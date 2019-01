Sada je i službeno: Grad Vukovar prodaje Hotel Dunav, natječaj je raspisan jučer, u petak 25. siječnja, i objavljen u Večernjem listu i na službenim mrežnim stranicama grada. Gotovo točno godinu dana otkako je kupnju tog istog hotela (23. siječnja 2018.) gradonačelnik Vukovara Ivan Penava, pun samohvale, nazvao ”hrabrim i netipičnim korakom”, sada hotel oglašava na prodaju.

Kupljen je za 10,36 milijuna kuna, a Grad Vukovar sada, godinu dana kasnije, za njega traži 10,7 milijuna kuna, odnosno 340.000 kuna više nego što ga je platio. Hoće li po toj cijeni za derutni hotel toliko dobiti, drugo je pitanje. Penava je naime, samo prije godinu dana, kad se odlučio za ”hrabar i netipičan korak” tvrdio kako ”privatni investitori u posljednjih deset godina nisu pokazali nikakav interes za obnovu tog objekta”. Je li se što u međuvremenu štogod promijenilo bit će poznato do 1. ožujka do kada će vukovarska gradska uprava primati ponude zainteresiranih kupaca ”s ciljem sanacije, rekonstrukcije ili gradnje nove građevine”, kako stoji u objavljenom natječaju.

Inzistiranje isključivo na hrvatskim riječima

Grad Vukovar, stoji u jučer objavljenim natječaju, primat će samo ponude koje su pisane hrvatskim jezikom i latiničnim pismom. Posebno je zanimljivi dio iz natječaja u kojem stoji i ovo: ”Ponuditeljima je dozvoljeno u ponudi koristiti pojedine strane riječi, izraze koji ne utječu na razumljivost ponude kao npr. stručne riječi, internacionalizme i prilagođenice koje su opće razumljive i koje ne utječu na razumljivost ponude prema prodavateljevom sudu. Ostale riječi ili navodi moraju biti na hrvatskom jeziku”.

Tko će procijeniti koje su to ”stručne riječi, internacionalizmi i prilagođenice”, prihvatljivi, a što su pak ”ostale riječi” koje ”prema prodavateljevom sudu” nisu razumljive, nije jasno iz natječaja, kako ni to, može li ponuda biti odbačena, ako se recimo, u nekoj rečenici pojave ”ostale riječi” za koje povjerenstvo drži kako nisu hrvatske. U samom tekstu natječaja, međutim, mnogo je stranih riječi poput: konzorcij, infrastruktura, dokumentacija, kolektor, definirano, sanacija, rekonstrukcija, manifestacija, komunikacija, minimalno, adresa, referenca, formula, etaža, kriteriji…, pa čak i onih za koje postoje potpuno odgovarajući hrvatski nazivi kao: maksimalno, garancija ili element.

Hoće li famozni braća Đorđić predati ponudu?

Iako je odluka o prodaji Hotela Dunav donesena na sjednici Gradskog vijeća Vukovara još 10. kolovoza prošle godine, potpuno je nejasno zašto se čekalo duže od pola godina da se natječaj objavi. Kada smo to pitanje početkom siječnja postavili gradonačelniku Penavi, njegova služba za odnose s javnošću odgovorila je kako će to biti učinjeno u ”dogledno vrijeme”. To se jučer i dogodilo. Još prošloga ljeta, o čemu je Telegram prvi pisao, Penava je pregovarao s predstavnicima švicarske tvrtke Immo Invest Pertner AG, braćom Frenkom, Džekom i Svetislavom Đorđićem, suvlasnicima spomenute tvrtke. Tada je potvrdio kako s njima pregovara o izgradnji najviše zgrade u Hrvatskoj, neboderu od 36 katova, stambeno poslovnom kompleksu u sklopu kojeg bi se na pet katova nalazio i Hotel Hilton. Upravo su oni, kako je tada govorio Penava, pokazivali zanimanje za kupnju Hotela Dunav, no ubrzo nakon toga o toj je ideji prestao govoriti.

Bit će zanimljivo vidjeti hoće li spomenuta tvrtka, sada kad je natječaj raspisan, poslati svoju ponudu. Kao što smo također pisali, spomenuta švicarska tvrtka sa sličnom idejom pojavila se i u Varaždinu gdje su u veljači prošle godine nudili investiranje u tamošnju Vilu Oršić, koju su kanili pretvoriti u hotel sa 110 soba i apartmana, te javnom garažom. Iako se priča, prema tadašnjim optimističnim izjavama gradonačelnika Ivana Čehoka činila dogovorenom, u Varaždinu natječaj za taj posao još nije raspisan. Immo Invest Partner iz Švicarske spominjao se i kao ozbiljan investitor, kupac Club Adriatica u Baškoj Vodi, no od tog su posla, iako je ugovor već bio potpisan, posve odustali.

Nikad nije jasno objasnio zašto je kupio hotel

Što će se međutim dogoditi ako za ruševni hotel u Vukovaru ne bude pokazano nikakvo zanimanje? Natječaj koji je raspisan predviđa mogućnost sanacije, rekonstrukcije ili gradnje nove zgrade, no ako se i javi ponuđač, uz 10,7 milijuna kuna koliko sada traži Grad Vukovar, morat će uložiti višestruko novca bez obzira za što se odlučio.

Kad smo početkom siječnja poslali upit gradskoj upravi Vukovara s upitom što će se dogoditi ne bude li zainteresiranih investitora, nije nam odgovoreno. Sam Penava međutim, kada je početkom prošle godine grad odlučio kupiti derutnu, zapuštenu i potpuno devastiranu zagradu hotela, rekao je kako će se kandidirati za financiranje iz EU fondova, s namjerom da ruševni hotel pretvori u obrazovni centar koji bi uz smještajne kapacitete imao i konferencijske dvorane, poslovne prostore i slično. Tada je predviđao da bi trebalo osigurati oko 35 milijuna kuna i obećao da će cijeli projekt biti završen do 2021.

A onda je, iz samo njemu znanih razloga, iznenada odustao i odlučio prodati netom kupljeni hotel, a da nikada, ni javnosti, pa čak ni vijećnicima Grada Vukovara, nije jasno, podrobno i logično objasnio zašto je 10,36 milijuna kuna gradskog novca potrošio za kupnju uništenog hotela, bez jasne vizije što zapravo s njim hoće.