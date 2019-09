Doznali smo za što je točno Škaro još pod istragom. Sumnja se da je na tajnicu prvi put krenuo još u lipnju

Predsjednik Autokluba Siget i bivši saborski zastupnik HDZ-a Damir Škaro u četvrtak je završio u istražnom zatvoru. Tužiteljstvo ga tereti da je 10. kolovoza ove godine silovao tajnicu kluba, te kako doznaje Telegram, da ju je u lipnju ove godine i spolno uznemiravao. Spolno uznemiravanje, koje se očito dogodilo nedugo nakon što je 42-godišnjakinja došla raditi u Autoklub Siget, također je prijavljeno sada kada je otvorena istraga zbog silovanja.

Postupak je pokrenut nakon što je liječnica prijavila kako joj je žrtva ispričala da je bila silovana početkom kolovoza. Žrtva je svoju priču kasnije podijelila i s novinarima.

Prije dva dana policija je konačno reagirala i uhitila Škaru koji je od trenutka prijave izbivao iz Hrvatske. Sumnja se čak da je iz policije dobio informaciju o prijavi, budući da je tajnica nedugo nakon toga na mobitel dobila poruke koje je doživjela kao prijetnje. Osim toga, tvrdi, preko posrednika joj je za šutnju ponuđeno 80 tisuća eura.

Škaro je nakon uhićenja zanijekao sve optužbe. “To se jednostavno nije dogodilo”, rekao je u svojoj obrani kada mu je predočeno za što ga tajnica optužuje.

Škaro istražiteljima: ‘Sve mi je podmetnuto’

U svom kratkom iskazu Škaro je ustvrdio da mu je sve to podmetnuto. “U pitanju je namještaljka”, izjavio je Škaro tijekom ispitavanja. Pri tome je, doznajemo, mislio da bi uzrok prijave protiv njega mogao biti višegodišnji obračun između njega i ljudi iz Hrvatskog autokluba.

Tvrdi, dakle, da nije silovao tajnicu Autokluba Siget, te sumnja da je prije nešto više od dva mjeseca i dovedena na to radno mjesto ne bi li mu se podmetnulo teško kazneno djelo.

Svjedočenje žene koja optužuje Škaru za silovanje

Prema prijavi, Škaro ju je tog 10. kolovoza u poslijepodnevnim satima zaskočio s leđa.

“Kad smo završili s poslom, napao me s leđa. Stavio mi je ruku u grudnjak. S jednom rukom doslovce je držao moje obje. Molila sam ga da prestane. On mi je govorio: ‘Ja ću raditi ono što ja želim. Silovat ću te’. Zario mi je ruku ispod haljine i gurnuo mi ju u gaće. Nije prestajao. Što sam se više odupirala, on je bio agresivniji. Što sam ja više dolje klizila, to mi je zadirao prste još dublje. Nisam se mogla izvući, govorila sam mu da prestane. U nekom sam se trenutku iščupala iz njegovih ralja, ne znam kako, ali uspjela sam. Tada sam mu rekla da je naš poslovni odnos završen”, ispričala je žena koja tajnica u emisiji Provjereno koja je eksluzivno objavila njenu ispovijest.

Žena koja je istupila misli da nije jedina žrtva

Kaže kako se nakon svega počela preispitivati svoju krivnju. “Svaka žena koja proživi ovakvu situaciju, počne se preispitivati je li ona kriva. I ja sam se tako osjećala, iako realno znam da mu nisam davala nikakve znakove. Mnoge cure koju su izlazile iz njegovog ureda, bile su uplakane i pod stresom. Mi, cure iz ureda dogovarale smo se da zajedno idemo doma u 16.00, da nam on ne bi nešto napravio. Pričale su mi, mnogima je svašta radio.

Nisam ga odmah prijavila zbog svoje djece. Rekla sam roditeljima što se dogodilo, oni su odmah htjeli da idemo u policiju, ali mene bilo strah i sram. U ponedjeljak sam otišla liječnici da mi otvori bolovanje, ona je odmah shvatila što je bilo i uslijedila je prijava policiji”, ispričala je u emisiji Provjereno.