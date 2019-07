HDZ-ov tajkun Vlado Kolak tijekom privatizacije oštetio je tvrtku Prigorka za najmanje 140 milijuna kuna. Imovinu te vrijednosti izvukao je iz ove tvrtke koju je privatizirao ranih 90-ih i prebacio je u vlastite firme. Visoki trgovački sud RH još u studenome 2017. donio je presudu u kojoj upravo to piše i ona je sada pravomoćna. No, do danas, više od godinu i pol kasnije, država nije uspjela oduzeti Kolaku nezakonitu imovinu. Dapače, on ju je prebacio dalje na svoju treću tvrtku koja i dalje najnormalnije posluje. Zbog očite tromosti državnih mehanizama sada je potpuno neizvjesno hoće li Prigorka do otuđene imovine ikada doći.

Kolak je danas vlasnik više povezanih firmi – Phoenix Capitis, Termoblok, Croaton, Hotel Phoenix, Phoenix Park. One zajedno, prema dostupnim podacima, lani su ostvarile oko milijun kuna dobiti. Međutim, iako je pravomoćno utvrđeno da je u neke od njih nezakonito upumpana imovina iz Prigorke, nitko gospodina Kolaka nije uspio prisiliti da ju vrati. Sud mu je imovinu blokirao tek godinu dana nakon pravomoćne presude. Država tada sjeda na udjele Prigorke u firmi Phoenix Capitis i Termoblok. Taj potez države sada se čini prilično uzaludan jer je, sudeći prema izvještaju stečajnog upravitelja, Kolak uspio šest mjeseci ranije te udjele prebaciti u svoju treću tvrtku, Hotel Phoenix. Kako je država uspjela ne učiniti ništa ni nakon pravomoćne presude?

Ulazak u biznis menadžerskim kreditom

Vladu Kolaka hrvatska javnost upoznala je prije više od 25 godina. Generalno, ostavljao je dojam pažljivog i elokventnog čovjeka. Priča o njemu duga je i složena. Od 1993. stvorio je značajno bogatstvo u Hrvatskoj, a već desetak godina posluje i u rodnoj BiH. Gotovo od osnutka član je HDZ-a. I dok on nije bio posebno aktivan, njegov brat Ivan, u dva je mandata do 1999. bio saborski zastupnik, a nekadašnji ministar obrane Hrvatske Gojko Šušak neslužbeno je slovio za Kolakovog zaštitnika. U takvim okolnostima počeo je poslovni uzlet koji je, kako se pokazalo pravomoćnom presudom, djelomično utemeljen na nezakonitoj manipulaciji imovinom Prigorke.

Paket dionica te tvrtke iz portfelja Hrvatskog fonda za privatizaciju Kolak je kupio 1994. menadžerskim kreditom Privredne banke Zagreb. Radilo se o 42,84 posto dionica Prigorke koje su vrijedile gotovo 6,7 milijuna tadašnjih maraka. Kupio je i određeni broj dionica od malih dioničara, no kako proizlazi iz sudskih dokumenata, HFP-u je ostao dužan preko 2,5 milijuna kuna.

Kobni sukob zbog zemljišta tvrtke Prigorka

Iako je unatoč tome postao većinski vlasnik Prigorke, već u veljači 1995. našao se u novom ozbiljnom problemu. Sukobio se, i to fizički, s ljudima koji su, kao i njegova Prigorka, polagali pravo na dio zemljišta u Sesvetama gdje je planirao granju. Starosjedioci su optuživali poduzetnika da im je uz pomoć političkog zaleđa preoteo zemlju. Kada je Kolak pokušao započeti gradnju došlo je do obračuna. Ljudi su mu zapriječili ulazak na sporne parcele, pa je Kolak povukao pištolj i zapucao. Kasnije je dokazao na sudu kako je to bilo u samoobrani. Hici iz njegovog oružja usmrtili su Vjekoslava Puđaka, jednog od ljudi koji su tvrdili da im Kolak želi ukrasti zemlju.

Kada je Kolak zbog ubojstva Vjekoslava Puđaka uhićen, zastali su nakratko njegovi projekti u Sesvetama. Sudski proces za ovaj slučaj otegnuo se čak 12 godina. Kolak je uporno tvrdio da ga je vremešni Puđak napao naoružan šipkom. Na kraju je to i uspio dokazati. U dva navrata bio je proglašen krivim, da bi posljednjom presudom bio oslobođen krivnje uz obrazloženje da se od gospodina Puđaka samo branio. Radilo se o čovjeku koji je tada imao preko 70 godina, dok je Kolak bio u ranim tridesetima.

Novi projekti nakon izlaska iz zatvora

Rasplet suđenja Kolak nije čekao u istražnom zatvoru, već je pušten da se brani sa slobode. Čim je izašao iz Remetinca užurbano nastavlja s realizacijom projekata vezanih za Prigorku. Tako počinje gradnja naselja Blago Zadro, hotela Phoenix i centra Millenium u Sesvetama. Hotel je niknuo na mjestu radničkog hotela, dok je naselje Blago Zadro izgrađeno u neposrednoj blizini na zemljištu zbog kojeg je na kraju stradao Puđak. Centar Millenium napravljen je također nedaleko, u Ulici kneza Ljudevita Posavskog.

U isto to vrijeme Kolak počinje i gradnju nove ciglane. Ljudi koji su tada za njega radili tvrde da je imao barem sto milijuna maraka aktivnih investicija. Tada pronalazi strane partnere preko kojih dobiva kredite. Dale su mu ih Glumina i Istarska banka nakon što se povezao s tvrtkom talijanskih poduzetnika, braće Ladini. Uz njihovu pomoć 1997. dobiva 25 milijuna maraka kredita za što je Prigorka talijanskim partnerima izdala i mjenice kao garanciju plaćanja isporučenih strojeva za ciglanu.

Suradnja Prigorke s talijanskom firmom

Sve se to događa u trenutku kada je tvrtka braće Ladini već bila u dubokim poslovnim problemima, no Kolak ipak s njima ulazi u suradnju. Braća Ladini imala su poslovne pokušaje i u Dalmaciji, pa se dogovor s Kolakom činio kao logičan nastavak. Međutim, Talijani 1998. izlaze iz posla, bez obzira na to što su do tada Prigorki isporučili samo dio strojeva za proizvodnju cigle, i to mahom nekompletnih. No istovremeno, nakon roka dospijeća, mjenice koje im je dao Kolak uredno šalju na naplatu bankama. Zbog toga račun Prigorke završava u blokadi.

Iako je blokada potrajala od 2001. do 2006. godine, nitko u tom periodu ne pokreće stečaj firme. Kolak taj period koristi za manevar koji će se kasnije pokazati nezakonitim. Sklapa ugovore s tvrtkama Phoenix Capitis i Termoblok.

Kako je Kolak iz Prigorke izvukao imovinu?

Prvi ugovor sklopljen je u svibnju 2002. godine s Termoblokom u kojem je članica uprave Kolakova supruga Anka. U vlasništvu Termobloka završava imovina Prigorke vrijedna nešto manje od 70 milijuna kuna. U pitanju je cijela ciglana, te jedno njezino zemljište. Zatim se mijenja društveni ugovor Termobloka kojem većinski vlasnik postaje Prigorka. Idućim ugovorom iz studenog 2003., Prigorka, kojoj je Kolak i dalje šef, svu svoju imovinu uloženu u Termoblok prenosi na samog Vladu Kolaka. Naknada za tu imovinu, prema ugovoru, iznosi 10,3 milijuna kuna. Je li Kolak taj novac uopće platio, vjerovnici ne znaju.

U isto vrijeme – u svibnju 2002. – u Phoenix Capitis, drugu firmu u kojoj je članica uprave njegova supruga Anka, Kolak prebacuje još 77 milijuna vrijednu imovinu Prigorke. Naknadno Kolak za nju plaća 9,9 milijuna kuna. Ne zna se ni je li taj iznos podmirio. Međutim, kada je u prosincu 2006. Trgovački sud u Zagrebu otvorio stečaj nad Prigorkom postalo je jasno da dio imovine iz koje bi se mogli namiriti njezini vjerovnici, među kojima su bili MORH i Ministarstvo financija, više nije u tvrtki. Zato država protiv Kolaka i njegove firme Croaton, u kojoj je također završio dio Prigorkinih nekretnina, pokreće sudski postupak. Prema tužbi, državi je Kolak ostao dužan nešto više od 32 milijuna kuna.

Kolak: Nisam imao namjeru oštetiti vjerovnike

Kolak tijekom postupka negira krivnju. Kaže kako Prigorka uopće nije imala namjeru oštetiti svoje vjerovnike, niti su on kao kupac udjela i tvrtka Croaton, koju je također osnovala njegova supruga, mogli znati da će se tako nešto dogoditi. I on i Croaton, objašnjavao je, također imaju priznata potraživanja od Prigorke i to u iznosu od oko 110 milijuna kuna. U sudski spis predao je i potvrde o plaćanju poslovnih udjela Prigorki.

Međutim, financijski vještak utvrdio je kako je između 2001. i 2006. godine došlo do značajnog pada vrijednosti imovine Prigorke. Ona je, zaključuje, prodana po nerealno niskoj cijeni. Dio tog novca iskorišten je za podmirenje dugova, dok je prihod odlazio na druge žiro račune.

Sud je na kraju zaključio kako je Kolak doista oštetio Prigorku. Spor je pravomoćno okončan u studenome 2017. godine. Na presudu Visokog trgovačkog suda RH, prema kojoj je nezakonito izvukao imovinu iz Prigorke i sada bi je trebao vratiti, Kolak ulaže zahtjev za revizijom. O njemu tek treba odlučivati Vrhovni sud RH.

I nakon presude imovina se dalje izvlači

U međuvremenu je protiv Kolaka, zbog istih ovih malverzacija, pokrenut i kazneni postupak. U njemu stečajni upravitelj Prigorke ponovno traži da Kolak vrati 147 milijuna kuna nezakonito otuđenih udjela tvrtke. Međutim, Kolak ne pokazuje namjeru da to učini, nego je za tvrtke Phoenix Capitis i Termoblok, dakle one dvije u kojima se nalazila imovina Prigorke, pokrenuo predstečajne nagodbe.

Za vrijeme tog postupka, kako proizlazi iz izvješća stečajnog upravitelja Prigorke, imovinu koja je inicijalno izvučena iz Prigorke prebacio je dalje na novu firmu – Hotel Phoenix. Ugovor između Phoenix Capitisa i Hotela Phoenix, koji je također u Kolakovom vlasništvu, sklopljen je u veljači ove godine. Dakle, nakon pravomoćne presude Visokog trgovačkog suda.

Shvativši da će Prigorka i ljudi kojima je dužna ponovno ostati bez svega, stečajni upravitelj od države traži da se Kolaku blokira imovina. Sudsku blokadu, nakon više požurnica, dobiva tek lani u kolovozu. Za to vrijeme Kolak s novom firmom Hotel Phoenix, kao i tvrtkama u BiH, nastavlja nesmetano poslovati.