Slučaj Veljka Marića, pripadnika hrvatskih oružanih postrojbi, koji je pravomoćno osuđen na 12 godina zatvora zbog ratnog zločina u selu Rastovac u listopadu 1991., ponovno je aktualan. Naime, Republika Hrvatska dobila je protiv Marića nepravomoćnu presudu kojom ga se obvezuje da državi vrati ukupno 160 tisuća kuna odštete i sudskih troškova plaćenih obitelji njegove žrtve.

Epilog je to procesa koji je Republika Hrvatska pokrenula protiv Marića tražeći da podmiri iznos odštete što ju je dobila obitelj Petra Slijepčevića, za čije je ubojstvo u Rastovcu kod Grubišnog Polja, pripadnik 77. samostalnog bataljuna pravomoćno kažnjen. Država je, naime, platila tu odštetu, a sada traži od Marića da joj vrati novac.

Je li osuda Veljka Marića bila pravedna?

Marićev slučaj od početka je pun kontroverzi, jer se u dijelu hrvatske javnosti o njemu uporno govori kao o heroju, dok je, nepobitno, pravomoćnom presudom proglašen krivim za ratni zločin. U više navrata visoki hrvatski dužnosnici tvrdili su da je Marić nepravedno osuđen. Među njima je bio i nekadašnji potpredsjednik Vlade Tomislav Karamarko, koji je izjavio da je Marićeva osuda posljedica tzv. univerzalne jurisdikcije, odnosno srpskog Zakona o regionalnoj nadležnosti za suđenja za ratne zločine, koja Srbiji daje pravo da sudi i hrvatskim državljanima, što je Hrvatskoj neprihvatljivo.

Marića je, dakle, krivim proglasio sud u Srbiji, nakon što je u nadležnosti srpskog pravosuđa završio u travnju 2010., kada je u rutinskoj kontroli kamiona na srpsko-bugarskoj granici identificiran kao tražena osoba. Protiv njega je još 2009. srpsko tužiteljstvo podiglo optužnicu na temelju spornih zakonskih odredbi o univerzalnoj jurisdikciji, tereteći ga za ratni zločin u selu Rastovac 1991. godine.

Apeli Veljka Marića iz srpskog zatvora

Nakon što je pritvoren u srpskom zatvoru Marić je bezuspješno tražio izručenje Hrvatskoj, a njegov odvjetnik čak je optuživao hrvatsku stranu da tužiteljstvu u Srbiju šalje dokumentaciju što ju ono nije ni tražilo i tako pomaže dokazivanju optužbi.

U konačnici, srbijanski sud proglasio je 2011. Marića krivim i kaznio ga s 12 godina zatvora. Sud je ustvrdio da je tijekom akcije čišćenja terena hicima iz vatrenog oružja ubio civila Petra Slijepčevića u njegovoj obiteljskoj kući u Rastovcu. Zločin se dogodio pred Slijepčevićevom suprugom Anom.

Marić iz srpskog zatvora nakon toga upućuje brojne apele hrvatskom pravosuđu, a njegovi suborci državu prozivaju za maćehinski odnos prema jednom hrvatskom branitelju. Naime, u to vrijeme još jedan pripadnik hrvatskih oružanih snaga, Tihomir Purda, uspio se vratiti iz BiH u Hrvatsku, nakon što je 57 dana proveo u zatvoru u Zenici gdje je završio na osnovu tjeralice iz Srbije čije ga je pravosuđe teretilo za ratni zločin. No, optužnica je povučena i Purda se vratio. Ta dva slučaja otvorila su niz polemika o mogućem broju srpskih optužnica protiv hrvatskih vojnika, koje su, s obzirom na univerzalnu jurisdikciju, u svakom trenutku mogle završiti novim uhićenjima.

Veljko Marić: ‘Za taj zločin nisam kriv’

Uporno negirajući krivnju za ubojstvo Slijepčevića, Marić je cijelo vrijeme isticao kako ga kao počinitelja ratnog zločina nije identificirala čak ni Ana Slijepčević, supruga ubijenog. Teretio ga je, međutim, svjedok, Darko Černi, pripadnik Narodne zaštite, koji je svjedočio da je vidio Marića kako ulazi u kuću obitelji Slijepčević i ubija čovjeka. Svi drugi svjedoci tvrdili su kako Marić čak nije niti sudjelovao u operativnom dijelu akcije “Otkos”.

“Umorio sam se govoreći da za taj zločin nisam kriv. Vjerujte, nije lako biti hrvatski branitelj u srpskom zatvoru”, poručio je Marić u intervjuu što ga je iz zatvora dao za Večernji list. “Želio bih da mi se omogući pravedno suđenje u Hrvatskoj pa, ako sam kriv, ležat ću u svojoj zemlji. Ako to nije moguće, neka me hitno prebace u domovinu, bit će lakše mojoj obitelji. Ovim tempom, kad odslužim kaznu, Srbi će me osuditi na još 12 godina za taj novi slučaj. A sve sam bolesniji: muči me kralježnica, primam injekcije i spremam se za operaciju. Molim hrvatske institucije da surađuju sa Srbima jer slobodu neću dočekati”, apelirao je Marić kojeg Srbija na kraju ipak u lipnju 2015. pristaje izručiti Hrvatskoj.

Hrvatski sud potvrdio je Marićevu presudu

Hrvatski sud, točnije Županijski sud u Bjelovaru, potvrđuje Mariću sankciju od 12 godina zatvora što je bilo preduvjet za izručenje. Samim time priznat je i zločin što ga je Marić počinio. U lipnju 2015. on je prvo pritvoren u Zatvoru u Zagrebu, da bi zatim nastavio kaznu izdržavati u Glini, te potom Lipovici. Nekoliko mjeseci, zbog lošeg zdravstvenog stanja proveo je i u zatvorskoj bolnici. U travnju 2016. pušten je na uvjetnu slobodu, upravo zbog zdravstvenih problema.

“Želimo izraziti zahvalnost tijelima koja su donijela takvu odluku i kolegi brzo ozdravljenje jer imamo saznanje da se radi o bolesti. Podržavamo tu odluku i ministarstvo stavlja na raspolaganje sve potencijale branitelju kako bi se pomoglo da se što prije oporavi”, pozdravio je tada Marićev izlazak na slobodu ministar branitelja Tomo Medved.

Plaćanje odštete žrtvi ratnog zločina

Na slobodi Marić nije bio dugo, jer je u tom periodu premlatio suprugu te zaradio prijavu zbog prijetnje. To je ocijenjeno kao kršenje pravila uvjetnog otpusta, te je ponovno završio u zatvoru. U prosincu prošle godine izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Sisku donosi odluku da ga se ipak pusti na uvjetnu slobodu. Međutim, tužiteljstvo se na tu odluku suda žalilo.

Sada Mariću sa suda u Daruvaru stiže nova presuda. Nakon što je Republika Hrvatska na osnovu pravomoćne presude Županijskog sud u Splitu u kolovozu 2018. isplatila 220 tisuća kuna odštete Ani Slijepčević, supruzi Marićeve žrtve, sada država traži povrat tog novca. Odlukom što ju je sud donio prije par dana Marić će državi morati vratiti nešto manje od 160 tisuća kuna. Za preostale iznose odštete, kako neslužbeno doznajemo, protiv Marića država vodi još nekoliko postupaka.