama. Doktorica mi je rekla da će sve biti u redu, da je jednostavno takve, gracilne građe. I ja sam bila takva kao dijete. Nisam je mogla šopati ako nije htjela”, nastavila se pravdati. Uvjeravala je istražitelje kako bi zasigurno otišla k liječnicima da je ranije primijetila da malenu nešto boli. Učinila je to, dakle, tek 12. siječnja 2017. kada joj je izmjerila temperaturu preko 38 stupnjeva.

Posljedice zbog nesaniranih prijeloma

Sudsko medicinski vještak tijekom postupka opisao je kakve je posljedice majčino zlostavljanje ostavilo na djevojčicu. Jedna nožica, budući da su joj kosti bile slomljene baš u zoni rasta, ostala joj je jedan centimetar kraća. Nesanirani prijelomi zglobova također su mogli ugroziti njezin rast.

Ti lomovi, prema riječima vještaka, nastali su od povlačenja, stiskanja ili uvrtanja djetetovih ruku ili nogu. S obzirom na to kojim su dijelovima tijela nastali, jasno je da se radi o posljedicama zlostavljanja. Vještačenjem je također utvrđeno da su prijelomi nogu nastali nekoliko tjedana prije liječničkog pregleda u siječnju, dok su prijelomi ruke nastali neko kraće vrijeme pred prijem u bolnicu.

Zbog tih ozljeda djevojčica, kada je u svibnju 2017. navršila dvije godine, još nije mogla samostalno sjediti. Bio joj je usporen neuromotorički razvoj. Nije mogla ni hodati. Nakon što je zbrinuta u dječjem domu u Nazorovoj ulici utvrđeno je da ni ne govori.

Sve je eskaliralo kad joj je partner otišao u zatvor

Liječnica i socijalna radnica koje su vodile brigu o djevojčici na sudu su izjavile kako je s djetetom sve bilo u redu do jeseni 2016. kada je otac, majčin partner, otišao na odsluženje zatvorske kazne. I on, kažu, prije toga zabrinuo kako će ostaviti dijete ženi koja se u to vrijeme liječila od ovisnosti o alkoholu. Čim je ostala sama, prisjetile su se, počela je izmišljati svakojake razloge da kćer ne vodi na terapiju. Pravdala se nedostatkom prijevoza, zuboboljom, djetetovom bolešću…

“U toj kući je stalno bilo dreke i galame. Dijete je plakalo, a navečer bi tamo bilo još pet-šest pijanih muškaraca i žena”, prisjetila se susjeda monstruozne majke. Tijekom postupka optužena mama počela je tvrditi da joj je dijete palo iz kreveta, a u jednom trenutku pokušala je krivnju svaliti i na susjedu. Dala je naslutiti da je možda nenamjerno ozlijedila dijete. No, vještak je odbacio tu njezinu teoriju.

Curica je naučila ne pokazivati emocije

“Ova je majka svoje ovisničke potrebe stavila ispred osnovnih potreba vlastitog djeteta za hranom. Kod nje nije bilo ni osnovne ljudske empatije prema djetetu od nepune dvije godine. Emocije nije iskazala ni tijekom suđenja”, navelo je sudsko vijeće izričući joj pet godina zatvora.

Nakon što je dijete razdvojeno od nje i smješteno u dom najprije je izbjegavalo bilo kakvu komunikaciju. Malena je odbijala sudjelovati u bilo kakvim aktivnostima. Ukočila bi se kada bi bila tužna. Stručnjaci kažu da se na njoj vidjelo da želi plakati, ali da je činila sve da to ne napravi, kao da ne smije. Nije ispuštala zvukove ni suze. Uopće nije imala potrebu kretati se. Plakala je kod kupanja i presvlačenja. Bila je agresivna prema drugoj djeci. Kasnije se ipak počela polako oporavljati. Doznajemo da je i prohodala.