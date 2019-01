Evo i Letica trača predsjednicu. Odbio je, kaže, biti njezin savjetnik da ‘ne ide s konja na magarca’

Velimir Bujanec ne prestaje s napadima na predsjednicu. U posljednjoj emisiji ugostio je Slavena Leticu koji je, istaknuli su na početku emisije, dva mjeseca proveo u Americi koja, kako se požalio, nema Hrvatsku u fokusu. Za to, konstatirao je Letica, nije kriva američka administracija nego “nesposobna hrvatska diplomacija”.

Na početku emisije pričao je o svom novom eseju koji upravo završava i uglavnom se koncentrirao na kritiziranje premijera Plenkovića. O predsjednici, kazao je nekoliko puta gentlemanski, ne bi puno govorio: “Ja poštujem institucije i ne bih htio sada govoriti ništa protiv predsjednice, jer je ona dama koja je napravila dosta pogrešaka na vlastitu štetu…”.

Nije se uspio dugo suzdržavati

Ali onda ipak nije izdržao. Predsjednica je Letici svojedobno ponudila mjesto savjetnika, kazao je Velimir Bujanec, što je profesor potvrdio: “To je točno. Ponudila mi je mjesto savjetnika uoči Uskrsa 2017. godine. Predsjednica je tada kompletirala svoj savjetnički tim i ponudila je konkretne pozicije meni, Nenadu Bakiću i Branku Lustigu”.

No on se zahvalio na tome: “Već sam jednom radio u Uredu predsjednika koji je ipak bio ozbiljniji pa mi se činilo da bi to za mene bilo skakanje s konja na magarca!”. Profesor je napadao predsjednicu i zbog smjene Mate Radeljića, potvrđivanja Joška Para na veleposlaničkoj funkciji, zbog Mate Granića, konstatirao je kako će zbog desnice izgubiti izbore za drugi mandat i tako dalje.