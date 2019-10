Ekskluziv: Gradonačelnik Požege ucijenio je vijećnika, svaki mu mjesec mora davati 2000 kuna

Darko Puljašić, gradonačelnik Požege i predsjednik tamošnjeg Gradskog odbora HDZ-a tražio je od Dragana Borevca zamjenika predsjednika Gradskog vijeća, da mu, od naknade u iznosu od 3.600 koju prima za obavljanje te funkcije, mjesečno daje 2.000 kuna. Puljašić je rekao Borevcu kako se protivi tome da pojedinci budu u više nadzornih odbora ili upravnih vijeća, odnosno da mjesečno primaju dvije ili više naknada. Borevac je, osim spomenute naknade, primao još jednu, za članstvo u nadzornom odboru, pa je pristao gradonačelniku mjesečno davati traženih 2.000 kuna.

Tu šokantnu priču Telegramu su potvrdila tri neovisna izvora – Ivan Albreht, član Gradskog odbora HDZ-a Požege, te još jedan član Gradskog odbora, koji je želio ostati neimenovan. Istu priču Telegramu je potvrdio visokopozicionirani član HDZ-a. Njih je pak, s tom pričom, upoznao Borevac i to u ljeto ove godine kada se Puljašić nalazio na godišnjem odmoru. Tada ga je kontaktirao Igor Krizmanić, koji je izbačen iz HDZ-a u ožujku ove godine, nakon što ga je vlastita kći optužila za teško obiteljsko nasilje, o čemu je Telegram pisao. Krizmanić je bio i član Općinskog i Županijskog odbora HDZ-a.

Čovjek se uznemirio kad su tražili još

Istodobno s izbacivanjem iz HDZ-a, Krizmanić je napustio i dužnost zamjenika predsjednika Gradskog vijeća Požege. Na njegovo mjesto došao je Dragan Borevac, srednjoškolski profesor i član Gradskog odbora HDZ-a.

U vrijeme kad se gradonačelnik Puljašić ovoga ljeta nalazio na godišnjem odmoru, pozvao ga je, rekli smo, Igor Krizmanić i zatražio da novac, 2.000 kuna, koliko je do tada davao gradonačelniku Puljašiću, sada da njemu. Borevac je to učinio, no nakon 15-ak minuta nazvao ga je Krizmanić i upitao zašto mu nije dao puni iznos od 3.600 kuna. Borevac se tada uznemirio i cijeli slučaj ispričao Alberthu, članu Gradskog odbora HDZ-a te još trojici članova istog stranačkog tijela, od kojih je jedan to ponovio i u razgovoru za Telegram.

‘Novac je davao prijatelju za šutnju’

Požegom ta priča kola već tjednima, no unutar Gradskog odbora HDZ-a sada su, čini se, sazreli uvjeti da se ona i raščisti. Izvori Telegrama tvrde da je gradonačelnik Puljašić novac samo prosljeđivao svom kućnom prijatelju Krizmaniću, koji se, tvrde oni, nije mogao pomiriti s gubitkom mjesečne naknade od 3.600 kuna. Navodno je, kada je morao napustiti tu funkciju, zaprijetio kako će progovoriti o mnogim stvarima, ali se smirio nakon što mu je obećano da će mu onih 3.600 kuna, koje je prestao dobivati nakon smjene s funkcije na kojoj je sada Dragan Borevac, biti nadoknađeno.

Telegramovi izvori tvrde da je Puljašić još dvojicu članova nadzornih odbora mjesečno tražio po tisuću kuna kako bi, zajedno s one dvije koje je davao Borevac, mogao Krizmaniću osigurati 3.600 kuna svakog mjeseca.

Zanimljiv razgovor s Igorom Krizmanićem

Na Telegramov upit je li i zašto davao novac gradonačelniku Puljašiću, Borevac je kratko odgovorio: ”Mislim da nisam dužan široj javnosti pojašnjavati što radim sa svojom naknadom”.

Gradonačelnik Puljašić, pak, posve je odbacio navode da je primao novac i prosljeđivao ga Krizmaniću. U SMS poruci poslanoj novinaru Telegrama napisao je: ”Kao i do sada, ovo je hrpa izmišljotina i neistina. Gospodin Krizmanić je napustio HDZ bezuvjetno do okončanja svog postupka”.

Najzanimljiviji je bio razgovor s Igorom Krizmanićem. Čim smo ga nazvali i predstavili se rekao je, a da mu nismo stigli ni objasniti razlog zbog kojeg za zovemo.

– Nemam komentara.

– Znadete li uopće što vas želimo pitati?

– Ne, ali ne želim uopće razgovarati.

Kad smo ipak uspjeli reći zašto ga zovemo i što želimo čuti, te ga upitali je li od Puljašića primao mjesečno 3.600 kuna kao kompenzaciju za izgubljenu naknadu zamjenika Gradskog vijeća, rekao je:

“Nemam pojma o tome, vjerujte mi. Ja sam mislio da me zovete zbog one stare teme iz ožujka [optužbi za nasilje u obitelji], a ovo za što me pitate prva mi je informacija. Ne želim to komentirati jer nema pojma ni o čemu. Mislio sam da me zovete zbog onoga što su me u ožujku razvlačili na pravdi Boga”, rekao je Krizmanić i zaključio razgovor.

Alanfordovska priča o požeškom gradonačelniku

Kako Telegram neslužbeno saznaje u Gradskom odboru HDZ-a Požege situacija nakon ovog događaja više je nego uzavrela, jer se stranka u tom gradu podijelila na one koji podržavaju Puljašića i one koji žele raščistiti nezdrave odnose kakvi ondje vladaju već duže vrijeme. Slučaj ove, pomalo alanfordovske priče o požeškom gradonačelniku Puljašiću kao Superhiku koji novac uzima siromašnima i daje bogatima, čini se, prelila je prag tolerancije dijela članova HDZ-a, pa su odlučili s pričom izaći u javnost.

Priča o tome gdje i kako završava novac od naknada za rad u gradskim i županijskim vijećima, nadzornim odborima i upravnim vijećima, nije nova i bezbroj se puta moglo čuti kako dio tog novca završava ili u džepovima stranačkih lokalnih čelnika, ili pak kao crni novac za potrebe stranaka. No, ovo je prvi put da se spominju konkretna imena i konkretni novčani iznosi.

Zanimljiv je citirani odgovor jednog od aktera te priče, zamjenika gradskog vijeća Dragana Borevca, koji nije demantirao svoje sudjelovanje u toj priči već je na Telegramov upit odgovorio pitijski, pravdajući se da s novcem od naknade za obavljanje funkcije zamjenika predsjednika Gradskog vijeća Požege može raditi što mu je drago. Naravno, to je posve točno, no bila bi posve druga stvar ako je novac zarađen na taj način nekom davao dragovoljno, a posve druga ako se to od njega izričito tražilo.