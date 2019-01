Država priznala krivnju sustava i platila 900.000 kuna obitelji žene koju je bivši ubio bombom. Nisu je zaštitili

Bio je petak navečer. Nešto iza 20 sati, tog 15. travnja 2011. godine, u dvorište kuće u Naftalanskoj ulici u Ivanić Gradu došao je 28-godišnji Dalibor Pavlović. Aktivirao je bombu. Eksplozija je ubila 23-godišnju Dijanu Bilandžiju, Pavlovićevu bivšu partnericu. Pavlović je i sam podlegao ozljedama nekoliko sati kasnije. Iza njih je ostao sinčić star tek nekoliko mjeseci. Dijani i njezinoj obitelji, prije nego što je došao s bombom, Dalibor Pavlović sustavno je prijetio. U ožujku te godine sud u Kutini kaznio ga je zbog prijetnji i osudio na šest mjeseci zatvora uvjetno na dvije godine. Iako mu je bio izrečen i zaštitni nadzor, odnosno zabrana približavanja Dijaninom domu, 28-godišnjak to je ignorirao. Tako je bilo i na dan ubojstva.

Na prijave Dijanine majke o kršenju zabrane, policajci iz Ivanić Grada, utvrdit će se kasnije, nisu sasvim adekvatno reagirali. Država je zbog toga platila gotovo 900 tisuća kuna odštete obitelji Bilandžija, priznavši tako odgovornost za propuste policijskih službenika. Sada taj novac u sudskom procesu Ministarstvo unutarnjih poslova pokušava naplatiti od trojice policajaca, jer ih smatra krivima za nepružanje dostatne zaštite obitelji koja je prijavila prijetnje. Ovaj slučaj rijedak je primjer potvrde odgovornosti države za ovakvu tragediju. Radi se i, vrlo jasno, o priznanju nedjelotvornosti sustava.

Policija je, izgleda, na vrijeme dobila informaciju

Zanimljivo je da je zahtjev Ministarstva unutarnjih poslova za regresnom naplatom odšete od policajaca sud u Ivanić Gradu nedavno odbio nepravomoćnom presudom. Analizirali smo kronologiju cijelog slučaja koja proizlazi iz ove presude. Dijanina majka Anđa Bilandžija došla je 10. travnja, dakle pet dana prije ubojstva, u policijsku postaju Ivanić Grad prijaviti da Pavlović krši zabranu približavanja njihovom domu u Naftalanskoj ulici.

U to vrijeme ivanićgradski policajci već su znali za presudu suda u Kutini kojom je bio kažnjen za prijetnje. Doduše, gospođa Bilandžija nije tog dana prijavila nove prijetnje, no rekla je policajcima kako je dvoje njezinih poznanika vidjelo Pavlovića nedaleko njezine obiteljske kuće. Dakle, kršio je zabranu približavanja. Tijekom sudskog postupka utvrđeno je kako na tu informaciju nitko iz Policijske postaje Ivanić Grad nije reagirao. Nitko ništa nije poduzeo ni u idućih nekoliko dana. Sve dok Pavlović 15. travnja nije aktivirao bombu, te ubio Dijanu i sebe.

Dijanina majka opisala je te posljednje trenutke

“Mi smo sjedile u dnevnoj sovi kada je Dalibor upao u kuću. Prišao je sinu koji je spavao u kolicima. Nježno ga je poljubio i pozvao Dijanu na stranu. Već je tada znao što će učiniti. U džepu je imao još jednu ručnu bombu za slučaj da prva zakaže. Dijana mu je rekla: ‘Nemamo mi o čemu razgovarati, ja sam tebi već rekla sve’. Ja sam zvala policiju, a Dalibor je u idućem trenutku izvadio bombu. U sobi je bacio osigurač. Dijana je preplašena vrišteći pobjegla preko balkona na dvorište. Ja sam zgrabila malog i istrčala u hodnik, pa pred kuću.

Kada sam pogledala, Dijana je već ležala u lokvi krvi. Kleknula sam i počela vikati: ‘Umire mi dijete. Pomozite!’ Još je disala. Izdahnula mi je na rukama. Došli su policajci, ali su ostali na cesti. Nisu htjeli ući u dvorište jer su se bojali, rekli su: ‘Eksplozija, kamo ćemo?!’. Hitna pomoć nije joj ni pokušala pomoći! Samo su njega odveli, a nju su ostavili, nisu je ni pokušali reanimirati”, ispričala je tada za medije Dijanina majka.

MUP-ov sud utvrđuje da su policajci pogriješili

Za nekoliko dana u Policijsku postaju Ivanić Grad stiže Unutarnja kontrola MUP-a RH. Ubrzo utvrđuje da su trojica policajaca doista pogriješila. Disciplinski sud MUP-a proglašava ih krivima za težu povredu službene dužnosti. To konkretno znači da su nesavjesno, nepravovremeno i nemarno izvršavali svoje obveze, iako su znali da postoji rizik za život Dijane Bilandžije. Zbog propusta policajaca Dalibor Pavlović ubio je svoju bivšu partnericu i sebe 15. travnja 2011. godine, zaključuje Disciplinski sud MUP-a.

Sva trojica policajaca uvjetno su kažnjena. Disciplinska presuda izrečena im je u rujnu 2012. godine. Prema njoj bi ostali bez posla da su u deset mjeseci od izricanja kazne napravili neki novi disciplinski propust. No, kako neslužbeno doznajemo, svi još uvijek rade u Policijskoj upravi zagrebačkoj. Disciplinski sud je rekao kako u njihovim postupcima nije bilo ni namjere ni krajnje nepažnje. Tim više, što je u tom istom postupku utvrđeno da su i sami članovi obitelji Bilandžija dozvoljavali Pavloviću da i nakon presude za prijetnju viđa sinčića.

Država obitelji ubijene žene isplaćuje odštetu

U međuvremenu i država priznaje krivnju sustava, jer isplaćuje odštetu Dijaninoj obitelji. Nagodba prema kojoj je obitelj dobila nešto manje od 900 tisuća kuna odštete zaključuje se već u lipnju 2012. Dakle, prije odluke Disciplinskog suda. Ipak, obitelji se novac još iste godine isplaćuje. Naknadno Ministarstvo unutarnjih poslova podiže tužbu protiv trojice policajaca i traži povrat tog novca. Oni na ivanićgradskom sudu pokušavaju skinuti odgovornost sa sebe. Čude se zašto se država nagodila s obitelji Bilandžija dok disciplinska presuda nije još bila izrečena. Pokušali su uvjeriti sud kako se u ovom slučaju radilo o propustu Ministarstva pravosuđa, a ne policajaca. Naime, upravo u to vrijeme ustrojavali su se probacijski uredi u Hrvatskoj (uredi pri Ministarstvu pravosuđa zaduženi za nadzor okrivljenika koji nisu u zatvoru), pa su policajci tvrdili da je taj ured bio nadležan za nadzor zaštitne mjere koja je izrečena Pavloviću. No, probacijskom uredu presuda protiv njega nije ni poslana.

Presuda je, naime, poslana upravo Policijskoj postaji Ivanić Grad. Kada se 10. travnja Anđa Bilandžija pojavila tamo i rekla da se Dalibor Pavlović približava njihovoj kući policajac je pronašao i Plan praćenja prema kojem su trebali nadzirati gospodina Pavlovića na slobodi, odnosno paziti da se ne približava domu Dijanine obitelji. Taj plan nalazio se uz presudu kutinskog suda koja je izrečena Pavloviću mjesec dana ranije zbog prijetnji. “Gospođa Bilandžija pričala je prilično nepovezano. Brkala je vremena. Priznala mi je da nije ranije prijavljivala Pavlovića, jer je cijela obitelj vjerovala da će njegove prijetnje prestati ako ga prestanu prijavljivati”, prisjetio se razgovora s Dijaninom majkom jedan od policajaca.

Obećali su se da će se netko javiti, nitko nije

Ipak, kad mu je rekla o čemu se radi konzultirao se s kolegom. On mu je rekao da pošalje na teren patrolu kako bi pronašla one ljude koji su vidjeli Pavlovića u blizini doma obitelji Bilandžija. No, taj dan bila je nedjelja. U Ivanić Gradu je većina policajaca bila zadužena za osiguranje biciklističke utrke, a ostali su bili angažirani na rasvjetljavanju prometnih nesreća koje su se ranije dogodile. Tražili su, naime, po kućama svjedoke tih nesreća, uvjereni da će ih baš u nedjelju zateći kod kuće. I zato, navodno, nitko nije otišao na teren. Policajac je gospođu Bilandžiju poslao kući obećavši da će ih kasnije netko iz Policijske postaje kontaktirati.

Idućih par dana nitko to nije napravio. Kažu policajci, imali su drugog posla. Samo se jedan od njih, 14. travnja na povratku u postaju prevezao kroz Naftalansku ulicu kraj doma obitelji Bilandžija. Ništa sumnjivo nije primjetio. “Nama nije bilo određeno na koji način bismo morali provoditi zaštitnu mjeru. Imali smo samo općeniti plan koji je napravio načelnik policijske postaje. Da smo Pavlovića zatekli u blizini kuće obitelji Bilandžija morali smo ga upozoriti da ima zabranu približavanja i sastaviti o tome izvješće”, objašnjavao je jedan policajac na sudu. Tijekom sudskog procesa proizašlo je i kako nije bila izdana nikakva zapovijed za bilo kakvim žurnim postupanjem zbog Pavlovića. “Plan za nadzor provođenja zaštitne mjere bio je prvi takav što sam ga u svojoj karijeri vidio”, priznao je na sudu drugi tuženi policajac.

Presuda: Policajci nisu krivi, imali su drugog posla

Na kraju sud zaključuje kako stvarnih propusta u postupanju tuženih policajaca nije bilo. Jednostavno su imali drugog posla, stoji u nepravomoćnoj presudi prema kojoj ne moraju vratiti državi onih 900 tisuća kuna isplaćenih obitelji Bilandžija. I taj drugi policijski posao bio je jednako važan, te je bilo riskantno odgađati ga, zaključio je sud. Osim toga, i sud primjećuje kako su se probacijski uredi u to vrijeme tek otvarali i nije bilo protokola suradnje policije s probacijskom službom.

Još par nevjerojatnih detalja presudilo je u korist policajaca. Naime, tog 15. travnja Dalibor Pavlović u kuću u Naftalanskoj ulici ušao je jer su vrata bila otključana, a policija je pozvana tek nakon što je aktivirao ručnu bombu. Na kraju sud u nepravomoćnoj presudi, kojom ne daje za pravo MUP-u da naplati odštetu od ivanićgradskih policajaca, zaključuje kako oni za tragediju jednostavno nisu odgovorni. Ministarstvo se na tu odluku suda žalio.