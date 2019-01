Ekskluziv: Lešina konja 3 je dana ležala kod oca šefa ergele. Transportirana je tek nakon Telegramovog teksta

Skandal koji se dogodio prošle srijede popodne, kada je lipicanac iz Državne ergele Đakovo i Lipik, smrtno stradao pod kotačima teretnog vlaka na pruzi Vinkovci – Zagreb (o čemu je Telegram prvi pisao), postaje sve veći i otkriva nevjerojatan način upravljanja tom institucijom koju država, kao njen osnivač, godišnje financira s petnaestak milijuna kuna. Lipicanac koji se u ergeli vodio pod oznakom 362 Neapolitano Montenegra XLIII-4 i oždrijebljen 8. kolovoza 2012., prema službenim podacima do kojih smo došli, nikada nije napustio Državnu ergelu jer su rubrike ”najam” i ”migracije” bile prazne, što znači da se konj službeno vodio kao da je i dalje u ergeli.

No, kao što je Telegram objavio, konj Neapolitano Montenegra iz ergele je u Strizivojnu, mjestu u kojem živi Mirko Damjanović, ravnatelj Državne ergele, otpremljen je 22. prosinca prošle godine. Iako je anonimka o tome da je konj nelegalno napustio ergelu otišla na više adresa, nitko nije reagirao. Kad se dogodila nesreća i kad je teretni vlak prošle srijede, 9. siječnja u popodnevnim usmrtio konja i kad je brodsko-posavska policija zabilježila taj slučaj, počele su se događati neobične stvari.

Konj, težak 520 kilograma prebačen je na imanje Damjanovićevog oca Ilije, na adresi Ulica Braće Radića 300 u Strizivojni i ondje se nalazio sve do subote, kada ga je, u 16:51, preuzela tvrtka Agroproteinka iz Garčina (20-ak kilometara od Strizivojne). Utovarili su ga u kamion zagrebačkih registracijskih oznaka ZG 9122 FF i preuzeli su obvezu, na trošak Ministarstva poljoprivrede, transportirati ga do kafilerije u Sesvetskom Kraljevca.

Situacija iz krimića: postoji lešina koju treba zakopati

Pitanje je zašto je lešina konja od srijede popodne ležala na imanju Ilije Damjanovića i zašto je transport organiziran tek u subotu popodne, upravo na dan kada je Telegramov novinar izjutra oko devet sati, kontaktirao ravnatelje Državne ergele. Prema informacijama izvora bliskog Ministarstvu poljoprivrede moguće je objašnjenje da je Damjanović kanio zakopati konja (što je zakonom strogo zabranjeno) ili pokušati dobiti potvrdu veterinara kako je konj uginuo od kolike, bolesti koja izaziva najučestaliju smrtnost konja.

Damjanović se tako našao u situaciji iz krimića: postoji leš kojeg treba sakriti kako bi se zametnuli tragovi. No, kada je Telegram postavio pitanje kako je konj iz Državne ergele uopće stigao u Strizivojnu, i 22. prosinca istovaren pred kućom njegova oca, trebalo je hitno postupiti i riješiti se mrtvog konja, kako bi se koliko toliko umanjila šteta.

Kao što smo pisali, Damjanović je vrlo arogantno odgovarao na Telegramova pitanja i počeo govoriti o velikom Božićnom balu na kojem je pred 1.700 osoba nastupilo 50 konja iz Državne ergele, a kad smo inzistirali na odgovoru, rekao je da subotom ne radi i uputio nas na Ministarstvo poljoprivrede. Ipak, u subotu, 12. siječnja u 9:58 Damjanović je uputio SMS i rekao da za sva pitanja koja nas zanimaju pošaljemo upit na njegovu službenu e-adresu, te da ćemo odgovor dobiti u razumnom roku.

Šturi odgovori koje smo dobili od ministarstva poljoprivrede

S obzirom na to da je rekao kako subotom ne radi, u ponedjeljak rano ujutro poslali smo upit tražeći odgovore, pitajući, među ostalim, čijom je odlukom lipicanac mogao napustiti prostor ergele, tko je organizirao prijevoz do Strizivojne, je li konj, što je zakonska obveza, prije izlaska iz ergele prošao veterinarski pregled, na koji je način lešina transportirana od mjesta nesreće do imanja njegova oca, te zašto se s prijevozom lešine čekalo od srijede do subote, dakle puna tri dana. Pitali smo ga i osjeća li se odgovornim za skandal koji se dogodio.

Damjanović je odgovorio kratko i brzo, jutros u 8:26, u jednoj rečenici: Za sva pitanja obratite se na adresu [email protected] S te adrese, iz Ministarstva poljoprivrede, pak, gdje smo uputili slična pitanja, odgovorili u također kratko: ”Nadležne institucije utvrđuju okolnosti događaja. Čim dobijemo njihova očitovanja, razmotrit ćemo sve činjenice, preispitati odgovornost uključenih osoba te poduzeti odgovarajuće mjere”.

Nategnuta priča da je konja, kao iznajmio šefov otac

Lipicanac 362 Neapolitano Montenegra XLIII-4, star šest godina bio je kastriran 23. siječnja 2018. i uglavnom je služio u paradne svrhe. Njegov trener Tomislav Obrovac učio ga je vožnji dvoprega, a u toj konjičkoj disciplini nastupao je više puta. Cijena takvog konja kreće se od 1500 do 2500 eura, rekla nam je osoba koja se dobro razumije u konjogojstvo.

“Nesreća koja se dogodila mogla je biti puno veća, jer konj, kad jednom uđe u tračnice vlaka, a takav se slučaj svojedobno odgodio kod Negoslavaca, pored Vinkovaca, vrlo teško iz njih uspije izaći. Upravo je nevjerojatno, ali konj se u tračnicama ponaša poput samoubojice, ne miče se s pruge, već trči kao da vlaka nema. Sreća je što na lipicancu u tom trenutku nije bilo jahača”, kaže naš izvor.

Kao što smo pisali, konja je neposredno prije nego je na njega naletio vlak, jahao maloljetni Damjanovićev sin. To ponovno dovodi u sumnju njegov izjavu kako je Državna ergela konja iznajmila njegovu ocu. Jer, ako ga je iznajmila ocu, kako ga je onda jahao Damjanovićev sin?

Ravnatelj nadležne agencije za slučaj je doznao iz našeg teksta

Rad Državne ergele Đakovo i Lipik (čiji je osnivač Republika Hrvatska) nadzire peteročlano upravno vijeće na čijem je čelu dr. sc. Zdravko Barać, inače ravnatelj Hrvatske poljoprivredne agencije. Pitali smo ga je li obaviješten o događaju i dobili zanimljiv odgovor: što se dogodilo s konjem u Državnoj ergeli saznao je iz informacije koju je objavio Telegram.

U vrijeme ručka, u nedjelju, nazvalo me nekoliko prijatelja i pitalo što se dogodilo u Državnoj ergeli. Kad sam pročitao vaš tekst nazvao sam ravnatelja, a onda kontaktirao i ured glasnogovornice Ministarstva poljoprivrede. Damjanović mi nije rekao ništa više od onoga šo sam saznao iz Telegramovog teksta. U ponedjeljak o tome ćemo razgovarati i u kabinetu ministra Tomislava Tolušića, rekao nam je dr. Barać u nedjelju popodne. U ponedjeljak smo ponovno razgovarali i pitali hoće li biti sazvana sjednica Upravnog vijeća Državne ergele Đakovo i Lipik. Odgovorio je kako će to biti vrlo skoro i kako će se osim o skandalu koji se dogodio razgovarati i o poslovanju te državne tvrtke. Na pitanje hoće li tražiti smjenu ravnatelja, Barać je rekao: “Nemojte me to pitati jer ću vam morati odgovori onako kako se na ta pitanje inače odgovara: Ne želim spekulirati dok se ne istraže i utvrde sve činjenice”.