Franjo Lucić je, sigurno slučajno, iz imovinske kartice izostavio da on i supruga državi duguju 684.512,18 kuna

Franjo Lucić, saborski zastupnika HDZ-a, zatajio je porezni dug svoje supruge Ankice Lucić, koji, prema danas objavljenim podacima Porezne uprave Ministarstva financija, iznosi 296.318,34 kuna. Lucić podatak o poreznom dugu svoje supruge nije nikada objavio, ni u jednoj od ispunjenih imovinskih kartica. Da je to bio dužan učiniti, Telegramu je izrijekom potvrđeno u Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa.

”Sukladno članku 8. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (ZSSI) dužnosnici, u izvješću o imovinskom stanju, obvezni su navesti podatke o svojoj imovini te imovini svoga bračnog ili izvanbračnog druga. Stavkom 5. istog članka propisano je da podaci o imovini dužnosnika obuhvaćaju podatke o naslijeđenoj i podatke o stečenoj imovini, a stavkom 7. propisano je da podaci o stečenoj imovini, između ostalog, obuhvaćaju i podatke o dugovima, preuzetim jamstvima i ostalim obvezama”, stoji u odgovoru koji je potpisala glasnogovornica Povjerenstva, Martina Jurišić.

Dužnosnici su obavezni prijaviti takav dug

”Slijedom navedenoga”, stoji dalje u odgovoru na naš upit, ”pojašnjavamo da su dužnosnici u izvješću o imovinskom stanju obvezni prijaviti obveze svog bračnog druga/životnog partnera, neovisno o tome tko je u konkretnom slučaju vjerovnik, pa su stoga obvezni prijaviti i dug koji je nastao po osnovi neplaćenog poreza”. Lucić, dakle, nije prijavio porezni dug svoje supruge, koji se od prošle godine s 284.096,54 kune popeo na 296.318,34 kuna. Razlika od 12.221,80 kuna. iznos je kamate koje je Porezna uprava obračunala Lucićevoj supruzi.

Zanimljivo, Franjo Lucić nije u svojoj imovinskoj kartici nikada naveo da i sâm ima porezni dug, pa ga je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa 31. kolovoza prošle godine kaznilo s 12.000 kuna. Lucić svoj porezni dug nije prijavio ni u jednoj od imovinskih kartica koje je ispunjavao tijekom obnašanja funkcije saborskog zastupnika i zatajio ga je ukupno pet puta: 4. svibnja 2011., 12. siječnja 2012., 4. studenoga 2013., 19. siječnja 2016. i 21. studenoga 2016.

Porezni dug Lucićevih iznosi 684.512,18 kuna

U vrijeme kada je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa kaznilo Lucića zbog prikrivanja podatka o obvezama, njegov dug prema Poreznoj upravi, na dan 31. listopada 2016. iznosio je 341.542.04 kune. Danas, dvije godine kasnije, prema upravo objavljenim podacima, Lucićev dug iznosi točno 388.193,99 kuna.

To znači da je dug Franje Lucića prema državi u dvije godine porastao za 46.651,95 kuna, koliko iznose dvogodišnje kamate. To također znači da Lucić, kao i njegova supruga, posve ignoriraju postojanje duga i da Poreznoj upravi od dana kada je dug nastao, do danas, nisu platili ni lipe.

Franjo Lucić i njegova supruga Ankica u ovom trenutku, na današnji dan, Poreznoj upravi ukupno duguju 684.512,18 kuna! Lucić to očito želi sakriti od javnosti, jer je teško shvatljivo da zastupnik u Hrvatskom saboru, s plaćom od 16.064,17 kuna neto (koliko je naveo u svojoj imovinskoj kartici), a koja mu se isplaćuje iz državnog proračuna, novca poreznih obveznika, godinama uopće ne mari za ogromni porezni dug kojeg imaju on i njegova supruga.

Lucić ignorira Zakon o sprečavanju sukoba interesa

Saborski zastupnik HDZ-a, Franjo Lucić, posve ignorira činjenicu da je podnošenje izvješća o imovinskom stanju, osnovna obveza dužnosnika, koja proizlazi iz odredbe Zakona o sprečavanju sukoba interesa (ZSSI). On, ne samo što je u imovinskoj kartici zatajio vlastiti dug i dug svoje supruge, već se, sudeći prema pokrenutim postupcima Povjerenstva, ogriješio i o druge odredbe ZSSI-ja.

Tako je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa 6. srpnja ove godine protiv Lucića pokrenulo postupak zbog moguće povrede članka 11. stavka 3. Zakona o sprečavanju sukoba interesa, jer je primio naknadu troškova putovanja, smještaja u super luksuznom hotelu Grande Bretagne i prisustvovanja kvalifikacijsko utakmici za Svjetsko nogometno prvenstvo, kada su u Ateni, 12. studenoga 2017. igrale Grčka i Hrvatska.

HNS mu je platio put i smještat u Ateni

Taj trošak platio je Hrvatski nogometni savez (HNS), a prema Zakonu o sprečavanju sukoba interesa. dužnosnici ne smiju primiri poklone u vrijednosti većoj od 500 kuna. Podsjetimo, upravo je iz kupaonice hotela Grande Bretagne, u kojem je Lucić u Ateni bio smješten, a za što je račun platio HNS, slao obnažene selfije svojoj ljubavnici.

Prije nešto manje od dva mjeseca, 13 rujna ove godine, Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa pokrenulo je protiv Lucića još jedan postupak. On je naime, istodobno s obnašanjem dužnosti zastupnika u Hrvatskom saboru, bio i predsjednik Nadzornog odbora tvrtke Građapromet iz Našica, u kojoj je direktorica bila njegova supruga. Te dvije dužnosti su nespojive, pa je – temeljem informacije koju je prvi objavio Telegram – Povjerenstvo i zbog tog mogućeg kršenja Zakona, protiv Lucića pokrenulo još jedan postupak.