Dva nedavna pokreta ipak nam, svemu usprkos, daju pravo nadati se boljoj Hrvatskoj

Republika Hrvatska u 2018. godini, poznato je, ima brojne strukturalne, porezne, društvene, vrijednosne i fiskalne probleme; redakciji Telegrama već je gotovo blesavo svakodnevno objavljivati otkrića naših novinara, jer današnja zvuče kao jučerašnja, a sutrašnja, znamo već, sigurno će također uključivati korumpirane lokalne moćnike, bahate predstojnike kliničko-bolničkih centara, povampirene poreznike, nestašne ministre ili nestale spise.

No, dva nedavna grassroots pokreta daju nam pravo nadati se nekoj boljoj Hrvatskoj. Prvo, u ljeto ove godine, svjedočili smo širokom izljevu građanskog bijesa radi najave nove porezne represije. Ministar Marić, sjećate se, obrušio se na samozapošljavanje i male poduzetnike, a prijedlozi njegovog Ministarstva male poduzetnike eksplicitno su etiketirali kao potencijalne prevarante. Reakcije su bile instantne, brutalne i masovne.

Jedini način, da se išta promijeni u kaotičnom poreznom sustavu, jest da se konačno počnemo iznositi brutalne istine o njemu.

U realnom vremenu gledali smo iznošenje zakopanih istina

Drugo, posljednjih dana promatramo sve veći broj žena, koje na društvenim mrežama otkrivaju krajnje intimna i mučna iskustva, kao i sve veću razinu solidarnosti s njima (iznimka su prozvani doktori i njihovih politički zaštitnici, koji ne osjećaju ni empatiju ni solidarnost, već samo istinski bijes, a zapravo potisnuti sram). Prvi put smo u realnom vremenu promatrali masovno i ubojito iznošenje duboko zakopanih istina o hrvatskom zdravstvu, urušenom sustavu kojeg na životu održavaju entuzijasti i talentirani pojedinci.

Jedini način, da se išta promijeni u kaotičnom zdravstvenom sustavu, jest da konačno počnemo iznositi brutalne istine o njemu.

A sve to isto vrijedi za svaki drugi segment hrvatskog društva. Same po sebi navedene reakcije neće promijeniti Hrvatsku, niti će umanjiti poreze ili uljuditi zdravstvo ili unaprijediti školstvo. No, one predstavljaju važan korak prema afirmiranju pozitivnih vrijednosti koje mogu pogurati Hrvatsku naprijed. Šteta je samo, što nijedna hrvatska politička opcija nije u stanju razumjeti ili artikulirati nešto slično.

