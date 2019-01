Malo će koji pomoćnik ministra, novinaru, s kojim nikada ranije nije popio ni kavu, niti se ikada s njim sreo, posvetiti punih sat vremena, a kamo li potegnuti gotovo 300 kilometara da bi se s njim sreo, te uz pomoć zajedničkog poznanika, još ga pozvati i na ručak, samo zato da bi odgovorio na pitanja koja je u njegovo ministarstvo novinar poslao službi za odnose s javnošću.

Uradio je to prošlog četvrtka, 10. siječnja, Nenad Križić, pomoćnik ministra branitelja Tome Medveda, kada je iz Zagreba doputovao u Osijek samo zbog razgovora s Telegramovim novinarom. I bio točan, čak je na dogovoreno mjesto stigao prvi.

Nenada Križića nikada prije toga nisam vidio niti s njim razgovarao. Spomenuo sam ga, doduše, u jednom tekstu u Telegramu, 29. travnja prošle godine, kada sam pisao o problemima Dragana Gurdona, dragovoljca Domovinskog rada iz Biškupaca, kraj Požege. Pokušavajući riješiti problem oko nekog braniteljskog kredita, Gurdon je utanačio sastanak s pomoćnikom ministra Nenadom Križićem, a onda, kad je prevalio 200 kilometara i u točno dogovoreno vrijeme stigao u Ministarstvo branitelja, na ulazu mu je rečeno da Križić nije u zgradi, da nitko ne zna gdje je ni kada će se vratiti.

Odbio sam poziv na ručak pa smo se našli na kavi

Kakogod, Križić se prošlog četvrtka pojavio u Osijeku, a s obzirom da zajednički ručak – što ga je u Slavonskoj kući ponudila osoba koja nas je spojila – nisam prihvatio, našli smo se u 16.30, u jednom od poslovnih prostora Robne kuće IPK u osječkom naselju Sjenjak. Bio sam iznenađen činjenicom da je pomoćnik ministra potegao u Osijek samo zato da bi odgovorio na moja pitanja koja sam tri dana prije toga poslao odjelu za odnose s javnošću. Posrednik koji je dogovorio sastanak rekao je kako će Križić ponijeti sve dokumente i odgovoriti na svako pitanje. Bilo je jasno i zašto: pokušao je kontrolirati štetu.

Razgovarali smo nešto manje od sat vremena, u četiri oka. Križić je govorio bar 50 minuta. Uglavnom je nabrajao što sve čini za branitelje, objašnjavajući kako im je uvijek na usluzi i tada se vratio na slučaj branitelja Gurdona i moj prošlogodišnji tekst. Rekao je kako je tog dana, kada je trebalo da se sastane s Gurdonom, morao hitno otići iz zgrade Ministarstva da bi riješio jedan drugi problem, problem Maria Vrbanića, istog tog Vrbanića zbog kojega sam uputio pitanja Ministarstvu obrane, a on, Križić, samo zbog toga došao iz Zagreba da mi sve objasni.

Nevjerojatna objašnjenja za SMS poruke

Ono što me u razgovoru s pomoćnikom ministra Križićem najviše zanimalo, a što je on uporno želio preskočiti, bile su njegove SMS poruke upućene Vrbaniću u kojima na neobičan način predlaže rješavanje njegova stambena problema: provaljivanjem u neki od praznih stanova. Križić se, ne odgovarajući na to pitanje, stalno vraćao na priču što je sve učinio i poduzimao kako bi se Vrbaniću riješio krov nad glavom.

Pričao je čak kako je jednom zgodom po Vrbanića poslao i službeni automobil Ministarstva branitelja da ga na sastanak doveze u Zagreb, a onda mu u zgradi Ministara dao novac da se može vratiti kući. No, na uporno pitanje kako je mogao predlagati rješenje koje nije zakonito i obećavati da će od državnog tajnika u Središnjem uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Nikole Mažara tražiti da malo okrene glavu, Križić je odgovorio na neobičan način: ”Pa zar mislite da bih nakon svega što sam učinio za Vrbanića ja takvo što predlagao?”.

Kad smo ga suočili sa SMS porukama koje je slao Vrbaniću, Križić je ponudio još nevjerojatniji odgovor. Rekao je kako su te poruke, u kojima se govori u provali u stan zapravo Vrbanićeve, ta da ih je on, Križić, samo ponovno, sa svog mobitela, preposlao Vrbaniću! Rekao je kako je bio u vožnji kada se s njim dopisivao i kako je poruke koje su mu stizale od Vrbanića ponovno slao njemu, odnosno vraćao mu ih.

Putuju li dužnosnici i inače zbog susreta s novinarima?

Očito, Križić se spašavao kako je znao, nudeći potpuno iracionalne odgovore jer je bio svjestan što je učinio i kakve bi to posljedice moglo imati. No, kako se pokazalo, njegov je strah bio posve neopravdan: u Ministarstvu hrvatskih branitelja, naime, ne vide ništa sporno što je jedan visokopozicionirani državni dužnosnik, a pomoćnik ministra to jest, nagovarao i poticao na kazneno djelo. U ministarstvu Tome Medveda, kako su jučer odgovorili Telegramu, u Križićeve SMS poruke i nagovaranje na kazneno djelo (provaljivanje u stan) nije razlog za smjenu pomoćnika ministra.

Tko zna, možda su ondje povjerovali u Križićevo objašnjenje koje je ponudio Telegramovu novinaru: eksplicitne poruke o provali u stan, zapravo i nisu Križićeve, njih je pisao Vrbanić, a onda ih je Križić, nakon što ih je primio, sa svog mobitela ponovno slao Vrbaniću. Tako su se, eto, i našle na Vrbanićevu mobitelu i dospjele do Telegrama. Zvuči vrlo uvjerljivo pa su, odbijajući bilo kakvu Križićevu odgovornost, stali u obranu pomoćnika ministra.

Što je točno napisao u izvještaju i putnom nalogu?

U cijeloj priči ostaje neodgovoreno još jedno pitanje: zašto je pomoćnik ministra, Nenad Križić, prošlog četvrtka potegao iz Zagreba u Osijeka da bi odgovorio na pitanja koja je Telegram poslao službi za odnose s javnošću? Postupaju li i inače tako, to jest šalju iz Ministarstva hrvatskih branitelja pomoćnike ministra ili državne tajnike na noge novinarima kako bi odgovorili na njihova pitanja? Je li i ako je, Telegram bio izuzetak i jedini imao tu privilegiju?

Uputili smo upit Ministarstvu hrvatskih branitelja je li pomoćnik ministra Nenada Križić prošlog četvrtka, 10. siječnja u Osijek putovao privatno ili službeno, koji je automobil koristio i koliki je bio trošak puta, te naravno – koja je svrha bila njegovog puta i što je napisao u izvještaju na putnom nalogu. Odgovor ćemo objaviti čim stigne, bez obzira došao li e-poštom ili ministar Medved ponovno u Osijek poslao nekog od svojih suradnika da nam na to osobno odgovori.