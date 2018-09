Doznali smo da je jedan od šefova Hrvatskih šuma uhvaćen pijan u vožnji; policija nas izbjegava

Prije više od dva tjedna, jednog od šefova državne tvrtke Hrvatske šume, u mjestu Grabovac u Baranji, patrola prometne policije iz postaje Beli Manastir, zaustavila je i u provedenom alkotestu ustanovila da ima više od jedan promil alkohola u krvi. Događaj se zbio 14. rujna oko 22 sata. Taj voditelj jedne uprave Hrvatskih šuma, čije je ime poznato redakciji Telegrama, vozio je službeni automobil Škoda Octavia.

Za ovu priču nije nevažno da je ta osoba, voditelj jedne od uprava Hrvatskih šuma, istaknuti lovac, te da ima položen ispit za ocjenjivača trofeja divljači. Aktivan je član i čuvar jednog poznatog baranjskog lovišta, a njegovi prilozi o lovstvu mogu se povremeno naći u stručnim glasilima.

Tri dana kasnije, nakon što je jedan od šefova Hrvatskih šuma zatečen u vožnji u alkoholiziranom stanju, 17. rujna, uputili smo Policijskoj upravi osječko-baranjskoj upit je li prometna patrola spomenutog dana u Grabovcu zatekla alkoholiziranog vozača. U našem upitu naveli smo i njegovo ime i marku službenog automobila. Željeli smo dobiti i službenu potvrdu tog događaja bez obzira na to što je naš izvor, koji nam je to javio, bio pouzdan.

Policija nas je prvo odbila ‘zbog zaštite podataka’

Odgovor policije stigao nam je sljedećeg dana. ”Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka”, stajalo je u odgovoru, ”nismo vam u mogućnosti odgovoriti na upit koji se odnosi na osobni podatak”.

Nakon takvog odgovora preformulirali smo naš upit i istoga dana, 18. rujna, ponovno ga uputili policiji. Sada nismo spominjali ime i prezime jednog od šefova Hrvatskih šuma, a naše je pitanje doslovce glasilo: ”Je li patrola prometne policije u mjestu Grabovac u Baranji, u petak 14. rujna 2018., oko 22 sata zaustavila vozilo u kojem se nalazio hrvatski državljanin i za kojeg je ustanovljeno da je imao nedopuštenu količinu alkohola u krvi?”.

Dakle, naše pitanje nije sadržavalo nikakav zaštićeni osobni podatka, već samo odgovor je li se takav događaj zbio, odnosno je li policijska patrola te večeri, 14. rujna, u mjestu Grabovac, zaustavila hrvatskog državljanina (uobičajena formulacija koju policija upotrebljava kada izvješćuje o nekom događaju) u alkoholiziranom stanju. Međutim, nikakav odgovor nismo dobili, pa smo ponovno, na isti način formulirano pitanje, 21. rujna, poslali Policijskoj upravi osječko-baranjskoj.

Treće objašnjenje bilo je: ‘nije u interesu javnosti’

Ni nakon trećeg pokušaja nismo dobili odgovor. U srijedu, 26. rujna telefonski smo razgovarali s glasnogovornikom osječke policije i zamolili ga za odgovor na naše pitanje: je li u petak 14. rujna 2018., oko 22 sata prometna policija u baranjskom mjestu Grabovac, zaustavila vozilo u kojem se nalazio hrvatski državljanin, a za kojeg je ustanovljeno da je imao nedopuštenu količinu alkohola u krvi?

Glasnogovornik je ponovno počeo spominjati Odredbu o zasititi osobnih podataka, no kad smo mu ponovili da nas ne zanima ime i prezime osobe, već samo je li se događaj zbio, odgovoreno nam je kako policija o takvim događajima ne izvještava, jer nisu od interesa javnosti. Rekli smo da su novinari ipak kompetentniji u procjeni što zanima javnost, na što nam je glasnogovornik osječke policije rekao kako će se o tome konzultirati i javiti se. No, to se nije dogodilo.

Je li policija postupila kao što prema protokolu mora?

Ne znamo s kim se, i je li se uopće, glasnogovornik osječke policije konzultirao, no poznato nam je kako među rukovodećim kadrom u Policijskoj upravi osječko-baranjskoj ima više članova lovačkih društava, a i sam načelnik te uprave, Ladislav Bece, je lovac i član Lovačkog saveza Hrvatske, na čijem je čelu umirovljeni general Đuro Dečak.

Ne tvrdimo da je to razlog zbog kojeg policija Telegramu ne želi dati odgovor na pitanje je li jedan od šefova Hrvatskih šuma vozio službeni automobil u alkoholiziranom stanju, no izbjegavanje tog odgovora budi sumnju da protiv njega nije uslijedio ni uobičajeni postupak kakve policija pokreće kada u prometu zatekne alkoholiziranog vozača.