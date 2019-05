Glasnovićev plakat za izbore rijetko je ogavan; piše da ‘jugozomboidima treba dati šakom u glavu’

Predizborne kampanje zbilja znaju biti bizarne, ali mislimo da smo naletjeli na najluđi plakat dosad. Vjerojatno vas neće iznenaditi, iza njega stoji nezavisni saborski zastupnik

Željko Glasnović koji na europske izbore ide s Neovisnim za Hrvatsku.

Stranka Brune Esih danas je na Facebooku objavila plakat Glasnovića u boksačkom stavu, a fotografiju prati i zbilja senzacionalan tekst.

Piše, citiramo, ovako: “Jugozomboidi imaju plan za Hrvatsku. Svaki ima plan dok ne dobije šaku u glavu”.

Saborski zastupnik dosad je nebrojeno puta pozivao na različite izgone, nasilje i slično, ali o toj temi nikad dosad se nije oglasila policija. Studente koji su jednom prilikom prosvjedovali na Filozofskom fakultetu, nazvao je između ostalog, „bandom anarhista i boljševičkih sotonista“. U Saboru je jednom prilikom ogavno napao i profesora s Fakulteta političkih znanosti Dejana Jovića i pokojnu novinarku Jasnu Babić.

Ovo je, inače, samo posljednji u nizu fantastičnih plakata. Niže možete pogledati i ostale:

@genGlasnovic : "HVO je sačuvao granice Hrvatske, HV je obranio granice Hrvatske!"

Željko Glasnović "With pride i served in both armies for one Homeland and i assert that HVO (Croatian Defence Council) preserved Croatia's borders, HV (Croatian Army) defended Croatia's borders" pic.twitter.com/ywAUaeuAg1

— Ina Vukic (@IVukic) May 21, 2019